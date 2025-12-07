A Tisza-csomag merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen

A Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja brutális merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen: nincs olyan társadalmi réteg, amelynek ne okozna károkat, életbe lépését a magyar választók tudják megakadályozni – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, hogy „a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben”.

Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke, titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla

– tette hozzá. Ismertetése szerint a program fő fejezetei teljes átfedést mutatnak azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban is kért Magyarországtól, ez köszön vissza abban, hogy a Tisza 22 és 33 százalékos jövedelemadó-kulcsokat is bevezetne, 30-50 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, kivezetné a 25 év alattiak adómentességét, sávosan megemelné a jelenlegi 9 százalékos társasági adó szintjét, 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be.

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a „szélsőzöld brüsszeliek” álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben

– fűzte hozzá. Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak.

Az EP-képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a megszorítócsomag szerzői részt vettek korábbi megszorítócsomagok, a Bokros-csomag, a Bajnai-csomag kidolgozásában, „tehát ez pont ugyanaz a társaság, és ha lehetőséghez jutnának, akkor pont ugyanazt tennék”.