Indítványozták Hadházy Ákos mentelmi jogának felfüggesztését

Indítványozta a Pesti Központi Kerületi Bíróság, hogy az Országgyűlés döntsön Hadházy Ákos mentelmi jogáról abban a büntetőeljárásban, ami Budai Gyula magánindítványa alapján indult – értesült a Magyar Nemzet. A mentelmi jog ugyanis akadálya annak, hogy egy parlamenti képviselővel szemben meginduljon a vizsgálat. Magánindítvány miatt indult eljárásban ritkán függesztik fel a mentelmi jogot, de bizonyos esetekben volt már rá példa. Az eljárást a bíróság a döntés meghozataláig felfüggesztette.

A történtek előzménye, hogy Budai Gyula hetekkel ezelőtt becsületsértés vétsége miatt nyújtott be magánindítványt a bíróságra, amit Hadházy Ákossal szemben tett a miniszteri biztos. A miniszteri biztos azután fordult a bírósághoz, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte őt.

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette, hogy egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabály rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig a válaszával elismerte tettét. Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tudja tagadni. A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban, hogy Hadházy viselkedése alkalmas volt arra, hogy az ő emberi méltóságát és becsületét csorbítsa, hiszen Hadházy Ákos szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására.