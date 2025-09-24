Zelenszkij és Trump találkozóját követően Trump azt állította, hogy Oroszország gazdasága súlyos válságban van. Az amerikai elnök szerint Moszkva ereje jóval kisebb, mint ahogyan azt sokan hiszik, és a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ápolt jó személyes kapcsolata – a várakozásokkal ellentétben – nem járult hozzá a konfliktus megoldásához, írja a Life.ru.
Medvegyev szerint Zelenszkij számára jöhet a kapituláció
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese az ENSZ Közgyűlésének első napját értékelve élesen bírálta Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóját. Az egykori orosz államfő ironikusan úgy fogalmazott: nem lenne meglepő, ha az amerikai elnök hamarosan arra kérné az ukrán vezetőt, írjon alá egy kapitulációs nyilatkozatot.
Zelenszkijt bírálta Medvegyev
Dmitrij Medvegyev Telegram-csatornáján reagált az eseményekre.
Élesen támadta az ukrán elnököt, akit banderista bohócnak nevezett, valamint bírálta a lengyel politikai vezetést is.
Az orosz politikus gúnyosan megjegyezte: Trump gyakran alternatív valóságban mozog, ahol minden fordítva történik
Ukrajna győz, Oroszország összeomlik, az ukrán gazdaság szárnyal, miközben az amerikai politikai elit tagjai boldogan élnek a valóságtól elszakadva.
Ebben a valóságban Trump elődei, Obama és Biden már régóta boldogan élnek – tette hozzá. Medvegyev ugyanakkor azt állította, hogy Trump más, mint elődei:
Nem kétséges, hogy visszatér. Ő mindig visszatér. Valószínűleg néhány napon belül felveti majd a zöld zongoristának, hogy írjon alá egy kapitulációt. Vagy épp elrepüljön a Marsra a mostanában kegyeibe fogadott Elon Muskkal. A lényeg, hogy időről időre gyökeresen változtassa meg álláspontját, mert szerinte így működik a sikeres államvezetés a közösségi médiában
– írta Medvegyev.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke, az ország biztonsági tanácsának alelnöke (Fotó: AFP/Jekaterina Stukina)
