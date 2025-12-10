Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Halálos lövöldözés az egyetemen

Lövöldözés történt kedden délután a Kentucky Állami Egyetem területén: a hírek szerint egy diák meghalt, egy másik kritikus állapotban került kórházba, a feltételezett elkövetőt pedig rövid időn belül őrizetbe vették. A campust a hatóságok lezárták, és továbbra is vizsgálják a lövöldözés körülményeit és lehetséges indítékait.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 7:57
Borítókép: A Kentucky Állami Egyetem történt a lövöldözés (Fotó: kysu.edu)
A Fox56 beszámolója szerint helyi idő szerint december 9-én, nem sokkal 15:10 után érkezett bejelentés lövöldözésről a diszpécserszolgálathoz. A rendőrök négy percen belül a Kentucky Állami Egyetem területére érkeztek, ám mire kiértek, az egyetemi rendészet már őrizetbe vette a gyanúsítottat. A lövések a Whitney M. Young Jr. Hall kollégium közelében dördültek el. A hatóságok későbbi közlése szerint a két áldozat egyetemi hallgató volt.

A lövöldözés után nemsokkal elfogták az elkövetőt
A lövöldözés után nem sokkal elfogták az elkövetőt. Forrás: Pixabay

Scott Tracy, a frankforti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy két személyt ért találat, közülük az egyik a helyszínen belehalt sérüléseibe. A másik áldozatot életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol továbbra is kritikus, de stabil állapotban ápolják.

Az egyetem vezetése közölte: az érintett diákok személyazonosságát a családok védelmében egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

A támadót azonosították – nem volt az egyetem hallgatója

A Fox56 információi szerint a lövöldözőt Jacob Lee Bardként azonosították, aki az indianai Evansville-ből érkezett, és nem volt a Kentucky Állami Egyetem hallgatója. 

Bardot gyilkosság és testi sértés vádjával vették őrizetbe, és a Franklin megyei regionális börtönbe szállították.

A rendőrség szerint az eset elszigetelt incidens volt, a lakosságot további veszély nem fenyegeti.

 

Beshear kormányzó: Az erőszaknak nincs helye a közösségünkben

Andy Beshear kentuckyi kormányzó az X-en reagált a tragédiára, hangsúlyozva, hogy a lövöldözés nem minősül tömeges támadásnak, a gyanúsítottat gyorsan elfogták, és nincs további fenyegetés. Részvétét fejezte ki az érintett családoknak, és köszönetet mondott a gyorsan reagáló rendvédelmi egységeknek.

A campus lezárva – támogatást kapnak a hallgatók

A Kentucky Állami Egyetem közleményben tudatta, hogy pszichológiai és tanácsadói segítséget biztosít a diákok és az alkalmazottak számára. 

Az intézmény vezetője, Koffi C. Akakpo értelmetlen tragédiáról beszélt, és hangsúlyozta: az egész egyetemi közösség megrendült a történtek miatt.

A campus további értesítésig zárva marad.

Tavasszal a floridai állami egyetem campusán tört ki lövöldözés, többen megsérültek.

 

