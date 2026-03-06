Bojkottot hirdettek a Shell ellen

Bojkottot hirdetettt a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje a Shell ellen. Radics Béla a bojkottfelhívás kapcsán elmondta: személyes tiltakozásként nem kíván a jövőben a Shell szolgáltatásait igénybe venni, és erre biztat másokat is. Álláspontja szerint a multinacionális energiacég az egyik legnagyobb nyertese az orosz–ukrán háború következtében kialakult energiaválságnak.

Forrás: Facebook

A kormánypártok jelölte úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy olyan politikai szereplők jelenjenek meg az ellenzéki oldalon, akik korábban a vállalat vezetésében töltöttek be tisztséget, illetve jelentős részvénycsomaggal rendelkeznek. Radics konkrétan megemlítette Kapitány Istvánt, aki korábban a Shell alelnöke volt, és aki – a nyilvánosan elérhető vagyonnyilatkozatok és sajtóinformációk alapján – számottevő vagyonnövekedést könyvelhetett el a háború kitörését követő időszakban.

Azok, akik a háború gazdasági haszonélvezői, nem lehetnek hiteles képviselői a magyar embereknek

– hangsúlyozta Radics. Szerinte a politikai döntésekben nem jelenhet meg olyan érdek, amely a konfliktus elhúzódásában teszi érdekeltté a szereplőket. A politikus szerint a bojkottnak szimbolikus üzenete van:

Ne adjunk teret olyan cégeknek, amelyek érdekeltek a háborús gazdasági folyamatok fenntartásában.

Újabb botrányok Zuglóban

A képviselőjelölt a zuglói helyzetről szólva azt mondta: a kerületben az elmúlt időszakban több, az ellenzéki vezetéshez köthető ügy is napvilágot látott. Két, a kampányidőszak alatt kirobbant botrány is olyan személyeket érint, akik Radics szerint kapcsolatba hozhatók Hadházy Ákos országgyűlési képviselővel és a kerület jelenlegi polgármesterével, Rózsa András.

Az egyik ügy egy alapítványi kuratórium vezetéséhez kötődik, a másik pedig – a sajtóban megjelent információk szerint – több tízmillió forintos visszaélés gyanúját veti fel jogi szolgáltatások kapcsán.

Emellett egy, a Célpont című műsorban bemutatott hangfelvétel is újabb kérdéseket vetett fel a kerület gazdálkodásával kapcsolatban.

Radics Béla szerint a felvételen elhangzó állítások – amelyek költségvetési csalásról, fiktív megbízásokról és indokolatlan kifizetésekről szólnak – azt jelzik, hogy a kerületben rendszerszintű problémák lehetnek. Példaként említette a növénylocsolásra kifizetett, de el nem végzett munkákat, illetve olyan eszközökre elszámolt költségeket, amelyek a vádak szerint nem is léteztek.

A sok kicsi tételből áll össze a nagy veszteség. Ezekből a forrásokból lehetne valódi fejlesztéseket megvalósítani

– mondta. Radics élesen bírálta Hadházy Ákost, aki országosan a korrupció elleni fellépés egyik legismertebb alakja. A jelölt szerint hiteltelen az a politikus, aki más ügyeket tár fel, miközben saját választókerületében nem számolja fel a visszaéléseket.