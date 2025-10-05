Rendkívüli

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

  Magyar Nemzet
  Külföld
Andrej BabisCsehországANO

A háborús uszítók veszítenek, a hazafiak nyernek – így gratuláltak az európai politikusok Andrej Babis győzelméhez

Európa-szerte elűzik az emberek a háborús uszítókat, és a patriótákba vetik a bizalmukat – kommentálták az európai politikusok az ANO győzelmét a csehországi parlamenti választásokon. Andrej Babis leendő kormányának fókuszában az illegális migráció elleni küzdelem áll majd.

Munkatársunktól
2025. 10. 05. 8:23
Andrej Babis Fotó: Anadolu via AFP
Fölényes győzelmet aratott Andrej Babis pártja, az ANO a csehországi parlamenti választásokon. Mint arról beszámoltunk, a Patrióták Európáért tagpártja 34,51 százalékos eredményével 80 mandátumot szerzett meg a 200 tagú cseh képviselőházban.

Robert Fico is gratulált Andrej Babis győzelméhez
Robert Fico is gratulált Andrej Babis győzelméhez (Fotó: AFP)

Andrej Babis sikeréhez az európai politikusok is sorra gratuláltak.

Épp most gratuláltam telefonon a cseh parlamenti választások győztesének, Andrej Babis úrnak, és sok sikert és bölcsességet kívántam neki, hogy választási győzelmét új kormánykoalícióvá alakítsa

– írta közösségi oldalán Robert Fico szlovák kormányfő.

A Patrióták előretörnek egész Európában! Barátunk Andrej Babis, a Liga szövetségese az EU-ban, megnyeri a választásokat Csehországban, legyőzi a baloldalt (amely történelmi mélyponton van!) és felkészül arra, hogy olyan kormányt vezessen, amelynek középpontjában az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a háború elleni fellépés és a brüsszeli őrült döntések leállítása áll

– fogalmazott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

Aki milliárdokat vesz el a saját népétől, hogy azokat fegyvergyáraknak és Zelenszkijnek adja, azt a nép demokratikusan eltávolítja a kormányzati tisztségekből. Egész Európában a háborús uszítók veszítenek, a hazafiak nyernek. Változás. Mindenhol

– kommentálta az ANO győzelmét Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti képviselője.

A Cseh Köztársaságban hatalmas hullám söpör végig a vállalkozói szabadság mellett, a büntető jellegű környezetvédelem megszüntetése mellett és a kontrollálatlan bevándorlás ellen. Gratulálunk szövetségesünknek, Andrej Babisnak, akinek ANO mozgalma nagy fölénnyel nyerte a parlamenti választásokat!

– fogalmazott Jordan Bardella, a Patrióták Európáért elnöke.

Gratulálok Andrej Babisnak és az ANO pártnak, akik nagy fölénnyel nyerték a cseh parlamenti választásokat. Európa-szerte a hazafias pártokat hívják hatalomra a népek, akik vissza akarják szerezni szabadságukat és jólétüket!

– írta Marine Le Pen.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: Anadolu/AFP)

