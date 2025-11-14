Medvegyev úgy fogalmazott: Zelenszkij nap mint nap egyre kedvezőtlenebb helyzetben találja magát, miközben az orosz hadsereg előretörése „az egész front összeomlásával” fenyeget. A politikus szerint az ukrán energiainfrastruktúra is súlyos állapotba került az orosz csapások következtében, amelyet – állítása szerint – egyre gyakoribb áramkimaradások és fűtési problémák kísérnek.
Medvegyev elárulta, hogy ki buktatta le Zelenszkijt és a korrupt bandáját
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke közösségi oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök helyzetét „politikai csapdához” hasonlította. Szerinte Ukrajna minden újabb lépéssel tovább ront saját pozícióján – mind a fronton, mind az ország belső állapotát illetően.
Korrupciós botrányok árnyékában
Az orosz politikus posztjában élesen bírálta az ukrán vezetést a legutóbbi korrupciós ügyek miatt is. A „Mindics-ügyként” emlegetett vesztegetési botrány szerinte „végzetesen rombolja” Zelenszkij imázsát, aki így már nem a háború hősies vezetőjeként, hanem egy belülről korrodált rendszer fejeként jelenik meg.
Medvegyev azt állítja: a botrány hatásainak ellensúlyozására Zelenszkij látványos frontra látogatást szervezett, „egy közeli személyes partner kíséretében”, hogy megerősítse vezetői szerepét.
Medvegyev azonban kétli, hogy a kényszersorozott katonák hitelt adnak ennek.
Nyugati elégedetlenség és amerikai nyomás
A volt orosz elnök szerint az európai vezetők „néma elégedetlensége” is egyre tapinthatóbb. Mint írta, bár sok uniós politikus továbbra is „Zelenszkij feltétlen támogatását hangoztatja”, valójában egyre kevésbé akarnak együtt bukni az ukrán korrupciós botrányokba süllyedt elittel.
Medvegyev azt sugallta: a Zelenszkijt ért legutóbbi politikai csapások mögött végső soron Washington állhat.
Szerinte az amerikai vezetés mostanra csalódottságát fejezi ki korábbi szövetségesével szemben, és Zelenszkij „már nem tekinthető saját emberüknek”.
Medvegyev: A történelmi kés már felemelkedett
Bejegyzése végén Medvegyev durva hasonlatokkal élt. Zelenszkij jövőjét egy „érett, kitörni kész tályoghoz” hasonlítja, amelynek „felnyitása elkerülhetetlen”. Úgy fogalmazott: az ukrán elnök még táncolhat valameddig, de politikai sorsa szerinte megpecsételődött.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke (Fotó: Sputnik/AFP/Yekaterina Shtukina)
