Menczer Tamás elmagyarázta, miért jár jól a Fidesszel az is, aki nem rá szavaz + videó

Találkozásom két fiatalemberrel – kommentálta a Facebook-oldalán közzétett videót Menczer Tamás.

Menczer Tamás Kecskeméten (Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója nem csupán a sajtó, hanem civilek kérdéseire is válaszolt a kecskeméti háborúellenes gyűlés kezdete előtt. Egy ilyen beszélgetés hallható a videóban, amelyben két fiatalember tett fel kérdést a politikusnak.

Arra a felvetésre, miszerint a kormány korábban azt ígérte, hogy Magyarország négy év múlva Franciaország szintjén lesz, most pedig azt mondják, „félkész állapotban van”, Menczer Tamás így reagált:

– Egyrészt senki nem mondott ilyet, másrészt azóta bejött egy Covid, egy háború, egy szankció, egy gazdasági válság, tehát válságok jönnek egymás után. A politikus hangsúlyozta:

a 2010-es évek elején senki nem tudhatta, hogy világjárvány, háború és energiaválság sújtja majd Európát.

– Tehát válságok mellett kellett vezetni az országot. Ez olyan, mint a sport: amikor az ember támadás alatt van (értsük ez alatt a válságokat), akkor az is eredmény, ha meg tudjuk védeni, ameddig eljutottunk – mondta a kommunikációs igazgató.

Menczer elmondta, ennek köszönhető, hogy a nyugdíjasok ma 13. havi ellátást is kapnak, a rezsicsökkentés pedig megmaradt, és jön a 14. havi juttatás is.

Hasonlóképpen a családtámogatások is olyan mértékűek, mint korábban soha, és a fiatalok 25 éves korukig nem fizetnek személyi jövedelemadót

– tette hozzá.

A másik fiatalembernek, aki azt mondta, hogy „ nagymamámat pont nem érdekli a 13. vagy a 14. havi nyugdíj”, Menczer kérdéssel válaszolt:

– Vissza szokta utalni?

– Nem, de… – hangzott a válasz, mire a politikus így reagált:

– Kézcsókom! Látja? Látja, ez is mutatja, hogy mennyire igaz, amit mondunk: a Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. A nagymamájának küldöm a kézcsókomat.