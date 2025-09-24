Medvegyev szerint Zelenszkij számára jöhet a kapituláció

Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese az ENSZ Közgyűlésének első napját értékelve élesen bírálta Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóját. Az egykori orosz államfő ironikusan úgy fogalmazott: nem lenne meglepő, ha az amerikai elnök hamarosan arra kérné az ukrán vezetőt, írjon alá egy kapitulációs nyilatkozatot.

Szabó István
Forrás: Life.ru2025. 09. 24. 10:19
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke, az ország biztonsági tanácsának alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: AFP
Zelenszkij és Trump találkozóját követően Trump azt állította, hogy Oroszország gazdasága súlyos válságban van. Az amerikai elnök szerint Moszkva ereje jóval kisebb, mint ahogyan azt sokan hiszik, és a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ápolt jó személyes kapcsolata – a várakozásokkal ellentétben – nem járult hozzá a konfliktus megoldásához, írja a Life.ru.

Zelenszkij
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének alkalmából találkozott New Yorkban, 2025. szeptember 23-án. Fotó: AFP/Brendan Smialowski

 

Zelenszkijt bírálta Medvegyev

Dmitrij Medvegyev Telegram-csatornáján reagált az eseményekre. 

Élesen támadta az ukrán elnököt, akit banderista bohócnak nevezett, valamint bírálta a lengyel politikai vezetést is.

Az orosz politikus gúnyosan megjegyezte: Trump gyakran alternatív valóságban mozog, ahol minden fordítva történik 

Ukrajna győz, Oroszország összeomlik, az ukrán gazdaság szárnyal, miközben az amerikai politikai elit tagjai boldogan élnek a valóságtól elszakadva.

Ebben a valóságban Trump elődei, Obama és Biden már régóta boldogan élnek – tette hozzá. Medvegyev ugyanakkor azt állította, hogy Trump más, mint elődei:

Nem kétséges, hogy visszatér. Ő mindig visszatér. Valószínűleg néhány napon belül felveti majd a zöld zongoristának, hogy írjon alá egy kapitulációt. Vagy épp elrepüljön a Marsra a mostanában kegyeibe fogadott Elon Muskkal. A lényeg, hogy időről időre gyökeresen változtassa meg álláspontját, mert szerinte így működik a sikeres államvezetés a közösségi médiában

– írta Medvegyev.

 

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke, az ország biztonsági tanácsának alelnöke (Fotó: AFP/Jekaterina Stukina)


 


 

