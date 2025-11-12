Kocsis MátéDonald TrumpMagyar Péter

Íme Magyar Péter betegsége: a Washington-kór

Magyar Péter téveszméi köszönőviszonyban sincsenek a valósággal – erről osztott meg egy tanulságos videót Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 16:49
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter Washington-kórban szenved. Nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktor és Donald Trump fontos kérdésekben tudott megegyezni, ezért csak azt hajtogatja, hogy az egy színházi előadás volt, nem a magyar emberek sikere, hanem Orbán Viktor menekülése. 

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor egy különleges ember, akit régóta ismer, kiváló vezető, és szeretik az országában. 

A Tisza Párt elnöke ahhoz is ragaszkodik, hogy csupán egy évre kapott Magyarország mentességet az orosz kőolaj vásárlása elleni szankcióra, de egyébként senki nem mondta, hogy ne lehetne orosz kőolajat venni. A valóság azonban az, hogy maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette ki, az orosz fosszilis energia kora Európában véget ért.

Magyar Pétert tökéletesen hidegen hagyja a valóság, amikor arról beszél, hogy a Trump–Orbán-találkozó eredménye nem győzelem, hanem nulla siker, nulla őszinteség. Orbán Viktor a hazaúton a repülőgépen elmondta, hogy az amerikai elnökkel megállapodott egy pénzügyi védőpajzsról, ami azt jelenti, hogy a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni.

Korábban megírtuk, hogy Magyar Péter ideges a pénzügyi védőpajzs miatt, amiben Orbán Viktor megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel. Deák Dániel politológus közölte, Magyar abban reménykedett, hogy majd brüsszeli segítséggel spekulációs támadásokat hajtanak végre a forint ellen. Illetve az uniós források visszatartásával annyira beszűkítik Magyarország gazdasági mozgásterét, hogy abból majd Magyar politikai hasznot tud húzni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

