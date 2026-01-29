Arda Güler kiborult a saját edzőjére, több sem kellett a Barcelona szurkolóinak + videó

Öt győzelem sem volt elég a Real Madridnak ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában a legjobb nyolc között végezzen, így a rekordgyőztes spanyol csapatnak kell még egy párharcot vívnia a legjobb tizenhat közé kerülésért. A februári rájátszásban a norvég Bodö/Glimt vagy a portugál Benfica lesz Álvaro Arbeloa együttesének ellenfele – épp a lisszaboni klub volt az, amely szerdán 4-2-re legyőzte a találkozót kilenc emberrel záró madridiakat. A 98. percben kapott Anatolij Trubin-gólnál a korábban Kylian Mbappénak gólpasszt adó Arda Güler már nem volt a pályán.

A Real Madrid kikapott a Benfica elleni BL-mérkőzésen, Arda Güler ezúttal sem lehetett végig a pályán. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

A 26-szoros török válogatott futballista kezdőként kapott lehetőséget Arbeloától, de a 79. percben lecserélte őt a vezetőedző. Miközben visszasétált a kispadhoz, Arda Güler dühösen nézett és mutogatott edzője felé, miközben többször is azt lehetett leolvasni a szájáról: „Mindig én”.

Arda Güler, tras el cambio de Arbeloa.



"Siempre yo. Siempre yo". pic.twitter.com/B2CCPFnM6P — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 28, 2026

A korábban Szoboszlai Dominikkel összetűzésbe keveredett Arda Gülernek a lisszaboni már a 33. tétmérkőzése volt az idényben Real Madrid-mezben, ezek közül 25 alkalommal a kezdőcsapatban kapott helyet – mégis, mindössze négy találkozót játszott végig. A BL-alapszakaszban már hetedszer kezdett a húszéves játékos, közülük egyszer sem volt a pályán a hármas sípszó pillanatában. Ez volt az ötödik mérkőzés, amelyen Arbeloa irányította a madridiakat, ezek közül az ez idő alatt négy gólpasszt adó Güler négyszer kezdett, de csak az Albacete elleni kupakiesést játszotta végig.

Arda Güler dühét a Real Madrid edzője, Álvaro Arbeloa ignorálta

Bár az iménti bekezdésben szerepeltek alapján van némi igazság abban, hogy Arda Güler szerint mindig a lecserélés sorsára kerül, ehhez nem akart kommentárt hozzáfűzni Álvaro Arbeloa.

A Real Madrid trénere már a török futballista mutogatása közben sem reagált, majd a kispadhoz való visszatérése után is mással volt elfoglalva, később pedig az értékelésében sem tért ki egyetlen szóval sem a játékosra.

A spanyol Marca és az AS már annál inkább, külön cikkben foglalkozott ezzel a kifakadással, ahogyan Arda Güler ellendrukkerei is rögtön kapcsoltak. A Barcelona szurkolói már a saját stadionjukban megünnepelték a Real Madrid vereségét, és többek között ők voltak azok is, akik elárasztották a török klasszis közösségi oldalát: Güler legutóbbi posztja alatt rengeteg, őt gúnyoló hozzászólás jelent meg, nagy részük a két és fél héttel ezelőtti, katalánok ellen elveszített szuperkupa-mérkőzésen látott elcsúszását elevenítette fel.