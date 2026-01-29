Mourinho döfköd, a Real Madrid edzőjének cáfolata a cikiről, ami már megesett a csapatával

Óriási hajrát és elképesztő végjátékot hozott a Benfica és a Real Madrid összecsapása a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában kedden este. A portugál együttes 3-2-re vezetett, ám mivel kevesebb gólt szerzett a Marseille-nél – a gólkülönbség ekkor még ugyanolyan volt –, még egy találatra szüksége volt José Mourinho csapata ellen. Ez végül a ráadás nyolcadik percében megszületett, az előrehúzódó kapus, Anatolij Trubin fejelte be a kulcsfontosságú gólt a Real Madrid ellen. A lefújás után a portugál edzőlegenda, José Mourinho – szokásához híven – ismét nem tudta elrejteni az érzelmeit.

José Mourinho csapata egy csodálatos fejesgóllal múlta felül a Real Madridot. Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Mourinho tiszteletet szeretne

A Benficát irányító José Mourinhót nem lepte meg, hogy kapusa gólt szerzett és úgy gondolja, hogy a Benfica továbbjutása teljesen megérdemelt. A portugál szakember ezt követően a kritikusaihoz szólt.

– Az egyetlen, amit kérni szeretnék, hogy egy ilyen győzelem után kicsit tiszteljenek minket. Mindenkit megkérek, hogy ne kövessenek el öngyilkosságot, ne essenek le erkélyekről, nyugodjanak meg, a Benfica ki fog még kapni a jövőben, és minket újra és újra megtalálni a gyilkos kritikák. Én csak egy kis tiszteletet szeretnék kérni a Benficának és a játékosoknak – nyilatkozta a portugál edző, aki később bevallotta, hogy bocsánatot kért Arbeloától a negyedik gól utáni túlzott ünneplés miatt.

– Elnézést kértem érte, de Arbeloa futballozott, megérti, hogy ez egy őrült pillanat volt – hangsúlyozta Mourinho. A Real Madrid edzője is értékelte a mérkőzést, Arbeola magára vállalta a felelősséget az idegenbeli kudarcért.

Arbeola kitart az elvei mellett

A Real Madridnál különösen fájó lehet, hogy a csapat csupán egy ponttal lemaradva szorult a kilencedik helyre a Manchester City mögé, magyarul ha összejött volna az egyenlítés, akkor nem kellene most még egy párharcot vívnia a spanyol együttesnek a legjobb tizenhat közé jutásért. A királyi gárda – amelyből két játékost is kiállítottak az utolsó percekben – részéről a csalódást keltő eredmény ellenére sportszerűen nyilatkoztak, és elismerték, a Benfica megérdemelten nyert.