Menczer Tamáspárbeszédkamera

Menczer Tamás nem hitt a szemének + videó

A kormánypártok kommunikációs igazgatója komolytalannak nevezte a baloldali lap munkatársát, miután kiderült, hogy a zsebében tartott, nem bekapcsolt telefonnal „rögzíti” beszélgetésüket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 9:25
A Népszava újságírója a digitális polgári körök kecskeméti háborúellenes gyűlése előtt kérdezte Menczer Tamást arról, hogy a Fidesz készítette-e azt a dokumentumot, amiből kiderültek a Tisza Párt megszorító tervei. 

Kecskemét, 2025. december 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Kecskemét, 2025. december 6.
Orbán Viktor miniszterelnök (balra) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A politikus készséggel válaszolt is a lap munkatársának, de feltűnt neki, hogy az újságíró semmilyen módon nem rögzíti a beszélgetésüket. Amikor erre a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rákérdezett, azt az abszurd választ kapta, hogy 

rögzítik kamerák a párbeszédet, ő pedig a telefonjával veszi fel – ami egyébként a zsebében pihent. 

Menczer Tamás komolytalannak nevezte az újságírót, a beszélgetést pedig az év leghihetetlenebb párbeszédének minősítette.

A helyzet abszurditása az alábbi párbeszédrészletből teljes egészében kiviláglik:
– Ön hogyan rögzíti azt, amit mondok, ha megkérdezhetem, mint újságíró?
Hát kamerák veszik.
Jaj, de igen, de ön mint Népszava tudósító.
Parancsol? Egyrészt nyilván fölveszem, másrészt meg rögzítik.
Én örülök, ha fölveszi, csak mivel veszi fel a beszélgetésünket?
Hát a telefonommal.
De hol a telefonja?
Itt van a zsebemben.
És működik rajta a felvétel?
Persze.
Na hát annak nagyon örülök, de nem megy rajta semmilyen felvétel. Ön semmilyen felvételt nem készít a beszélgetésünkről.
De hát hangrögzítős felvétel, de egyébként megy ezerfajta kamera.
Igen, de ön akarja tudósítani a Népszavát.
Nyilvánvalóan, amiről most beszélünk.
De hát az az én kamerám, az én kamerám nekem készít felvételt, nem önnek.
Több kamera is vett, nem csak az ön kamerája.
De hol az öné?
Itt van a zsebemben.
Mondom, én nagyon szívesen válaszolok az összes kérdésére, csak furcsállom, hogy hogy fog ön tudósítani arról, amiről egy betűt nem ír le, és egy kockát nem vesz föl?
Fel van véve és vélhetően vissza lehet nézni.
Ne hazudjon, hát látom, hogy nem vesz föl semmit. Nem probléma nekem, csak furcsállom. Komolytalan.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)


