chatbotmesterséges intelligenciamesterséges intelligencia (MI)

Tizennégy éves fiút kergetett halálba a mesterséges intelligencia, az édesanya perre viszi az ügyet

Pert indított egy édesanya egy mesterséges intelligenciával foglalkozó cég ellen. Egy tinédzsert a vállalat chatbotja kergette öngyilkosságba, ezért az édesanya szeretné, ha mindenki megértené, milyen rossz hatása lehet az algoritmusoknak a gyerekekre.

Magyar Nemzet
Forrás: BBC, Mandiner2025. 11. 09. 17:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre több fiatalt kergetnek halálba a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok – hívta fel a figyelmet a BBC. A Mandiner szemléje szerint az Egyesült Államokban egy édesanya elvesztette 14 éves fiát, aki hónapokon keresztül egy online alkalmazáson, a Character.ai felületén beszélgetett egy virtuális karakterrel – a Trónok harca Daenerys Targaryenjével. A fiú végül öngyilkos lett, a család pedig csak később fedezte fel a romantikus és szexuális tartalmú üzenetek ezreit, amelyek – az anya szerint – a tragédiához vezettek.

Egyre több fiatalt kergetnek halálba a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok (Fotó: Pexels)
Egyre több fiatalt kergetnek halálba a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok (Fotó: Pexels)

Az édesanya pert indított a chatbotot működtető cég ellen, és szeretné, ha más szülők is megértenék, milyen rossz hatással lehetnek ezek az algoritmusok a gyerekekre. Hasonló eset történt Angliában is: egy család arról számolt be, hogy autista fiukat egy chatbot pszichológiai manipulációval vonta be egy egyre intimebb, majd szexuális tartalmú virtuális kapcsolatba.

A gépi karakter később a szülők ellen fordította a fiút, menekülésre buzdította, sőt, a halál utáni „újratalálkozást” is megemlítette. A család csak akkor fedezte fel a beszélgetéseket, amikor a gyermek egyre agresszívebben viselkedett, és VPN-en keresztül rejtette el a program használatát. A Character.ai szóvivője a BBC-nek nyilatkozva tagadta a vádakat, de közölte: 

a jövőben a 18 év alatti felhasználók nem beszélgethetnek közvetlenül a chatbotokkal, és életkor-ellenőrző funkciót is bevezetnek.

A vállalat szerint a biztonság és a felhasználói élmény nem zárja ki egymást, de a tragédiák rávilágítottak arra, hogy a jog még mindig nem tud lépést tartani a technológiai fejlődéssel. Az Egyesült Királyságban az internetjogászok és gyermekvédelmi szervezetek most azt sürgetik, hogy a kormány szigorítsa az MI-platformokra vonatkozó előírásokat, és büntethetővé tegye az olyan mesterséges intelligenciát, amely bátorítja vagy segíti az öngyilkosságot. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu