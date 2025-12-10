Szelfizés közben negyven métert zuhant a hegyről egy turista + videó

Egy, a közösségi médiában terjedő videó rögzítette a pillanatot, amikor egy turista a szikla peremén állva, telefonját a kezében tartva váratlanul a mélybe zuhan, miután a lába alatt megindul a talaj. A felvételen hallható, ahogy túratársai kétségbeesetten kiabálva rohannak a szakadék széléhez – írja a The Truth International.

Kínában, Hunan tartományban található a Zhangjiajie Nemzeti Erdőpark. Fotó: Shutterstock/zhouchina

A jelenet drámaisága ellenére a férfi életben maradt. A LM Neuquén szerint körülbelül negyven métert zuhant.

A szerencsés túlélő elmondta, hogy azt hitte, meg fog halni, de a fáknak köszönhetően komolyabb sérülés nélkül megúszta az esést. Jelenleg már a történtek sokkjából lábadozik.

A videó villámgyors terjedése miatt a helyi hatóságok is reagáltak. A turisztikai park szóvivője azt mondta, hogy nem érkezett hozzájuk bejelentés arról, hogy bárki lezuhant volna a szikláról a festői területen. A felvétel helyszíne a Blade Rock nevű pont, amely nem tartozik a látogatók előtt megnyitott területekhez.

A sziklákra mászás vagy az azokon történő áthaladás kifejezetten tilos.

A park hangsúlyozta: egyértelmű figyelmeztetések jelzik, hogy a látogatók nem léphetik át a kijelölt biztonsági zónákat.

