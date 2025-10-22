biztonságtechnikaszén-monoxidSzén-monoxid-riasztófűtés

Halálos veszélyt rejthet a fűtési szezon – a szakember megosztja, mire kell figyelni

Tavaly több mint ezer szén-monoxid-riasztás történt Magyarországon, tucatnyi halálos áldozattal. A fűtési szezon beköszöntével ismét megnőtt a szén-monoxid-mérgezések kockázata, figyelmeztetnek a szakértők. A legtöbb eset elhanyagolt karbantartásra, hibás kéményre vagy rosszul beállított gázkészülékre vezethető vissza. A szén-monoxid visszaáramlása alattomosan történik, észrevétlenül, ezért okoz tragédiákat.

2025. 10. 22. 10:52
A szén-monoxid mérgezéseket meg lehet előzni. Fotó: BERND WEISSBROD Forrás: AFP
Ahogy megérkezett az ősz, a hideg időjárás, a fűtési szezon nemcsak a fűtésszámlákat hozta magával, hanem a szén-monoxid-mérgezések veszélyét is. Évről évre több tucat ember kerül kórházba, és több haláleset is történik olyan mérgezések miatt, amelyek megelőzhetők lettek volna megfelelően működő érzékelőkkel és rendszeres karbantartással. A szakemberek szerint a tudatosság és a technológia ma már képes lenne teljesen megszüntetni ezt a kockázatot, feltéve, hogy az eszközöket helyesen alkalmazzuk.

fűtési szezon,20231104 Budapest Gázzal főzés gáztűzhely konyha fazék termosztát fűtés rezsi energia spórolásFotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld SZF
A fűtési szezon a szén-monoxid-mérgezés veszélyével jár, be kell szerezni a mérőeszközt. Fotó: Németh András Péter

A legtöbb eset elhanyagolt karbantartásra, hibás kéményre vagy rosszul beállított gázkészülékre vezethető vissza. Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem vezetője szerint az érzékelők helyes elhelyezése és a távfelügyeleti rendszerek életet menthetnek. – A szén-monoxidot gyakran nevezzük néma gyilkosnak, hiszen sem színe, sem szaga, sem íze nincs, és teljesen észrevétlenül terjed – mondta Csalami János. Kiemelte: a probléma súlyát az adja, hogy ez a gáz 250-300-szor erősebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén. Ez azt jelenti, hogy az emberi szervezet képtelen elegendő oxigént szállítani, és a folyamat már néhány perc alatt végzetessé válhat.

 

Mire kell figyelni a fűtési szezon indulásakor? 

A fűtési szezon kezdetén mindig drasztikusan megnő a szén-monoxid-mérgezések száma Magyarországon. A statisztikák szerint 2024-ben például több mint ezer alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, és tucatnyi ember vesztette életét. A legtöbb eset hátterében:

  •  elhanyagolt karbantartás, 
  • hibás kémény vagy rosszul beállított gázkészülék állt. 

 

A helyzetet rontja, hogy a lakások energiahatékonysági felújításai – például a modern, légmentesen záródó nyílászárók beépítése – megszüntetik a természetes levegőáramlást, így az égéshez szükséges oxigénhiány miatt a gázkészülékekben tökéletlen égés zajlik le. A keletkező szén-monoxid pedig könnyen visszaáramolhat a lakótérbe.

Csalami János szerint a tünetek sokszor alattomosak:

  • a fejfájás, 
  • a hányinger, 
  • a szédülés tipikus jele lehet a mérgezésnek, mégis gyakran influenzának hiszik az emberek. Pedig már kétszáz0 ppm koncentrációnál is érezhető tünetek jelentkezhetnek, és négyszáz ppm felett a helyzet akár életveszélyessé válhat.

 

Érzékelők: önálló készülék vagy távfelügyelet?

Két fő típust különböztetnek meg: az önállóan működő, elemes készülékeket és a riasztórendszerbe integrált, távfelügyelethez kapcsolt érzékelőket. Az önálló érzékelők hangjelzéssel figyelmeztettek a veszélyre, de csak akkor, ha valaki éppen otthon tartózkodott. A távfelügyelethez kötött változat ezzel szemben azonnal továbbítja a riasztást a diszpécserközpontba, amely intézkedni tud, akár akkor is, ha a lakók már nem cselekvőképesek. – A távfelügyeleti rendszerben az ilyen jelzés ugyanúgy megjelenik a központban, mint bármely más riasztás – magyarázta Csalami János. – A diszpécser rögtön látja, hogy szén-monoxid-érzékelőről érkezett a riasztás, és azonnal elindítja a járőrt a helyszínre. Sok esetben ez a gyors reagálás menti meg az emberéleteket. A szakértő hozzátette: 

az érzékelők élettartama átlagosan öt év, és a készülékeknél fontos figyelni arra, hogy megfeleljenek az európai EN50291-es szabványnak. Az olcsó, ismeretlen eredetű termékek gyakran adtak téves jelzést vagy éppen nem reagáltak időben.

 

A helyes telepítés életet menthet

A legtöbben abban hibáznak, hogy az érzékelőt nem a megfelelő helyre szerelik fel. Sokan például a mennyezetre teszik, mintha füstérzékelőről lenne szó, ám ez a gyakorlat hibás. A szén-monoxid a levegőnél valamivel könnyebb, ezért keveredik vele, és a lakótérben jellemzően a fej magasságában van jelen. – Többször találkoztunk olyan esettel, amikor a készüléket rossz helyre szerelték fel, és így az nem tudott időben jelezni – figyelmeztetett Csalami János. – A szén-monoxid-érzékelőt az ember fekvő magasságában vagy másfél méterre a padlótól célszerű elhelyezni. Így képes jelezni, mielőtt a gáz belélegzése súlyos tüneteket okozna. Az érzékelő működését legalább évente egyszer ellenőrizni kell, ugyanúgy, mint a gázkészülékeket és a kéményeket. A karbantartás hiánya nemcsak a berendezéseket, hanem az emberi életet is veszélybe sodorhatja. Ha az érzékelő megszólal, azonnali cselekvésre van szükség. Ilyenkor a legfontosabb lépés:

  •  a gyors szellőztetés és
  •  az épület azonnali elhagyása. 

A gázkészülékeket azonnal le kell állítani, és a helyiségbe csak a szakemberek engedélyével lehet visszatérni. A távfelügyeleti rendszerek ebben a helyzetben is előnyt jelentenek, hiszen a szolgáltató diszpécsere egyidejűleg értesíti a mentőket és a tűzoltókat. Ez különösen akkor bizonyulhat életmentőnek, ha a bent tartózkodók már nem tudtak reagálni a riasztásra. – A legnagyobb biztonságot az jelenti, ha az érzékelők nemcsak hangjelzéssel riasztanak, hanem szakértői háttér is társul hozzájuk. A diszpécserszolgálat ilyenkor nemcsak technikai támogatást ad, hanem azonnali intézkedést is kezdeményez, ami sok esetben a túlélés kulcsa – tette hozzá.

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

