Dömötör CsabaUrsula von der LeyenMagyar Péter

A Tisza-csomag merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen

Aki arra keresi a választ, hogy a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 8:23
Magyar Péter (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja brutális merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen: nincs olyan társadalmi réteg, amelynek ne okozna károkat, életbe lépését a magyar választók tudják megakadályozni – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának debreceni fóruma előtti sajtótájékoztatón 2025. december 3-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, hogy „a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben”. 

Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke, titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla

– tette hozzá. Ismertetése szerint a program fő fejezetei teljes átfedést mutatnak azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban is kért Magyarországtól, ez köszön vissza abban, hogy a Tisza 22 és 33 százalékos jövedelemadó-kulcsokat is bevezetne, 30-50 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, kivezetné a 25 év alattiak adómentességét, sávosan megemelné a jelenlegi 9 százalékos társasági adó szintjét, 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be.

 

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a „szélsőzöld brüsszeliek” álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben 

– fűzte hozzá. Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak.

Az EP-képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a megszorítócsomag szerzői részt vettek korábbi megszorítócsomagok, a Bokros-csomag, a Bajnai-csomag kidolgozásában, „tehát ez pont ugyanaz a társaság, és ha lehetőséghez jutnának, akkor pont ugyanazt tennék”.

A politikus arra a kérdésre, mi lehet a célja a Tisza adóemelési terveinek, azt válaszolta, hogy az Európai Bizottság nemcsak az uniós, hanem a nemzeti költségvetésekben is „helyet akar csinálni az aktuális mániának”, a háborús kiadásoknak. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az eddig a háborúra elköltött 190 milliárd euró mellé most további 135 milliárdot kérnek, az új hétéves költségvetésben még nagyobb összegeket „vésnének be”, ennek a fedezetét akarják előteremteni minden országban, és a Tisza a támogatásért cserébe fel is vállalja ezt a tervet – fogalmazott.

Dömötör Csaba arra a felvetésre, hogy a Tisza anyagában megjelenik a bankadó, a tranzakciós illeték és egyebek mellett a multinacionális kereskedelmi vállalatok különadójának a csökkentése, kivezetése is, azt mondta, amióta különadót kell fizetniük a multiknak Magyarországon, azóta folyamatos a nyomás a kormányon Brüsszel irányából, hogy ezeket vezesse ki, vagy legalább is mérsékelje.

Ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a Tisza-csomag is ebbe az irányba indul el

– tette hozzá. A politikus a Tisza-csomag fogadtatásáról, annak lehetséges társadalmi hatására vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy erről a választáson születik döntés, „a magyar választók tudják megakadályozni, hogy ez a megszorítócsomag életbe lépjen”.

Magyar Péter minden előre beállított pozőrködős, főzős, szelfizős, slim fit zakós képe csak azt szolgálja, hogy ne ezekről a lényegi ügyekről essen szó a választásokig hátralévő hónapokban

– mondta Dömötör Csaba, hangsúlyozva, a választóknak ugyanakkor joguk van tudni, mit cselekszik, mit tervez a kormány, mit tervez az ellenzék, és ilyen értelemben örülnek annak, hogy ez most már világos.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Baloldali megszorítócsomag

Kocsis Máté: Gyorsan összejönne nekik az aranybudi + videó

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu