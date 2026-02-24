Arda Gülert éltetik a Real Madridnál, pedig szeptember óta gólt sem rúgott

Nem túlzás azt írni, hogy a törökök húszéves csillaga, Arda Güler mára a Real Madrid egyik meghatározó játékosa lett. Még nincsen Kylian Mbappé és Thibaut Courtois szintű magasságokban, de itt a „még" a hangsúlyos. Sokatmondó az is, hogy a spanyol sajtóban a Marca februárban külön cikket szentelt annak, hogy Gülert éltesse, a madridi lap szerint Jude Bellingham hiánya – az angol márciusban térhet vissza sérülésből – a török játékának jót is tesz valamelyest, mert amikor mindketten pályán vannak, némiképp kioltják egymást. Érdekes lesz nézni, hogy az idény legfontosabb részében Álvaro Arbeloa vezetőedző hogyan dönt majd, ugyanis a Marca megjegyzi, a télen kinevezett trénernél a rangidősség sokat számít, ebben pedig a 22 éves Bellingham élvezhet prioritást.

Arda Güler (balra) és Jude Bellingham tavasszal ismét együtt lehet a pályán a Real Madrid színeiben Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Játékpercekben már rekordot döntött Arda Güler

A töröknek ez a harmadik idénye a Realnál, és mostanra minden eddiginél fontosabb tagja lett a királyi gárdának. Güler a mostani évadban minden sorozatot figyelembe véve már 2454 játékpercnél tart, ez a legtöbb karrierje során, és még csak február vége van.

A húszéves középpályás a La Ligában az összes mérkőzésen játszott (25), ezt a Realnál senki más nem mondhatja el magáról. Vinícius Júnior egyszer nem lépett pályára, míg Mbappé kétszer. La Liga-játékperceket (1614, átlagosan 64 perc) tekintve pedig a hatodik helyen áll házon belül.

A spanyol AS hívta fel rá a figyelmet, hogy nemcsak labdával, hanem a labda nélküli fázisokban is sokat fejlődött. Ahogy a Liverpoolnál Florian Wirtz esetében, úgy Gülernél is elmondható, hogy rengeteg izmot szedett fel magára. Antonio Pintus erőnléti edző februári felmérésén Güler hozta a legjobb fizikai mutatókat, mindenkit lehagyott. A Valencia elleni idegenbeli La Liga-meccsen például ő szerezte a legtöbb labdát (8), komplexitásáról pedig sokat elmond, hogy a Mestallában emellett 9 beadása és 22, támadó harmadba juttatott labdája volt.

Güler a Real Madrid legjobbjai között

Spanyolországban már arról cikkeznek, hogy képes-e a Real Madridot vezetni. Ez egyrészt mutatja, hogy a spanyol gigásznál vezérhiány van, vagyis Mbappé mellett nem ártana még egy a pályán, már csak azért is, mert olykor a francia is látványosan el tud tűnni egy-egy meccsen. A januárban kirúgott Xabi Alonso Gülert Mesut Özil és Guti keverékének hívta. Utóbbi egyébként még nyáron elmondta, szerinte is a török játéka áll hozzá a legközelebb: – Remélem, Arda Güler jobban fog teljesíteni, mint én. Ő áll a legközelebb a játékstílusomhoz: tehetség, utolsó passzok, gólok… Nagyon fiatal még mindig, egy kemény klubban nő fel. Más csapatban biztos többet játszott volna, de Madridban edződött meg igazán.