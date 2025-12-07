Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

FideszMenczer TamásKecskemétfiatalember13. havi nyugdíj

Menczer Tamás elmagyarázta, miért jár jól a Fidesszel az is, aki nem rá szavaz + videó

Kecskeméten, a háborúellenes gyűlést megelőzően kérdezte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját két fiatal. „A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz” – mondta Menczer Tamás, aki meg is indokolta, hogy miért van így.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 15:36
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 Találkozásom két fiatalemberrel – kommentálta a Facebook-oldalán közzétett videót Menczer Tamás. 

Menczer Tamás Kecskeméten (Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója nem csupán a sajtó, hanem civilek kérdéseire is válaszolt a kecskeméti háborúellenes gyűlés kezdete előtt. Egy ilyen beszélgetés hallható a videóban, amelyben két fiatalember tett fel kérdést a politikusnak. 

Arra a felvetésre, miszerint a kormány korábban azt ígérte, hogy Magyarország négy év múlva Franciaország szintjén lesz, most pedig azt mondják, „félkész állapotban van”, Menczer Tamás így reagált:

– Egyrészt senki nem mondott ilyet, másrészt azóta bejött egy Covid, egy háború, egy szankció, egy gazdasági válság, tehát válságok jönnek egymás után. A politikus hangsúlyozta: 

a 2010-es évek elején senki nem tudhatta, hogy világjárvány, háború és energiaválság sújtja majd Európát.

– Tehát válságok mellett kellett vezetni az országot. Ez olyan, mint a sport: amikor az ember támadás alatt van (értsük ez alatt a válságokat), akkor az is eredmény, ha meg tudjuk védeni, ameddig eljutottunk – mondta a kommunikációs igazgató.

Menczer elmondta, ennek köszönhető, hogy a nyugdíjasok ma 13. havi ellátást is kapnak, a rezsicsökkentés pedig megmaradt, és jön a 14. havi juttatás is. 

Hasonlóképpen a családtámogatások is olyan mértékűek, mint korábban soha, és a fiatalok 25 éves korukig nem fizetnek személyi jövedelemadót

– tette hozzá. 

A másik fiatalembernek, aki azt mondta, hogy „ nagymamámat pont nem érdekli a 13. vagy a 14. havi nyugdíj”, Menczer kérdéssel válaszolt:

– Vissza szokta utalni?

Nem, de… – hangzott a válasz, mire a politikus így reagált: 

Kézcsókom! Látja? Látja, ez is mutatja, hogy mennyire igaz, amit mondunk: a Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. A nagymamájának küldöm a kézcsókomat.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu