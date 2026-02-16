Tóth Alex visszatért a Fradihoz, alaposan meglepte Robbie Keane-t

Tóth Alex ezúttal nem léphetett pályára a hétvégén, Angliában ugyanis kupafordulót rendeztek, a Bournemouth viszont már korábban búcsúzott az FA-kupától. Az így adódott rövid szünet lehetőséget adott a magyar válogatott középpályásnak, hogy hazalátogasson Magyarországra.

Tóth Alex legutóbb már a Bournemouth kezdőcsapatában kapott lehetőséget a bizonyításra. Fotó: PA Wire/Peter Byrne

A 20 esztendős futballista januárban a Ferencvárostól szerződött a Bournemouth-hoz, amelynek színeiben azóta három Premier League-mérkőzésen lépett pályára: a Liverpool (3-2) és a Wolverhampton (2-0) ellen csereként, az Everton otthonában 2-1-re megnyert összecsapáson pedig életében először kezdőként kapott lehetőséget a bizonyításra az angol élvonalban.

Tóth Alex visszatért a Fradihoz

Az egykori ferencvárosi játékos nem felejtette el, hogy honnan indult, hazalátogatása során felkereste korábbi klubját, és ajándékokat is vitt: Bournemouth-mezekkel lepte meg a zöld-fehérek edzői stábját. Tóth korábban többször is hangsúlyozta, hogy remek kapcsolatot ápol az FTC-t irányító Robbie Keane-nel, akinek elmondása szerint rengeteget köszönhet. Az ír szakember hasonlóan pozitív érzéseket táplál, még Tóth távozása után elárulta, hogy megkönnyezte a futballista távozását.

A visszatérésről a Fradi is beszámolt a közösségi médiában, míg Keane az Instagram-történetében köszönte meg a mezt:

Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékot, csak így tovább, büszke vagyok rád!

– írta Keane.

Tóth Alex legközelebb szombaton, a West Ham United elleni idegenbeli bajnokin kaphat lehetőséget a bizonyításra a Premier League-ben.