Belehalsz a fagyba – egész Norvégia Erling Haalandon röhög

Kellemesen kacarászik a norvég sportsajtó egy része azon, hogy 2026. január 20-án, a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasznak 7. fordulójában a Bodö/Glimt csapata a Manchester City ellen lép pályára. Az angol sztárcsapat egyik legnagyobb ásza a norvég Erling Haaland, akinek a legtöbben bundabugyit küldenének ajándékba.

Fagyos pillanatok várnak Erling Haalandra Bodöben

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Erling Haaland január közepén Bodőben fagyhat meg

Január közepén Bodö városában sokféle időjárás lehet, de egyféle biztosan nem: meleg. Normális esetben nem ritka ilyenkor a mínusz 5 fok sem, de a Golf-áramlat melegítőhatása azt is eredményezheti, hogy csak az eső esik, miközben a hőmérő higanyszála nem megy nulla fok alá. Hogy ebből melyik következik be, azt ma még nem lehet megmondani. Az viszont biztos, hogy az angol csapat játékosai nem sok világossággal találkoznak majd Bodőben, mert az északi sarkkör felett fekvő városban ez idő tájt 24 órából 18-at sötét van.