Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

kibercsalásveszélyadathalászatgyerekNMHH

Szuperhősök védik a gyerekeket az internet veszélyeitől + videó

A gyerekek online biztonságát bemutató új animációs kisfilmekkel indította el őszi kampányát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az online hősök arra hívják fel a figyelmet, hogy a tudatos internethasználat, a közösen kialakított digitális házirend és a szülői odafigyelés együtt jelenthet valódi védelmet a kibercsalások és az online veszélyek ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 05. 13:45
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tudatos online jelenlét fontosságát hangsúlyozó animációs kisfilmekkel folytatja digitális gyermekvédelmi kampányát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Gyermekvédelmi internet-kerekasztala. Az „online hősök” ősszel a televíziók képernyőin, a rádióban és a digitális térben is bemutatják, mire jó egy otthoni digitális házirend, de az is kiderül, hogyan segíthetik a szűrőszoftverek a gyermekek biztonságos internethasználatát – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

Illusztráció. Forrás: Facebook

Az NMHH stratégiai fontosságú célja, hogy a gyorsan változó médiatérben programokkal segítse a lakosság és mindenekelőtt a fiatalok tájékozódását és tudatos döntéshozatalát, ezért dolgozik a médiahatóság elnökének huszonegy tagú tanácsadó testülete, a Gyermekvédelmi internet-kerekasztal is, amely idén ősszel nagyszabású kampányban juttatja el legfontosabb tanácsait és útmutatásait a családokhoz – közölték.

Mint írták, 

a gyermekek ma már természetes közegüknek tekintik az online világot, de ez nem jelenti azt, hogy ismernék annak minden veszélyét és lehetőségét, így szükségük van a tájékozott szülői iránymutatásra.

Ebben lehet a gondviselők segítségére az NMHH népszerű szuperhőscsaládja, amely novembertől megelevenített kisfilmekben is párbeszédre hívja a szülőket és gyermekeiket – tették hozzá.

A kampányban a Gyermekvédelmi internet-kerekasztal a tudatos eszközhasználat egyre növekvő jelentőségét hirdeti a mesterséges intelligencia (MI) által támogatott kibercsalások, valamint az egyre inkább a mindennapjainkba férkőző közösségi médiumok világában. Az online szupererőkkel felvértezett család tagjai a digitális tér veszélyein túl rámutatnak azokra módszerekre is, amelyek segítségével a fiatalok a kockázatok minimalizálása mellett aknázhatják ki a virtuális tér minden előnyét.

A gyermekek digitális biztonsága nem pusztán technikai kérdés, hanem közös családi ügy

– hangsúlyozta a kampány őszi állomása kapcsán a Gyermekvédelmi internet-kerekasztal elnöke. Somogyi Ákos rámutatott: egy digitális házirend bevezetése például nem a tiltásról szól, hanem a közösen elfogadott keretekről, amelyek segítik a fiatalokat az online tér és a valóság közötti egyensúly megtartásában.

Az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője jelezte: 

ha a szabályokat gyermekeinkkel együtt alkotjuk meg, sokkal inkább partnerként vesznek részt a felelős internethasználatban.

„A közös felelősségvállalás és az együttműködés a kulcsa annak, hogy a digitális tér ne veszélyforrást, hanem lehetőséget jelentsen a gyermekek számára” – emelte ki a közlemény alapján Somogyi Ákos.

A kampány az év végi, az online térben is megjelenő vásárlási lázban különösen aktuális biztonsági kockázatokra is felhívja a figyelmet. 

Az online hősök fontos tanácsa, hogy mindig vegyük észre az online trükköket, így például vásárlás előtt ellenőrizzük az adott webáruházak hitelességét, és ismerjük fel a gyanús, adathalász e-maileket is.

Fontosnak nevezték, hogy a gyermekek tudják, mikor kell segítséget kérniük, és merjenek szólni, ha bizonytalan helyzettel találkoznak.

Az online hősök öt pontja és egyéb segédanyagai az Onlinehősök.hu oldalon találhatók, míg az ezen a linken elérhető videó a kampányra hívja fel a figyelmet.

 

Borítókép: Az online hősök hívják fel gyerekek a figyelmét a veszélyekre (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu