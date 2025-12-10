OrszággyűléskiberbiztonságiAlkotmánybírósággyámügyigyermekek védelemjogszabályban

Emelkednek a nevelőszülői díjak, megszületett a kiberbiztonsági törvény – több fontos jogszabályt fogadott el az Országgyűlés

Az Országgyűlés több fontos jogszabályt is elfogadott a szerdai ülésén. Többek közt megszavazták a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítását, elfogadták a kiberbiztonságról szóló törvényt. Döntés született aról is, hogy az Alkotmánybíróság önállóan jelentetheti meg határozatait, emelkednek a nevelőszülői díjak, valamint elfogadták a közszolgálati tárgyú törvények módosítását is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 10. 14:07
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Országgyűlés a szerdai ülésén elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt, de több más fontos döntést is megszavaztak a képviselők. 

Budapest, 2025. december 10. Szavaznak a képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 10-én. MTI/Bruzák Noémi
Szavaznak a képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 10-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Módosították a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt

A módosítás értelmében a jövőben a család- és gyermekjóléti központ, valamint a gyámhatóság adatigényléssel fordulhat majd a bűnügyi nyilvántartó szervhez, hogy megismerhesse, folyik-e a szülővel szemben büntetőeljárás a gyermek veszélyeztetettségére kihatással lévő bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt.

 

A kórházban hagyott csecsemők szüleit nem lesz szükséges meghallgatni az örökbe fogadhatósági eljárásban

Az Országgyűlés által elfogadott jogszabályban rögzítik, hogy  

nincs szükség a szülő gyámhatósági meghallgatására a közvetlenül a születését követően az egészségügyi intézményben hagyott gyermek örökbe fogadhatóságának megállapítására irányuló eljárásban.

A módosítás az egészségügyi intézményben hagyott gyermek fogalmát is meghatározza. Eszerint ilyennek kell tekinteni a gyermeket, ha a gyámhatóság megállapította, hogy örökbefogadható, mert őt az anya közvetlenül a születést követően a haza nem adhatóságát megállapító döntés alapján, gyermekvédelmi jelzés miatt vagy anélkül a kórházban hagyta, és hat héten belül a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója nem tesz olyan írásos nyilatkozatot, hogy a gyermeket haza akarja vinni.

A módosítás szerint a jövőben ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni azokat az ismeretlen állampolgárságú gyermekeket, akiket a születést követően a kórházban hagytak.

 

Büntetőjogi tárgyú törvényeket módosítottak

Az Országgyűlés büntetőjogi tárgyú törvényeket módosított. 

A jogszabály átvezeti a magyar jogba az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló EU-s irányelvet, amely a béranyaságot, a kényszerházasságot és a jogellenes örökbefogadást is emberkereskedelemnek minősíti.


Elfogadták a kiberbiztonságról szóló törvényt

Az Országgyűlés az Európai Unió kiberrezilienciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról és egyes kiberbiztonsági rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő pontjairól 156 igen és 25 tartózkodó szavazattal, az egyszerű többséget igénylő pontokról 160 igen és 24 tartózkodó szavazattal határozott.

A javaslat indoklása szerint a kiberbiztonsági kockázatok mérséklése érdekében indokolt az egyes digitális termékek biztonságos használatát elősegítő, az e szempontból megfelelő hardverek és szoftverek kiválasztását megkönnyítő európai uniós rendelkezések átültetése a magyar jogrendbe, a kapcsolódó hatósági feladatok ellátásáért felelős szervezet kijelölésével.

A törvény javaslatot tesz továbbá a Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény, valamint a jogi személyekkel kapcsolatos egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról szóló törvény pontosítására.

 

Önállóan jelentetheti meg határozatait az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybírósággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egyszerű és minősített többséget igénylő részeit is 134 igen 49 nem és két tartózkodó szavazattal fogadta el az Országgyűlés.

A javaslat az Alkotmánybíróság folyamatos működését biztosító és megerősítő rendelkezéseket, valamint az Alkotmánybíróság tagjainak és dolgozóinak illetményével és juttatásaival kapcsolatos módosításokat tartalmaz, lehetővé téve az illetmény egyedi megállapítását és emelését az Alkotmánybíróság dolgozói esetében.

Az Alkotmánybíróság mindhárom hatalmi ágtól független intézmény, ezért a módosítás megteremti annak lehetőségét – egyben kötelezettségét –, hogy saját határozatai hivatalos megjelentetésében is önálló, autonóm és valamennyi hatalmi ágtól független legyen.

 

Elfogadták a közszolgálati tárgyú törvények módosítását

Az Országgyűlés elfogadta a közszolgálati tárgyú törvények módosítását. A jogszabály indoklása célnak nevezi, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hatékonyabban lássa el a kormányzati képzési és oktatási feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési tevékenységét. Ezzel összefüggésben módosul a rendvédelmi hivatásos állományra vonatkozó törvény is, kiegészítve az egyetemen munkakört, vezetői beosztást betöltők körét.

 

Emelkednek a nevelőszülői díjak

Január elsejétől a minimálbér harminc százalékáról hatvan százalékára emelkedik a nevelőszülőknek járó havi alapdíj, ha nem helyeztek el nála gyermeket.

Az egy gyermek nevelését vállaló nevelőszülőt a minimálbér száz százaléka, a két gyermek nevelését vállaló nevelőszülőt a minimálbér 140 százaléka, a három vagy annál több gyermeket vállaló nevelőszülőt gyermekenként a minimálbér hatvan százaléka illeti meg.

Ezzel egyidejűleg a nevelőszülőt a nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után megillető többletdíj mértéke a minimálbér hét százalékáról annak 15 százalékára emelkedik.

 

Törvényi szigorítások a kábítószer elleni küzdelemben

A parlament elfogadta az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosítását. A minősített többséget igénylő rendelkezésekről 139 igen, 34 nem és kilenc tartózkodó szavazattal, az egyszerű többséget igénylő pontjairól 137 igen, 34 nem és tíz tartózkodó szavazattal döntöttek a képviselők.

Törvényi szintre emelték azt a veszélyhelyzeti kormányrendeletet, miszerint a kábítószer elleni küzdelem érdekében a jegyzői hatáskör mellett – szűkebb körben, meghatározott büntetőjogi tényállások megvalósulása esetén – a rendőrség is elrendelheti az üzlet ideiglenes bezárását.

Azt is rögzítették, hogy a rendőrség akkor rendelheti el legfeljebb három hónapra az üzlet ideiglenes bezárását, ha annak területén kábítószer-kereskedelem, a kábítószer készítésének elősegítése, tudatmódosító anyaggal vagy teljesítményfokozó szerrel visszaélés történt. A bezárásnak akkor van helye, ha ezen bűncselekmények az üzlet területén történt elkövetése miatt legalább második alkalommal indult büntetőeljárás.

A rendőrség a döntéskor figyelembe veszi az üzlet működéséért felelős személynek jó- vagy rosszhiszemű magatartását, illetve a bűncselekmény felderítése érdekében a hatóság felé tanúsított együttműködését vagy ennek hiányát, valamint elkövetés megelőzése érdekében megtett intézkedéseket.

Ugyancsak veszélyhelyzeti rendelet volt és most törvényi szintre emelkedett az a jogi norma, amely kiszélesíti a Terrorelhárítási Központ (TEK) külföldre irányuló műveleti és hírszerzési tevékenységét, e körben a titkos információgyűjtés lehetőségét is biztosítva számára.

A törvény a lőfegyvertartást kizáró bűncselekmények körébe bevonta az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértését is.

 

A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban hoztak szabályokat

Az Országgyűlés elfogadta az államháztartási tárgyú törvényeknek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló EU-irányelvvel összefüggő módosítását. A minősített többséget igénylő rendelkezésekről 147 igen, 22 nem és 11 tartózkodó szavazattal, az egyszerű többséget igénylő pontjairól 147 igen, 21 nem és 11 tartózkodó szavazattal döntöttek a képviselők.

A törvényalkotási bizottság javaslatára a jogszabály módosít az önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulás szabályain, az indoklásban rögzítve: a közterhek megfizetése mindenki számára kötelező, így a szolidaritási hozzájárulást minden önkormányzat köteles megfizetni. 

A bíróság ítélete nem a szolidaritási hozzájárulást, hanem befizetésének módját, eljárását érinti.

 

Törvényjavaslat a mohácsi csata hőseinek emlékéről

Az Országgyűlés 179 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló javaslatot, amely rögzíti, hogy 2026-ban az egész nemzetet megszólító emlékévet tervez a kormány.

Az elfogadott törvény lényegi pontja a 450. évfordulóra létrehozott emlékhely átépítése.

A törvény szerint az Országgyűlés fejet hajt a magyarságnak és szövetségeseinek a mohácsi csatasíkon 1526. augusztus 29-én hazánk és Közép-Európa hősies védelmében tanúsított, bátor és önfeláldozó helytállása előtt, és az 500. évforduló alkalmából a 2026-os évet a mohácsi csata hőseinek emlékévévé nyilvánítja.

 

Elfogadták a 2036-ig tartó Országos Fogyatékosságügyi Programot

A képviselők 171 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2026-2036) szóló határozati javaslatot.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a javaslat általános vitájában kiemelte: a program célja, hogy "hogy minden ember méltóságát és jogait valóban tiszteletben tartsuk".
 

Kis népszámlálást tartanak 2027-ben

Elfogadta az Országgyűlés a 2027. évi kis népszámlálásról szóló javaslatot, a képviselők 150 igen szavazattal, 22 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül döntöttek a mikrocenzusról, amely a Magyarország területén lévő lakások, intézetek - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által matematikai módszerrel kiválasztott - 3 százalékát és az azokban lakó természetes személyeket érinti.

A kis népszámlálást internetes önkitöltéses, telefonos, valamint személyes interjús módszerrel végzik, az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezettek választják meg. Az adatfelvételt 2027. október 1. és november 7. között végzik, az adatfeldolgozási folyamat 2028. november 7-ig tart.

 

Hatékonyabb és gyorsabb lesz a határforgalom a magyar-szerb szakaszon

A parlament egyhangúlag, 174 igen szavazattal elfogadta a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt.

A magyar-szerb határszakaszon a határforgalom intenzitására tekintettel a határátkelőhelyeken való várakozási idő csökkentése érdekében azonban szükségessé vált egy teljesen új, korszerűbb nemzetközi szerződés kidolgozása, amely segíti a határforgalom hatékonyabb megszervezését, meggyorsítja a határforgalom-ellenőrzést, és ezáltal élénkíti a régiók közötti mobilitást.

 

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

