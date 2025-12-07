Menczer Tamás nem hitt a szemének + videó

A Népszava újságírója a digitális polgári körök kecskeméti háborúellenes gyűlése előtt kérdezte Menczer Tamást arról, hogy a Fidesz készítette-e azt a dokumentumot, amiből kiderültek a Tisza Párt megszorító tervei.
A politikus készséggel válaszolt is a lap munkatársának, de feltűnt neki, hogy az újságíró semmilyen módon nem rögzíti a beszélgetésüket. Amikor erre a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rákérdezett, azt az abszurd választ kapta, hogy
rögzítik kamerák a párbeszédet, ő pedig a telefonjával veszi fel – ami egyébként a zsebében pihent.
Menczer Tamás komolytalannak nevezte az újságírót, a beszélgetést pedig az év leghihetetlenebb párbeszédének minősítette.
A helyzet abszurditása az alábbi párbeszédrészletből teljes egészében kiviláglik:
– Ön hogyan rögzíti azt, amit mondok, ha megkérdezhetem, mint újságíró?
– Hát kamerák veszik.
– Jaj, de igen, de ön mint Népszava tudósító.
– Parancsol? Egyrészt nyilván fölveszem, másrészt meg rögzítik.
– Én örülök, ha fölveszi, csak mivel veszi fel a beszélgetésünket?
– Hát a telefonommal.
– De hol a telefonja?
– Itt van a zsebemben.
– És működik rajta a felvétel?
– Persze.
– Na hát annak nagyon örülök, de nem megy rajta semmilyen felvétel. Ön semmilyen felvételt nem készít a beszélgetésünkről.
– De hát hangrögzítős felvétel, de egyébként megy ezerfajta kamera.
– Igen, de ön akarja tudósítani a Népszavát.
– Nyilvánvalóan, amiről most beszélünk.
– De hát az az én kamerám, az én kamerám nekem készít felvételt, nem önnek.
– Több kamera is vett, nem csak az ön kamerája.
– De hol az öné?
– Itt van a zsebemben.
– Mondom, én nagyon szívesen válaszolok az összes kérdésére, csak furcsállom, hogy hogy fog ön tudósítani arról, amiről egy betűt nem ír le, és egy kockát nem vesz föl?
– Fel van véve és vélhetően vissza lehet nézni.
– Ne hazudjon, hát látom, hogy nem vesz föl semmit. Nem probléma nekem, csak furcsállom. Komolytalan.
