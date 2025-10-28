szja-mentességadóbevalláscsaládi adókedvezménybérbeadás

Szja-mentesség mellett is kimaxolható a családi kedvezmény – de mi van a lakáskiadással?

A háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett sem vesznek el a családi adókedvezmények: a család továbbra is teljes mértékben kihasználhatja a családi és járulékkedvezményt. Ha az anya adómentes, a kedvezményt akár az apa is érvényesítheti. A NAV részletes útmutatóval segíti, hogyan lehet a lehető legtöbbet megtakarítani az adókból.

2025. 10. 28. 8:10
A családi kedvezmény igénybe vehető szja-mentesség esetén is. Forrás: Shutterstock
A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal segíti az igénybevételt – közölte a hivatal. 

Az szja-mentesség mellett is jár a családi kedvezmény (Fotó: NAV)


Bonyolultnak tűnik, de nem az, az szja-mentesség szabályai ezek

Az adóalap-kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, ami után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény:

  •  a családi kedvezmény, 
  • a családi járulékkedvezmény, 
  • a 25 év alatti fiatalok,
  •  a 30 alatti anyák kedvezménye, 
  • a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  • valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személyi kedvezmény, 
  • az első házasoknak járó kedvezmény. 
  • Ide tartozik októbertől a háromgyermekes, januártól pedig több lépcsőben a kétgyermekes anyáknak járó teljes szja-mentesség is.

 

Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulékkedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya szja-mentes, és ezért nincs adója, amiből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulékkedvezményt pedig a bére után fizetendő tb-járulékból.


Mi történik, ha a család lakást ad ki? 

A háromgyermekes anya munkabére ugyan adómentes, azonban más, nem a munkával szerzett jövedelmeire még továbbra is igénybe tudja venni a családi adókedvezményt és a családi járulékkedvezményt is. Ha van például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme, amelyre nem érvényesíthető a háromgyermekes kedvezmény, akkor abból igénybe veheti a családi kedvezményt. Az érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összegének 15 százalékát pedig családi járulékkedvezményként veheti igénybe a munkabére utáni tb-járulékból.

A háromgyerekes anyák kedvezménye egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is érvényesíthető, ehhez vagy a munkáltatónál, vagy online az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet. Hacsak az édesanya az év elején leadott adóelőleg-nyilatkozatában nem jelölte, hogy nem kéri a családi járulékkedvezmény érvényesítését, akkor a munkáltatója a fel nem használt családi kedvezmény 15 százalékával automatikusan csökkenteni fogja a tb-járulékot. Ha azonban januárban nem kérte a családi járulékkedvezményt a munkáltatótól, és októbertől érvényesíti a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor célszerű új adóelőleg-nyilatkozatot tenni, mert így már év közben igénybe tudja venni a családi járulékkedvezményt is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján részletes, gyakorlati információkkal segíti a kedvezmények maximalizásását, a kérdések és válaszok itt találhatók: kérdések és válaszok – Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

