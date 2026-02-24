Arda Gülerla ligaKylian MbappéReal Madrid

Arda Gülert éltetik a Real Madridnál, pedig szeptember óta gólt sem rúgott

A húszéves Arda Güler az egyedüli labdarúgó, aki a Real Madrid összes bajnokiján szerepelt, mindez pedig aligha véletlen. Gülerben a januárban kirúgott Xabi Alonso és a helyére érkezett Álvaro Arbeloa is bízik, ugyanakkor a török középpályás a gólokkal még adós. Arda Güler a klubcsapatában legutóbb szeptember végén, az Atlético Madridtól elszenvedett 5-2-es vereség során talált be, mindezek ellenére a helye továbbra is biztos a Real Madrid kezdőcsapatában.

Perlai Bálint
2026. 02. 24. 5:25
Arda Güler a Real Madridnál annyi időt töltött már most a pályán, mint soha korábban
Arda Güler a Real Madridnál annyi időt töltött már most a pályán, mint soha korábban Fotó: NurPhoto/Jose Breton
Nem túlzás azt írni, hogy a törökök húszéves csillaga, Arda Güler mára a Real Madrid egyik meghatározó játékosa lett. Még nincsen Kylian Mbappé és Thibaut Courtois szintű magasságokban, de itt a „még" a hangsúlyos. Sokatmondó az is, hogy a spanyol sajtóban a Marca februárban külön cikket szentelt annak, hogy Gülert éltesse, a madridi lap szerint Jude Bellingham hiánya – az angol márciusban térhet vissza sérülésből – a török játékának jót is tesz valamelyest, mert amikor mindketten pályán vannak, némiképp kioltják egymást. Érdekes lesz nézni, hogy az idény legfontosabb részében Álvaro Arbeloa vezetőedző hogyan dönt majd, ugyanis a Marca megjegyzi, a télen kinevezett trénernél a rangidősség sokat számít, ebben pedig a 22 éves Bellingham élvezhet prioritást. 

Arda Güler (balra) és Jude Bellingham tavasszal ismét együtt lehet a pályán a Real Madrid színeiben
Arda Güler (balra) és Jude Bellingham tavasszal ismét együtt lehet a pályán a Real Madrid színeiben Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Játékpercekben már rekordot döntött Arda Güler

A töröknek ez a harmadik idénye a Realnál, és mostanra minden eddiginél fontosabb tagja lett a királyi gárdának. Güler a mostani évadban minden sorozatot figyelembe véve már 2454 játékpercnél tart, ez a legtöbb karrierje során, és még csak február vége van.

A húszéves középpályás a La Ligában az összes mérkőzésen játszott (25), ezt a Realnál senki más nem mondhatja el magáról. Vinícius Júnior egyszer nem lépett pályára, míg Mbappé kétszer. La Liga-játékperceket (1614, átlagosan 64 perc) tekintve pedig a hatodik helyen áll házon belül.

A spanyol AS hívta fel rá a figyelmet, hogy nemcsak labdával, hanem a labda nélküli fázisokban is sokat fejlődött. Ahogy a Liverpoolnál Florian Wirtz esetében, úgy Gülernél is elmondható, hogy rengeteg izmot szedett fel magára. Antonio Pintus erőnléti edző februári felmérésén Güler hozta a legjobb fizikai mutatókat, mindenkit lehagyott. A Valencia elleni idegenbeli La Liga-meccsen például ő szerezte a legtöbb labdát (8), komplexitásáról pedig sokat elmond, hogy a Mestallában emellett 9 beadása és 22, támadó harmadba juttatott labdája volt. 

Güler a Real Madrid legjobbjai között

Spanyolországban már arról cikkeznek, hogy képes-e a Real Madridot vezetni. Ez egyrészt mutatja, hogy a spanyol gigásznál vezérhiány van, vagyis Mbappé mellett nem ártana még egy a pályán, már csak azért is, mert olykor a francia is látványosan el tud tűnni egy-egy meccsen. A januárban kirúgott Xabi Alonso Gülert Mesut Özil és Guti keverékének hívta. Utóbbi egyébként még nyáron elmondta, szerinte is a török játéka áll hozzá a legközelebb: – Remélem, Arda Güler jobban fog teljesíteni, mint én. Ő áll a legközelebb a játékstílusomhoz: tehetség, utolsó passzok, gólok… Nagyon fiatal még mindig, egy kemény klubban nő fel. Más csapatban biztos többet játszott volna, de Madridban edződött meg igazán.

Güler a Realnál jobbára támadó középpályásként vagy egy kicsit hátrébb játszik. A támadásépítésekben nagyon fontos szerepe van, főleg Luka Modric nyári távozása után. A spanyol csapatnak a középpályát újra kellett építenie: 2024-ben Toni Kroos visszavonult, tavaly nyáron pedig a most már 40 éves horvát távozott. 

Güler a támadásokból is kiveszi a részét, az Opta statisztikái szerint 40 lövése a harmadik legtöbb (Mbappé a 111-gyel kilóg e téren), ezek átlagos minősége sem rossz (0,11-es xG, holtversenyben a negyedik), ugyanakkor a próbálkozásainak csak a 7,5 százaléka talál kaput.

Gülernek utóbbiban kell még fejlődnie.

Arda Güler a pályán mindenhol ott van, a Real Madridnál nem véletlenül dicsőítik
Arda Güler a pályán mindenhol ott van, a Real Madridnál nem véletlenül dicsőítik Fotó: NurPhoto/Jose Breton

A gólok elmaradnak

S ezen a ponton el is jutunk oda, hogy a héten a 21. születésnapját ünneplő labdarúgó mindössze háromgólos, ezeket mind a bajnokságban szerezte, de már jó régen.

  1. La Liga 3. forduló, augusztus 30., Real Madrid–Mallorca 2-1
  2. La Liga 4. forduló, szeptember 13., Real Sociedad–Real Madrid 1-2
  3. La Liga 7. forduló, szeptember 27., Atlético Madrid–Real Madrid 5-2

Güler utolsó gólja óta hamarosan öt hónap eltelt, mindeközben már 12 gólpasszt kiosztott minden sorozatot figyelembe véve. De ne gondoljuk, hogy a gólképtelenség nem bosszantja Gülert, aki elmúlt két idényben egyaránt hat gólig jutott. A Real persze kevésbé érzi meg, hogy a török nem rúg annyi gólt, miután a 38 gólos Mbappé megoldja ezt a feladatot – aki Modrictól megörökölte a tízes mezszámot, pedig erre Gülernek is fájt a foga. A középpályásnál viszont a következő szintlépés az lesz, amikor a kapu előtt még kíméletlenebbé válik, emellett a fejlődését tekintve az is sokat segítene neki, ha a sajtóba nem főként a kiakadásai miatt kerülne be...

Kylian Mbappé és Arda Güler ünneplése, ez jobbára a francia góljai után történt meg idáig
Kylian Mbappé és Arda Güler ünneplése, ez jobbára a francia góljai után történt meg idáig Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Balhék továbbra is vannak

Legutóbb a Benfica ellen 4-2-re elvesztett Bajnokok Ligája-alapszakasz mérkőzésen történt, hogy Arbeloa a második félidőben lecserélte Gülert, aki ezt nem tudta hova tenni. Miközben visszasétált a kispadhoz, dühösen nézett és mutogatott edzője felé, miközben többször is azt lehetett leolvasni a szájáról: „Mindig én”.

Güler itt arra utalhatott, hogy a BL-ben idáig egy mérkőzést sem játszott végig, pedig kilencből nyolc alkalommal kezdett. A bajnokságban közben hússzor játszott az első perctől, de ezek közül csak négyszer hallotta a hármas sípszót a pályán. Arbeloa ennek ellenére bízik a törökben, a spanyol edző első három meccsén például három gólpasszt jegyzett a játékos, többek között az Albacete elleni csúfos kupakiesés során is. Güler mindössze egyszer nem volt kezdő Arbeloa irányítása alatt.  

Korábban Güler jobbára a török válogatottban balhézott – amelyben már 26-szor játszott, márciusban pedig a vb-selejtező playoffján Románia ellen léphet pályára –, ősszel például Lamine Yamallal akadt össze , de mindenki számára ismert történet, ami Budapesten történt közte és Szoboszlai Dominik között. 

Párhuzam vonható egyébként a magyar és a török játékos között: mindketten a harmadik idényüket töltik most csapatuknál, és most nyújtják a legjobb teljesítményüket. Güler persze elmarad még Szoboszlaitól, de ez nem is meglepő, hiszen öt évvel fiatalabb a magyar válogatott csapatkapitányától.

Arda Güler február 25-én, szerdán ünnepli a 21. születésnapját, és minden bizonnyal a legjobb ajándék az lenne neki, ha aznap a Real Madrid kiejtené a Benficát a BL-ből. Az odavágón a spanyolok 1-0-ra nyertek Lisszabonban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

