Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Hadházy ÁkosOrszággyűlésBudai Gyula

Indítványozták Hadházy Ákos mentelmi jogának felfüggesztését

Hadházy Ákos mentelmi jogának felfüggesztése miatt fordult az Országgyűléshez a bíróság abban a büntetőeljárásban, ami Budai Gyula magánindítványa alapján indult – tudta meg a Magyar Nemzet. Hadházy ellen azért indult vizsgálat, mert a Parlamentben fellökte a miniszteri biztost.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 11:43
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Indítványozta a Pesti Központi Kerületi Bíróság, hogy az Országgyűlés döntsön Hadházy Ákos mentelmi jogáról abban a büntetőeljárásban, ami Budai Gyula magánindítványa alapján indult – értesült a Magyar Nemzet. A mentelmi jog ugyanis akadálya annak, hogy egy parlamenti képviselővel szemben meginduljon a vizsgálat. Magánindítvány miatt indult eljárásban ritkán függesztik fel a mentelmi jogot, de bizonyos esetekben volt már rá példa. Az eljárást a bíróság a döntés meghozataláig felfüggesztette.

A történtek előzménye, hogy Budai Gyula hetekkel ezelőtt becsületsértés vétsége miatt nyújtott be magánindítványt a bíróságra, amit Hadházy Ákossal szemben tett a miniszteri biztos. A miniszteri biztos azután fordult a bírósághoz, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte  őt. 

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette, hogy egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabály rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig a válaszával elismerte tettét. Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tudja tagadni. A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban, hogy Hadházy viselkedése alkalmas volt arra, hogy az ő emberi méltóságát és becsületét csorbítsa, hiszen Hadházy Ákos szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.