Fűt a klímával? Kis odafigyelés, hatalmas spórolás

Október végén már szinte mindenki fűt, a klímát pedig egyszerűen kikapcsolják májusig. Pedig az őszi karbantartás legalább olyan fontos, mint a tavaszi tisztítás, ugyanis a készülék nemcsak többet fogyaszthat, de meg is hibásodhat. A hűtő-fűtő klímák esetén pedig minden szezonváltáskor lényeges a karbantartás, ráadásul ennek egy részét magunk is elvégezhetjük. De hogy mire kell még figyelni – elmondja a szakember.

2025. 11. 02. 12:30
A hűtő-fűtő klímákat szezonváltáskor ki kell tisztítani. Fotó: Németh András Péter
Ősszel a legtöbben egyszerűen kikapcsolják a készülékeiket, pedig a hűtési szezon után a klíma karbantartása legalább annyira fontos, mint a tavaszi felkészítés. Nélküle a készülék többet fogyaszthat, könnyebben meghibásodhat, és akár egészségügyi gondokat is okozhat. Néhány alaplépéssel azonban a légkondi télen is, a fűtési szezonban biztonságosan és takarékosan használható. 

klíma, 20190805 SzekszárdNyáron hűt télen fűt. Klíma illusztráció.Fotó: Mártonfai Dénes MDTolnai Népújság
A klíma karbantartás fűtési szezon elején is fontos, sokat spórolhatunk (Fotó: Mártonfai Dénes)

Fontos a klíma őszi karbantartása

„A nyári hónapok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében” – figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák szakembere. „Ha a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék penészspórákat és kórokozókat fújhat a levegőbe, ami kellemetlen szaggal és akár légúti megbetegedésekkel járhat” – fűzte hozzá. A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása is elengedhetetlen, mert a por és szennyeződések rontják a hatékonyságot, sőt túlmelegedéshez is vezethetnek. Egy elhanyagolt berendezés akár 20-30 százalékkal több energiát fogyaszthat, mint egy karbantartott készülék.

 

Amit otthon is megtehetünk

Minden komolyabb karbantartási vagy javítási munkát viszont szakemberre kell bízni, de bizonyos alapvető feladatokat a tulajdonos is elvégezhet:

  • A beltéri porszűrőket kéthetente érdemes ellenőrizni és langyos vízzel kimosni. 
  • A kültéri egységről finoman el kell távolítani a port, pókhálókat, szöszöket, ügyelve a lamellák épségére.
  • Ellenőrizni kell, hogy a kondenzvíz-elvezető cső nincs-e eldugulva; a rovarok által okozott eltömődést egy egyszerű rácsos végzáróval megelőzhetjük.


Tévhitek a téli használatról

A szakértő szerint a kültéri egység letakarása nem ajánlott, mert a berendezéseket kültéri használatra tervezték. A takarás inkább a rovaroknak nyújt menedéket, ami az elektronika meghibásodását okozhatja. Ha a klímát télen nem használjuk fűtésre, érdemes áramtalanítani, mert a modern, téliesített modellek 2 °C alatt automatikusan bekapcsolják a csepptálca- és kompresszorkarter-fűtést, ami akár óránként 40 wattos felesleges fogyasztást is jelenthet.

A hűtő-fűtő klímák esetében a karbantartási ciklus folyamatos. Ezeknél a berendezéseknél minden szezonváltáskor, de a használat intenzitásától függően akár sűrűbben is szükséges lehet az alapos tisztítás, melyet szakszervíz közreműködésével végeztessünk el. A tisztaság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot – egy elkoszolódott hőcserélővel és ventilátorral működő berendezés akár 20–30 százalékkal is többet fogyaszthat, mint egy rendszeresen karbantartott készülék – hívta fel a figyelmet Lipták András, a Gree műszaki szakértője. A Gree egy új, ingyenes online hőszükséglet-kalkulátort tett elérhetővé, amely segít a lakástulajdonosoknak a megfelelő fűtési rendszer kiválasztásában. Az eszköz néhány adat (alapterület, belmagasság, falazat, szigetelés) megadásával kilowattban számolja ki a szükséges fűtési teljesítményt, így elkerülhetők a túl- vagy alulméretezett rendszerekből fakadó hibák.

