Az elmúlt évek ukrán korrupciós ügyei nem egyszeri és nem is egyedi esetek. Ukrajnában rendszerszintű a korrupció, a szálak pedig Zelenszkijig érnek.
A korrupció szerves része Zelenszkij államának
Az ukrán korrupciós ügyektől hangos a nemzetközi sajtó. Most Zelenszkij elnök egyik bizalmasa került célkeresztbe, az eset azonban nem egyedi. Az ukrán elnök és emberei már többször lebuktak különböző korrupciós ügyekkel. A háború számukra nem az emberéletekről, hanem a haszonszerzésről és a gazdagodásról szól.
A legújabb korrupciós botrányban Zelenszkij bizalmasa, az üzletember Timur Mindics is érintett. Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami intézmények működésébe. Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció mértéke soha nem látott módon emelkedett Ukrajnában. Miközben Ukrajna sorra kapja a nyugati támogatásokat, az elnöki körök és a hadiipari vezetők egy része gyanús beszerzésekből és túlárazott szerződésekből húz hasznot. A korrupció továbbra is rendszerszintű probléma a Zelenszkij által vezetett Ukrajnában.
További Külföld híreink
Az oligarchák, akik korábban a médiát és az ipart uralták, ma a háborús gazdaság haszonélvezői. Az az ukrán cég például, amelyik régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált, és ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is.
A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja, és vizsgálat indult a cég ellen.
Miközben a frontvonalon katonák küzdenek a túlélésért, a háttérben egy új elit épült ki – ugyanazzal a módszerrel, mint a régi: állami kapcsolatokkal és kenőpénzekkel.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán és a francia elnök (Fotó: AFP)
Korrupciós botrány Ukrajnában
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Amerikai városnevekkel jelölt dollárhegy buktathatja le az ukrán korrupciós hálózatot
A Mindics–Derkacs-ügyben lefoglalt, „Atlanta” és „Kansas” feliratú dollárkötegek alapján egyre valószínűbb, hogy állami banki csatornákon át érkezhetett a készpénz.
Az egyiptomi média is felkapta, hogy Trump Orbán Viktort dicsérte
Még mindig címlapokon a találkozó.
Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen
Korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – az elnök legszűkebb köre is érintett.
Lavrov: Moszkva továbbra is kész az orosz–amerikai csúcstalálkozóra Budapesten
Lavrov kemény szavakkal bírálta a nyugati médiát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Amerikai városnevekkel jelölt dollárhegy buktathatja le az ukrán korrupciós hálózatot
A Mindics–Derkacs-ügyben lefoglalt, „Atlanta” és „Kansas” feliratú dollárkötegek alapján egyre valószínűbb, hogy állami banki csatornákon át érkezhetett a készpénz.
Az egyiptomi média is felkapta, hogy Trump Orbán Viktort dicsérte
Még mindig címlapokon a találkozó.
Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen
Korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – az elnök legszűkebb köre is érintett.
Lavrov: Moszkva továbbra is kész az orosz–amerikai csúcstalálkozóra Budapesten
Lavrov kemény szavakkal bírálta a nyugati médiát.