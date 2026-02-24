rendőrségtisza pártMagyar Péter

Utánajár a rendőrség, hogy volt-e drog Magyar Péterék házibuliján

Magyar Péterék házibulijának összes körülményét, többek között a kábítószer birtoklása miatt tett feljelentés tartalmát is vizsgálja a rendőrség. A droggal kapcsolatos bűncselekmény azért merült fel, mert a másfél évvel ezelőtti buliban fehér por is volt a lakásban.

Munkatársunktól
2026. 02. 24. 5:05
Magyar Péterék drogos házibulija kapcsán tett feljelentéseket, illetve az eset összes körülményét feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából. 

Ez azt jelenti, hogy a tiltott adatszerzés és a személyes adattal való visszaélés mellett azt is elemzik, hogy megállhat-e a kábítószer-birtoklás gyanúja, azaz, hogy a lakásban lévő fehér por valóban drog lehetett-e.

Ha igen, akkor a feljelentés-kiegészítés (azaz, további adatok begyűjtése) után nagy valószínűséggel nyomozást rendelnek el.

Fehér por a házibuliban

A botrány azzal kezdődött, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon egy fekete-fehér felvétel jelent meg egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, és a nappaliban egy asztalon alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Megszólaltak a résztvevők

Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és szinte Magyar minden állítását megcáfolták. 

A Tisza Párt elnöke még a házigazdát is ismerhette, ráadásul rajta és Vogel Evelinen kívül még ott volt Magyar testőre, egy arab férfi és egy ukrán nő is, aki Vogel Evelin barátnője.

Az arab férfi, egy bizonyos Abdoul a Blikknek és az Indexnek elmondott nyilatkozata alapján az is tudható, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában „kötött ki”.

Az eset kapcsán többen is feljelentést tettek, köztük Tényi István, Vogel Evelin és Magyar Péter jogi képviselője is. A házibuliról és a résztvevőkről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

