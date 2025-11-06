bűntettrendőrségMagyarországgyanú

Több mint nyolcszáz rendőr vett részt az európai akcióban, emberkereskedőket lepleztek le

A magyar rendőrség aktívan részt vesz az emberkereskedelem elleni nemzetközi küzdelemben, melynek eredményeként az idei akció során több mint egy tucat gyanúsítottat azonosítottak. Az ügyek felderítése rávilágít a modernkori rabszolgaság meglétére és a hatósági fellépés fontosságára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 11:54
Forrás: Police.hu
Idén is folytatódott az emberkereskedelem elleni nemzetközi rendvédelmi fellépés; az akcióban 14 embert hallgattak ki gyanúsítottként emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a Police.hu oldalon.

Embertelen körülmények között dolgoztattak Fotó: Police.hu

Az EMPACT (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettségek Ellen) egy, a hírszerzésre és a bizonyítékokra támaszkodó uniós kezdeményezés és a tagállamok közti együttműködési platform, amelynek célja az EU-t érintő legfontosabb bűnügyi fenyegetések kezelése, így többek között a szexuális és a munkacélú kizsákmányolás minden formájának (kényszermunka, adósrabszolgaság, házi szolgaság, az úgynevezett „csicskáztatás”) felderítése és felszámolása.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az Europol Magyarország mellett több mint harminc állam részvételével idén is közös akciót tartott a munkacélú kizsákmányolás elleni nemzetközi fellépés jegyében szeptember 22. és 28. között.

Kifejtették, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium összehangolásával a vármegyei kormányhivatalok foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi osztályai 71 munkaügyi felügyelővel 529 munkavállalót ellenőriztek 89 munkavégzési helyen, vagyis étteremben, masszázsszalonban, állattartó telepen, üzletben, pékségben és mezőgazdasági területeken.

Kiemelték, hogy munkaügyi szabálysértést 55 munkáltatónál találtak, ezek a jogsértések 227 foglalkoztatottat érintettek.

Az ellenőrzések során egy esetben merült fel munkacélú kizsákmányolás gyanúja: Fejér vármegyében egy őstermelő két sertéstelepén hat felnőtt és egy 15 éves lány dolgozott. A munkáltató nem jelentette be a foglalkoztatottakat, és bért sem fizetett az alkalmazottainak, akiket kifejezetten rossz munka- és lakhatási körülmények között tartott.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az elkövető ellen – írták.

Kitértek arra is, hogy az akcióban több mint nyolcszáz rendőr vett részt;

  • csaknem 3800 embert,
  • 1300 járművet,
  • 441 helyszínt
  • és 3600 okmányt ellenőriztek;

14 embert hallgattak ki gyanúsítottként emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Az eljárás alá vont elkövetők közül egy román és 13 magyar állampolgárságú, tíz embert gyanúsítható kényszermunka elkövetésével, négy embert szexuális célú kizsákmányolással elkövetett emberkereskedelemmel, a gyanúsítottak közül nyolc nő és hat férfi; a rendőrök összesen 14 emberkereskedelem és kényszermunka áldozatot azonosítottak, közülük egy ember szexuális célú kizsákmányolás sértettje, 13 ember kényszermunka sértettje. A 14 sértettből egy román, 13 magyar állampolgárságú és közülük két sértett kiskorú – áll a közleményben.

Borítókép: Az akcióban több mint nyolcszáz rendőr vett részt (Fotó: Police.hu)


Fontos híreink

