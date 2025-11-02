Fűt a klímával? Kis odafigyelés, hatalmas spórolás

Ősszel a legtöbben egyszerűen kikapcsolják a készülékeiket, pedig a hűtési szezon után a klíma karbantartása legalább annyira fontos, mint a tavaszi felkészítés. Nélküle a készülék többet fogyaszthat, könnyebben meghibásodhat, és akár egészségügyi gondokat is okozhat. Néhány alaplépéssel azonban a légkondi télen is, a fűtési szezonban biztonságosan és takarékosan használható.

A klíma karbantartás fűtési szezon elején is fontos, sokat spórolhatunk (Fotó: Mártonfai Dénes)

Fontos a klíma őszi karbantartása

„A nyári hónapok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében” – figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák szakembere. „Ha a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék penészspórákat és kórokozókat fújhat a levegőbe, ami kellemetlen szaggal és akár légúti megbetegedésekkel járhat” – fűzte hozzá. A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása is elengedhetetlen, mert a por és szennyeződések rontják a hatékonyságot, sőt túlmelegedéshez is vezethetnek. Egy elhanyagolt berendezés akár 20-30 százalékkal több energiát fogyaszthat, mint egy karbantartott készülék.

Amit otthon is megtehetünk

Minden komolyabb karbantartási vagy javítási munkát viszont szakemberre kell bízni, de bizonyos alapvető feladatokat a tulajdonos is elvégezhet:

A beltéri porszűrőket kéthetente érdemes ellenőrizni és langyos vízzel kimosni.

A kültéri egységről finoman el kell távolítani a port, pókhálókat, szöszöket, ügyelve a lamellák épségére.

Ellenőrizni kell, hogy a kondenzvíz-elvezető cső nincs-e eldugulva; a rovarok által okozott eltömődést egy egyszerű rácsos végzáróval megelőzhetjük.



Tévhitek a téli használatról

A szakértő szerint a kültéri egység letakarása nem ajánlott, mert a berendezéseket kültéri használatra tervezték. A takarás inkább a rovaroknak nyújt menedéket, ami az elektronika meghibásodását okozhatja. Ha a klímát télen nem használjuk fűtésre, érdemes áramtalanítani, mert a modern, téliesített modellek 2 °C alatt automatikusan bekapcsolják a csepptálca- és kompresszorkarter-fűtést, ami akár óránként 40 wattos felesleges fogyasztást is jelenthet.