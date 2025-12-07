– Hatalmas nyomás nehezedik ma Magyarországra, ezért meg kell mutatnunk: mi, magyarok a béke oldalán állunk – szögezte le a közösségi médiában közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Háborúellenes gyűlés volt Kecskeméten (Forrás: Facebook)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a kecskeméti háborúellenes gyűlésen mondta el véleményét:



Nem akarjuk, hogy a fiainkat háborúba küldjék, és nem akarjuk, hogy Brüsszel közös hitelbe kényszerítse Magyarországot és végül a magyar emberek pénzét Ukrajna finanszírozására költse!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki arra is emlékeztetett: láttuk, hová tűntek az Ukrajnának eddig adott pénzek, elég csak az aranyvécékre gondolni.

„Épp ezért fontos, hogy minél többen kiálljunk a béke mellett. Ha béke van, akkor van növekedés, stabilitás és biztonság – ha béke van, akkor minden van” – szögezte le a frakcióvezető.

Amint arról korábban már beszámoltunk, Kecskemét adott otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének.

A győri és nyíregyházi telt házas nagygyűlésekhez hasonlóan a rendezvény főszónoka ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök volt. A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Purger Tamás)