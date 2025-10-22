radiátorporspórolási trükkenergiaspóroláshőmérsékletspórolásnappalifűtés

Takarékos fűtés? Ezekkel a trükkökkel spórolhat

A héten megérkezett a hidegebb idő, többet kell hát fűteni. Szerencsére mi is segíthetjük radiátorunkat, hogy otthonunk melegebb legyen, de a fűtésszámla se ugorjon meg. Hiszen a takarékos fűtésnek akkor van igazán értelme, ha nemcsak a pénztárcánkat kíméljük, de a komfortból sem kell feladnunk. Mutatjuk, milyen egyszerű lépésekkel lesz hatékony a radiátor működése anélkül, hogy nagy beruházásra lenne szükség.

2025. 10. 22. 5:42
A magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait élvezhetik a rezsicsökkentésnek köszönhetően és néhány trükk segítségével tovább csökkenthetjük a resziszámlánkat. Olyan, otthon is könnyen kivitelezhető megoldások ezek, amelyek nem igényelnek komoly beruházást, mégis sokat számítanak a takarékos fűtésben és a komfortérzetben.

a takarékos fűtésben a hőmérsékletszabályozó is segít
A takarékos fűtéshez tiszta, jól karbantartott radiátorra van szükség (Fotó: Kurucz Árpád)

Miért fontos a radiátorok tisztán tartása? 

A radiátorok tisztán tartása első hallásra apróságnak tűnhet, valójában kulcsfontosságú a spórolás szempontjából. A por, a kutyaszőr vagy akár cigifüst miatti szennyeződés eltömítheti a réseket. Nem csupán esztétikai kérdésről van tehát szó, az elhanyagolt, poros radiátor rontja a fűtés hatékonyságát, ezáltal növeli a számlát és ronthatja a levegőminőséget is. 

Mivel lehet kitisztítani a radiátort?

Mikroszálas ronggyal vagy hosszú fejű porolóval érdemes áttörölni a radiátorunkat, a nehezebben elérhető résekből pedig hajszárítóval vagy porszívóval  távolíthatjuk el a port. Használhatunk gőztisztítót, sőt, létezik egy célszerszám is: a radiátortisztító kefét makacs szennyeződések esetén lehet elővenni, mert azok puha, mikroszálas bevonatára könnyen rátapad a szennyeződés.

Hogyan javítható a radiátor hőleadása még?

Ha már eleve a radiátor mögött járunk tisztításkor, felrakhatunk egy hővisszaverő fóliát a falra. Ez az olcsón beszerezhető kiegészítő visszaveri a hőt a szoba irányába, ahelyett hogy az a falban veszne el. Főként a külső falak mentén lévő radiátoroknál lehet ennek látványos hatása.

Sokan nem gondolnak rá, de a radiátor felületének állapota is számít. Ha rozsdásodik vagy pattogzik róla a festék, a rozsda szigetelőként viselkedik, ami rontja a hőleadást. Érdemes tehát hőálló radiátorfestékkel újrafesteni a felületet, ha szükséges.

Így lesz hatékony a radiátor működése

Fontos az is, hogy semmivel ne takarjuk le a radiátort. A rálógó függöny, a ráterített ruha vagy az elé húzott bútor meggátolja, hogy a meleg levegő szabadon áramoljon a szobában. Ha mégis szükség van radiátortakaróra, ügyeljünk arra, hogy az ne fedje be teljesen az eszközt, hagyjon szabad utat a meleg levegőnek.

Az ablakokon és ajtókon keresztül is jelentős hő szökhet ki, érdemes tehát ellenőrizni, hogy jó állapotban vannak-e a tömítések, és szükség esetén öntapadós szigetelőcsíkkal pótolni azokat. Ez különösen a régi nyílászárók esetén lehet hasznos, ahol a keretek és az ablakszárnyak között érezhetően huzat jár.

A függönyök is bevethetők szigetelésként, különösen éjszaka. A vastagabb, nehéz textíliák ugyanis bent tartják a meleget. Itt is fontos, hogy ne lógjon rá a radiátorra, mert ezzel épp az ellenkező hatást érjük el.

Sokan alábecsülik a padlón keresztüli hőveszteséget is. Pedig a hideg burkolat (járólap, kő, linóleum) felerősítheti a hideg érzetét. Egy-egy jól megválasztott vastagabb szőnyeg nemcsak szép, de sokat javít tehát a hőérzeten is.

Ezt is lehet: az energiafogyasztás szabályozása  

A programozható termosztát nemcsak kényelmes, hanem energiatakarékos is. Lehetőséget ad arra, hogy a fűtést időzíteni tudjuk: reggelre kellemes meleg fogadjon, napközben, amikor nem vagyunk otthon, csökkenjen a hőmérséklet, estére pedig újra kellemesen felmelegedjen a tér. 

Ha a rendszer lehetővé teszi, érdemes a fűtést helyiségenként is szabályozni. A ritkán használt szobákban elég alacsonyabb hőmérsékletet tartani, így ott nem pazaroljuk az energiát. Ez a lehetőség sok fali termosztáttal vagy okos radiátorszeleppel már könnyen megvalósítható.

Ne hanyagoljuk el a karbantartást!

Mi az oka annak, ha a radiátor teteje hidegebb, mint az alja? Ha ezt tapasztaljuk, valószínűleg levegő rekedt a rendszerben. A légtelenítő szelep segítségével ezt könnyen kiengedhetjük. 

Végül, de nem utolsósorban: évente legalább egyszer célszerű szakemberrel átnézetni a teljes fűtési rendszert, legyen szó kazánról, csövekről vagy radiátorokról. Ez nemcsak a hatékony működés szempontjából fontos, de a biztonságot is szolgálja. Egy karbantartott rendszer kevesebb energiával dolgozik, kevésbé hajlamos meghibásodni, ez a takarékosság kulcsa tehát. 

A takarékos fűtés mindenki számára elérhető

Mint látható, nem kell vagyonokat költeni új fűtési rendszerre ahhoz, hogy csökkenjen a fűtésszámla és melegebb legyen az otthonunk. A radiátor hatékony működéséhez elég, ha erre figyelünk:

  • a radiátor tisztán tartása, portalanítása
  • a szigetelés ellenőrzése és javítása
  • programozható termosztát beállítása
  • ritkán használt szobák hőmérsékletének csökkentése

Ha erre mind odafigyelünk, úgy spórolhatunk, hogy közben otthonunk melegebb, kényelmesebb is lesz. Pont úgy, ahogy a hűvös hónapokban az igazán jól esik.

 

