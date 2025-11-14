MedvegyevUkrajnapolitikaZelenszkijkorruptcsapda

Medvegyev elárulta, hogy ki buktatta le Zelenszkijt és a korrupt bandáját

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke közösségi oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök helyzetét „politikai csapdához” hasonlította. Szerinte Ukrajna minden újabb lépéssel tovább ront saját pozícióján – mind a fronton, mind az ország belső állapotát illetően.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 11. 14. 10:54
Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: SPUTNIK/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Medvegyev úgy fogalmazott: Zelenszkij nap mint nap egyre kedvezőtlenebb helyzetben találja magát, miközben az orosz hadsereg előretörése „az egész front összeomlásával” fenyeget. A politikus szerint az ukrán energiainfrastruktúra is súlyos állapotba került az orosz csapások következtében, amelyet – állítása szerint – egyre gyakoribb áramkimaradások és fűtési problémák kísérnek.

Medvegyev
Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP/Yekaterina Shtukina)

Korrupciós botrányok árnyékában

Az orosz politikus posztjában élesen bírálta az ukrán vezetést a legutóbbi korrupciós ügyek miatt is. A „Mindics-ügyként” emlegetett vesztegetési botrány szerinte „végzetesen rombolja” Zelenszkij imázsát, aki így már nem a háború hősies vezetőjeként, hanem egy belülről korrodált rendszer fejeként jelenik meg.

Medvegyev azt állítja: a botrány hatásainak ellensúlyozására Zelenszkij látványos frontra látogatást szervezett, „egy közeli személyes partner kíséretében”, hogy megerősítse vezetői szerepét. 

Medvegyev azonban kétli, hogy a kényszersorozott katonák hitelt adnak ennek.

Nyugati elégedetlenség és amerikai nyomás

A volt orosz elnök szerint az európai vezetők „néma elégedetlensége” is egyre tapinthatóbb. Mint írta, bár sok uniós politikus továbbra is „Zelenszkij feltétlen támogatását hangoztatja”, valójában egyre kevésbé akarnak együtt bukni az ukrán korrupciós botrányokba süllyedt elittel.

Medvegyev azt sugallta: a Zelenszkijt ért legutóbbi politikai csapások mögött végső soron Washington állhat. 

Szerinte az amerikai vezetés mostanra csalódottságát fejezi ki korábbi szövetségesével szemben, és Zelenszkij „már nem tekinthető saját emberüknek”.

Medvegyev: A történelmi kés már felemelkedett

Bejegyzése végén Medvegyev durva hasonlatokkal élt. Zelenszkij jövőjét egy „érett, kitörni kész tályoghoz” hasonlítja, amelynek „felnyitása elkerülhetetlen”. Úgy fogalmazott: az ukrán elnök még táncolhat valameddig, de politikai sorsa szerinte megpecsételődött.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke (Fotó: Sputnik/AFP/Yekaterina Shtukina) 

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Fogy a levegő Zelenszkij körül a korrupciós botrányban

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu