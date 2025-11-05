Szuperhősök védik a gyerekeket az internet veszélyeitől + videó

A tudatos online jelenlét fontosságát hangsúlyozó animációs kisfilmekkel folytatja digitális gyermekvédelmi kampányát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Gyermekvédelmi internet-kerekasztala. Az „online hősök” ősszel a televíziók képernyőin, a rádióban és a digitális térben is bemutatják, mire jó egy otthoni digitális házirend, de az is kiderül, hogyan segíthetik a szűrőszoftverek a gyermekek biztonságos internethasználatát – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

Illusztráció. Forrás: Facebook

Az NMHH stratégiai fontosságú célja, hogy a gyorsan változó médiatérben programokkal segítse a lakosság és mindenekelőtt a fiatalok tájékozódását és tudatos döntéshozatalát, ezért dolgozik a médiahatóság elnökének huszonegy tagú tanácsadó testülete, a Gyermekvédelmi internet-kerekasztal is, amely idén ősszel nagyszabású kampányban juttatja el legfontosabb tanácsait és útmutatásait a családokhoz – közölték.

Mint írták,

a gyermekek ma már természetes közegüknek tekintik az online világot, de ez nem jelenti azt, hogy ismernék annak minden veszélyét és lehetőségét, így szükségük van a tájékozott szülői iránymutatásra.

Ebben lehet a gondviselők segítségére az NMHH népszerű szuperhőscsaládja, amely novembertől megelevenített kisfilmekben is párbeszédre hívja a szülőket és gyermekeiket – tették hozzá.

A kampányban a Gyermekvédelmi internet-kerekasztal a tudatos eszközhasználat egyre növekvő jelentőségét hirdeti a mesterséges intelligencia (MI) által támogatott kibercsalások, valamint az egyre inkább a mindennapjainkba férkőző közösségi médiumok világában. Az online szupererőkkel felvértezett család tagjai a digitális tér veszélyein túl rámutatnak azokra módszerekre is, amelyek segítségével a fiatalok a kockázatok minimalizálása mellett aknázhatják ki a virtuális tér minden előnyét.

A gyermekek digitális biztonsága nem pusztán technikai kérdés, hanem közös családi ügy

– hangsúlyozta a kampány őszi állomása kapcsán a Gyermekvédelmi internet-kerekasztal elnöke. Somogyi Ákos rámutatott: egy digitális házirend bevezetése például nem a tiltásról szól, hanem a közösen elfogadott keretekről, amelyek segítik a fiatalokat az online tér és a valóság közötti egyensúly megtartásában.