Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

Andrej Babiscsehországválasztási eredmények

Még a vártnál is nagyobbat nyert Andrej Babis

Csehországban parlamenti választásokat tartottak, amin még a megelőző várakozásokat is felülmúló győzelmet aratott az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója). A választási eredmény, a parlament összetétele és Andrej Babis kormányának kihívásai kapcsán lapunk megkereste Vass Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 05. 9:01
Andrej Babis Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
Az ANO volt a cseh választások legnagyobb esélyese, azonban még így is meglepő mértékű győzelmet arattak – nyilatkozta lapunk számára Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója. A szakértőt lapunk nemcsak az eredményekről, de a parlament várható összetételéről és Andrej Babis lehetséges koalíciós lehetőségeiről is kérdezte.

Babis és pártja felülmúlta a várakozásokat
Babis és pártja felülmúlta a várakozásokat (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

Az eredmények egyelőre meglepőek, pozitív értelemben, hiszen az ANO még a várakozásokhoz képest is nagyon szépen teljesített, jelenlegi állás szerint 30 százalék felett van még mindig az arány 

– fogalmazott Vass Ágnes. 

A szakértő szerint azonban mindenképp meglepő volt a Stacilo baloldali kreáció kiesése. Már a 2021-es választásoknak is ez volt az egyik tanulsága, hogy a baloldal kvázi megszűnt létezni, és hiába próbálták úgymond revitalizálni az elmúlt években, úgy látszik, hogy ez nem volt nyerő a cseh választók körében. Ami még egy érdekes jelenség Vass Ágnes szerint, az az SPD-nek a teljesítménye, hiszen ők alul teljesítettek a mérésekhez képest, viszont az Autóspárt ezzel szemben stabil eredménnyel jutott be a parlamentbe. 

Ahogy láthatjuk, nincs igazán baloldali kezdeményezés jelenleg a cseh parlamentben, és ha minden teljesül, akkor Andrej Babis az önálló kormányzást preferálja jelenleg, viszont az kérdés, hogy ezt mennyire sikerül neki megvalósítania, mert mindenképpen szüksége van vagy az Autóspárt és vagy az SPD támogatására

– fogalmazott a szakértő.

Babis felrúghatja a konszenzust 

Vass Ágnes szerint a koalíciós tárgyalások során lehetnek még nehéz pillanatok, miután Csehországban volt eddig egy konszenzus, ami szerint a kisebb koalíciós párt adja a külügyminisztert.

Ez egy nagyon radikális kérdés, mert mind a két szóba jöhető párt, de főleg az SPD, megkérdőjelezi Csehország EU és NATO tagságát, és hogyha tehetnék, akkor népszavazást tartanának ebben a kérdésben. Ugyanakkor viszont Petr Pavel köztársasági elnök már jelezte, hogy abban az esetben, ha olyan pártból érkező minisztereket kellene kineveznie, amely pártok nem értenek egyet ezzel az EU és NATO iránnyal, akkor azt nem fogja megtenni, tehát ez egy törésvonal lehet

– hangsúlyozta Vass Ágnes. 

A többi kérdésben a szakértő szerint mondhatjuk hogy konszenzus van. Babis jövőbeni mozgása kapcsán és a Európai Unióhoz és a V4-hez fűződő viszonya kapcsán a szakértő kiemelte: biztos, hogy Babis sokkal kritikusabb lesz az Európai Unió különböző kezdeményezéseivel kapcsolatban, mint amit az eddigi koalíciótól megszokhattunk. 

Vass Ágnes szerint bizonyos vörös vonalakat valószínűleg nem fog átlépni, de az biztos, hogy inkább könyöklős stílusban fogja ezeket a dolgokat rendezni, tehát nyílt konfrontációra nem nagyon számíthatunk a részéről, de az biztos, hogy munkálkodni fog, és úgymond nyomakodni fog, hogy az saját narratíváját vagy a saját érdekeit látványossá tegye.

Itt elsősorban a zöldátállásra és a migrációra kell gondolni. Valószínűleg Ukrajna támogatását is megkérdőjelezi majd, illetve kérdéseket tesz fel, hiszen a cseh társadalom tulajdonképpen már elég sokat segített, és nem nagyon látni az alagút végén a fényt

– fogalmazott.

Fontos kérdés lesz a versenyképesség megreformálása, a versenyképesség megerősítése, illetve nyilván az olyan szakpolitikai kérdésekben is, mint a mezőgazdasági támogatások vagy a többéves költségvetési keret vitája, egy határozottabb cseh álláspontot váratunk Vass Ágnes szerint.

A V4-ek kapcsán a szakértő elmondta: mindenképpen számítani lehet arra, hogy az együttműködés új életet kap, és nagy valószínűséggel azokban a témákban válik majd láthatóvá, amely mind a három vagy mind a négy ország számára fontos. Ezek a migráció kérdése, a versenyképesség kérdése, illetve bizonyos mértékben az ukrajnai háború kérdése is. 

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

