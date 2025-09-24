Medvegyev szerint Zelenszkij számára jöhet a kapituláció

Nem kétséges, hogy visszatér. Ő mindig visszatér. Valószínűleg néhány napon belül felveti majd a zöld zongoristának, hogy írjon alá egy kapitulációt. Vagy épp elrepüljön a Marsra a mostanában kegyeibe fogadott Elon Muskkal. A lényeg, hogy időről időre gyökeresen változtassa meg álláspontját, mert szerinte így működik a sikeres államvezetés a közösségi médiában