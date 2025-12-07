AlSzentkirályi AlexandrakecskemétHáborúellenes Gyűlés

Ha béke van, akkor minden van

A miniszterelnöknek szüksége van arra, hogy a vele szemben áradó, hatalmas őrülettel szemben meg tudja mutatni: az ország mögötte áll.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 8:01
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Hatalmas nyomás nehezedik ma Magyarországra, ezért meg kell mutatnunk: mi, magyarok a béke oldalán állunk – szögezte le a közösségi médiában közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Háborúellenes gyűlés volt Kecskeméten (Forrás: Facebook)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a kecskeméti háborúellenes gyűlésen mondta el véleményét:
 

Nem akarjuk, hogy a fiainkat háborúba küldjék, és nem akarjuk, hogy Brüsszel közös hitelbe kényszerítse Magyarországot és végül a magyar emberek pénzét Ukrajna finanszírozására költse!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki arra is emlékeztetett: láttuk, hová tűntek az Ukrajnának eddig adott pénzek, elég csak az aranyvécékre gondolni. 

„Épp ezért fontos, hogy minél többen kiálljunk a béke mellett. Ha béke van, akkor van növekedés, stabilitás és biztonság – ha béke van, akkor minden van” – szögezte le a frakcióvezető.

Amint arról korábban már beszámoltunk, Kecskemét adott otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének

A győri és nyíregyházi telt házas nagygyűlésekhez hasonlóan a rendezvény főszónoka ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök volt. A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu