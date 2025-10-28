Szja-mentesség mellett is kimaxolható a családi kedvezmény – de mi van a lakáskiadással?

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal segíti az igénybevételt – közölte a hivatal.

Az szja-mentesség mellett is jár a családi kedvezmény (Fotó: NAV)



Bonyolultnak tűnik, de nem az, az szja-mentesség szabályai ezek

Az adóalap-kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, ami után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény:

a családi kedvezmény,

a családi járulékkedvezmény,

a 25 év alatti fiatalok,

a 30 alatti anyák kedvezménye,

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,

valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személyi kedvezmény,

az első házasoknak járó kedvezmény.

Ide tartozik októbertől a háromgyermekes, januártól pedig több lépcsőben a kétgyermekes anyáknak járó teljes szja-mentesség is.

Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulékkedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya szja-mentes, és ezért nincs adója, amiből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulékkedvezményt pedig a bére után fizetendő tb-járulékból.



Mi történik, ha a család lakást ad ki?

A háromgyermekes anya munkabére ugyan adómentes, azonban más, nem a munkával szerzett jövedelmeire még továbbra is igénybe tudja venni a családi adókedvezményt és a családi járulékkedvezményt is. Ha van például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme, amelyre nem érvényesíthető a háromgyermekes kedvezmény, akkor abból igénybe veheti a családi kedvezményt. Az érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összegének 15 százalékát pedig családi járulékkedvezményként veheti igénybe a munkabére utáni tb-járulékból.