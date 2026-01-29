Bajnokok LigájaJosé MourinhoInterAlvaro ArbeloabenficaReal Madrid

Mourinho döfköd, a Real Madrid edzőjének cáfolata a cikiről, ami már megesett a csapatával

A Benfica az utolsó pillanatokban szerzett gólnak köszönhetően 4-2-re legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája-alapszakaszban kedden, így bejutott a rájátszásba, míg a spanyolok lemaradtak az egyenes ági továbbjutásról. A lefújás után José Mourinho tisztelet követelet a csapatának és elnézést kért Alváro Arbeolától az egyik Benfica-gól túlzott ünneplése miatt. A Real Madrid edzője magára vállalta a felelősséget, aki újra megvédte két sztárjátékosát, Vinícius Júniort és Kylian Mbappét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 7:36
José Mourinho győzelemre vezette a Benficát a Real Madrid ellen Fotó: FILIPE AMORIM Forrás: AFP
Óriási hajrát és elképesztő végjátékot hozott a Benfica és a Real Madrid összecsapása a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában kedden este. A portugál együttes 3-2-re vezetett, ám mivel kevesebb gólt szerzett a Marseille-nél – a gólkülönbség ekkor még ugyanolyan volt –, még egy találatra szüksége volt José Mourinho csapata ellen. Ez végül a ráadás nyolcadik percében megszületett, az előrehúzódó kapus, Anatolij Trubin fejelte be a kulcsfontosságú gólt a Real Madrid ellen. A lefújás után a portugál edzőlegenda, José Mourinho – szokásához híven ismét nem tudta elrejteni az érzelmeit.

José Mourinho csapata egy csodálatos fejesgóllal múlta felül a Real Madridot
José Mourinho csapata egy csodálatos fejesgóllal múlta felül a Real Madridot. Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Mourinho tiszteletet szeretne

A Benficát irányító José Mourinhót nem lepte meg, hogy kapusa gólt szerzett és úgy gondolja, hogy a Benfica továbbjutása teljesen megérdemelt. A portugál szakember ezt követően a kritikusaihoz szólt.

– Az egyetlen, amit kérni szeretnék, hogy egy ilyen győzelem után kicsit tiszteljenek minket. Mindenkit megkérek, hogy ne kövessenek el öngyilkosságot, ne essenek le erkélyekről, nyugodjanak meg, a Benfica ki fog még kapni a jövőben, és minket újra és újra megtalálni a gyilkos kritikák. Én csak egy kis tiszteletet szeretnék kérni a Benficának és a játékosoknak – nyilatkozta a portugál edző, aki később bevallotta, hogy bocsánatot kért Arbeloától a negyedik gól utáni túlzott ünneplés miatt.

– Elnézést kértem érte, de Arbeloa futballozott, megérti, hogy ez egy őrült pillanat volt – hangsúlyozta Mourinho. A Real Madrid edzője is értékelte a mérkőzést, Arbeola magára vállalta a felelősséget az idegenbeli kudarcért.

Arbeola kitart az elvei mellett

A Real Madridnál különösen fájó lehet, hogy a csapat csupán egy ponttal lemaradva szorult a kilencedik helyre a Manchester City mögé, magyarul ha összejött volna az egyenlítés, akkor nem kellene most még egy párharcot vívnia a spanyol együttesnek a legjobb tizenhat közé jutásért. A királyi gárda – amelyből két játékost is kiállítottak az utolsó percekben – részéről a csalódást keltő eredmény ellenére sportszerűen nyilatkoztak, és elismerték, a Benfica megérdemelten nyert.

Alváro Arbeola kitart az elvei mellett és megvédte Víniciust és Mbappét.
Alváro Arbeola kitart az elvei mellett és megvédte Víniciust és Mbappét. Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

– Nem voltunk képesek 90 percig úgy játszani, ami a győzelemhez kellett volna. Tisztában vagyunk vele, hogy még rengeteg munka van előttünk. Egyetlen korábbi kijelentésemet sem bánok meg, mert továbbra is hiszek abban, amit mondtam. Ha az a vélekedés, hogy azért alakult így a mai meccs, mert a két elöl lévő támadónk (Vinícius Júnior, Kylian Mbappé a szerk.) nem futott eleget, ezzel egyáltalán nem értek egyet – hangsúlyozta Arbeola a lefújás után, akit az utolsó pillanatban született győztes kapusgólról is megkérdeztek.

– Hogy ez a legfurcsább dolog, ami velem történt futballpályán? Nem ez az első alkalom, hogy egy kapus gólt szerez ellenünk. Nyilvánvalóan ők kockázatot vállaltak, s mi a kiállítás miatt kettővel kevesebb játékossal játszottunk, és nekünk is kellett a gól, hogy egy győzelemmel a legjobb nyolcban végezzünk. Ők is kockázatot vállaltak, mi is, és végül ebből ők jöttek ki győztesen – árulta el Arbeola.

A szerdai zárónap után tehát a Benfica és a Real Madrid is a playoffban folytatja – a lehetséges ellenfelekről és a további menetrendről itt olvashat

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló:
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1), gólszerzők: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), illetve Mbappé (30., 58.)
 

 

 

