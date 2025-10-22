Kocsis Máté: Folytatjuk holnap a békemeneten! + videó

A békemeneten való részvételre buzdít Kocsis Máté is: a Fidesz frakcióvezetője egy, a Harcosok Klubja edzőtábor eseményeiből összevágott videóval hangol a rangos eseményre.

Kocsis Máté

A nemzeti ünnepet megelőzően a holnapi rendezvény kapcsán Kocsis Máté egy korábbi posztjában rámutatott: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen

– tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a zászlófelvonás után és a miniszterelnök beszéde között lesz a békemenet. A gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.