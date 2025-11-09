Tragédia Tenerifén: óriáshullámok ragadták el az embereket

Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek – közölték vasárnap a helyi hatóságok.

Tenerifén ősszel és télen gyakoriak a heves viharok (Fotó: AFP/Desiree Martin)

„Tragikus nap Tenerife partjain” – írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.

A halottak között volt egy idős holland nő is, akit – másik kilenc emberrel – szombaton délután a sziget északi partvidékén található Puerto de la Cruznál rántottak magukkal a hullámok.

Az embereket végül járókelők és rendőrök mentették ki, a holland nő azonban szívinfarktust kapott és a helyszínen életét vesztette, nem tudták újjáéleszteni. A sérülteket, köztük három francia turistát a helyi kórházakba szállították.

Egy 43 éves spanyol horgász is életét vesztette, a sziget déli részén pedig szombaton délelőtt mosott partra a tenger egy holttestet.

Hat francia turista könnyebb sérüléseket szenvedett Playa del Roque de Las Bodegas település térségében.

A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt.

A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén különösen ősszel és télen fordulnak elő a nyugati és északi partszakaszokon az Atlanti-óceánon tomboló viharok következtében keletkezett nagy hullámok.