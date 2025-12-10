Vucsicsnyugat-balkáni bővítésEurópai BizottságNyugat-Balkán integrációjaSzerb elnökmunkavacsora

Vucsics ajánlatot tesz Brüsszelnek

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics ma Brüsszelben tartózkodik, ahol részt vesz az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, valamint az Európai Tanács elnöke, António Costa által szervezett munkavacsorán. A szerb államfő kijelentette: a találkozón azt a javaslatot fogja előterjeszteni, hogy az Európai Unió egyszerre fogadja be a Nyugat-Balkán összes jelölt országát teljes jogú tagként.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 12:43
Vucsics ajánlatot tesz Brüsszelnek Forrás: AFP
Vucsics a nyilatkozatában hangsúlyozta: az EU-nak nem szabad egyesével haladnia a csatlakozásokkal. – Ha egyet, kettőt vagy hármat felvesztek közülünk, mit fogtok tenni a többiekkel? Hogyan fogunk ezzel megbirkózni? Hogyan fogjuk megoldani az összes nyitott kérdést?” – mondta a Globsec által szervezett Beltalks fórumon, az Európai versenyképesség egy fragmentált geopolitikai környezetben című panelbeszélgetésen. A szavait a B92 portál idézte.

Vucsics szerint a javaslat nem csupán a Nyugat-Balkán, hanem egész Európa jövőjéről szól
Vucsics szerint a javaslat nem csupán a Nyugat-Balkán, hanem egész Európa jövőjéről szól. Fotó: AFP

A szerb elnök szerint a javaslat nem csupán a Nyugat-Balkán, hanem egész Európa jövőjéről szól. Vucsics kiemelte: a régió országainak ez a megoldás stabilitást és biztonságot jelentene, míg az unió számára a geopolitikai fragmentáció mérséklését. 

Ha valaki meg akarja érteni a geopolitikát, ez az egyetlen dolog, amit az EU tehet: mindannyiunkat együtt fogadjon be, határok nélkül. 

– A szerbek jobban fogják érezni magukat, a bosnyákok jobban fogják érezni magukat, az albánok jobban fogják érezni magukat, a horvátok is rendben lesznek. Remélem, csak jó dolgokat látunk ennek az ötletnek a közös nevezőjeként – hangsúlyozta Vucsics.

A Nyugat-Balkán országaival kapcsolatos európai integráció régóta vita tárgya az EU-ban. 

Az egyes tagjelöltek külön-külön felvétele eddig lassú, fokozatos folyamatot eredményezett, amelyet gyakran politikai és gazdasági akadályok hátráltattak. Vucsics elképzelése ezzel szemben radikálisan új megközelítést kínál: 

egyszerre, minden ország előtt nyitva álló tagságot javasol, amely szerinte elősegítené a régió stabilitását, 

valamint a gazdasági és politikai fejlődést.

Vucsics hangsúlyozta, hogy személyesen ismerteti elképzelését Ursula von der Leyennel és António Costával. A munkavacsora során várhatóan részletesen ismerteti majd, miként látja az EU és a Nyugat-Balkán közötti integráció gyorsítását, és az milyen előnyökkel járna a régió országainak. 

 

Borítókép: Alekszandar Vucsics és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

