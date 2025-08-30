Erling HaalandBodö/GlimtManchester City

Belehalsz a fagyba – egész Norvégia Erling Haalandon röhög

Megfagysz, haver. A labdarúgó Bajnokok Ligájában 2026. január 20-án, az alapszakasz 7. fordulójában rendezik meg a norvég Bodö és a Manchester City összecsapását az északnorvég városban. Ahol január közepén nagy hidegek is lehetnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 15:48
Erling Haaland
Minden Erling Haaland arcára van írva, január 20-án Bodöben kell fociznia Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kellemesen kacarászik a norvég sportsajtó egy része azon, hogy 2026. január 20-án, a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasznak 7. fordulójában a Bodö/Glimt csapata a Manchester City ellen lép pályára. Az angol sztárcsapat egyik legnagyobb ásza a norvég Erling Haaland, akinek a legtöbben bundabugyit küldenének ajándékba.

Erling Haaland
Fagyos pillanatok várnak Erling Haalandra Bodöben
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Erling Haaland január közepén Bodőben fagyhat meg

Január közepén Bodö városában sokféle időjárás lehet, de egyféle biztosan nem: meleg. Normális esetben nem ritka ilyenkor a mínusz 5 fok sem, de a Golf-áramlat melegítőhatása azt is eredményezheti, hogy csak az eső esik, miközben a hőmérő higanyszála nem megy nulla fok alá. Hogy ebből melyik következik be, azt ma még nem lehet megmondani. Az viszont biztos, hogy az angol csapat játékosai nem sok világossággal találkoznak majd Bodőben, mert az északi sarkkör felett fekvő városban ez idő tájt 24 órából 18-at sötét van.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.