viharTenerifehullámok

Tragédia Tenerifén: óriáshullámok ragadták el az embereket

A sziget északi részén akkora hullámok keletkeztek, hogy kilenc embert járókelőknek és rendőröknek kellett kimenteni a vízből. Hárman azonban meghaltak, tizenöten pedig megsérültek a viharban felkorbácsolódott tengerben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 09. 18:36
Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek – közölték vasárnap a helyi hatóságok.

Waves buffet the coastline during bad weather on the Spanish Canary Island of Tenerife on November 29, 2014. The Spanish Meteorology Agency (AEMET) has issued red alerts in five of the seven Canary Islands for strong winds of up to 130km/h. Red severe weather warnings are in force in El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife. AFP PHOTO/ DESIREE MARTIN (Photo by DESIREE MARTIN / AFP)
Tenerifén ősszel és télen gyakoriak a heves viharok (Fotó: AFP/Desiree Martin)

„Tragikus nap Tenerife partjain” – írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.

A halottak között volt egy idős holland nő is, akit – másik kilenc emberrel – szombaton délután a sziget északi partvidékén található Puerto de la Cruznál rántottak magukkal a hullámok. 

Az embereket végül járókelők és rendőrök mentették ki, a holland nő azonban szívinfarktust kapott és a helyszínen életét vesztette, nem tudták újjáéleszteni. A sérülteket, köztük három francia turistát a helyi kórházakba szállították.

Egy 43 éves spanyol horgász is életét vesztette, a sziget déli részén pedig szombaton délelőtt mosott partra a tenger egy holttestet.

Hat francia turista könnyebb sérüléseket szenvedett Playa del Roque de Las Bodegas település térségében.

A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt.

A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén különösen ősszel és télen fordulnak elő a nyugati és északi partszakaszokon az Atlanti-óceánon tomboló viharok következtében keletkezett nagy hullámok.

Borítókép: Vihar Tenerife szigeténél (Fotó: AFP/Desiree Martin)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

