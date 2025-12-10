Vucsics ajánlatot tesz Brüsszelnek

Vucsics a nyilatkozatában hangsúlyozta: az EU-nak nem szabad egyesével haladnia a csatlakozásokkal. – Ha egyet, kettőt vagy hármat felvesztek közülünk, mit fogtok tenni a többiekkel? Hogyan fogunk ezzel megbirkózni? Hogyan fogjuk megoldani az összes nyitott kérdést?” – mondta a Globsec által szervezett Beltalks fórumon, az Európai versenyképesség egy fragmentált geopolitikai környezetben című panelbeszélgetésen. A szavait a B92 portál idézte.

Vucsics szerint a javaslat nem csupán a Nyugat-Balkán, hanem egész Európa jövőjéről szól. Fotó: AFP

A szerb elnök szerint a javaslat nem csupán a Nyugat-Balkán, hanem egész Európa jövőjéről szól. Vucsics kiemelte: a régió országainak ez a megoldás stabilitást és biztonságot jelentene, míg az unió számára a geopolitikai fragmentáció mérséklését.