A korrupció szerves része Zelenszkij államának

Az oligarchák, akik korábban a médiát és az ipart uralták, ma a háborús gazdaság haszonélvezői. Az az ukrán cég például, amelyik régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált, és ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is.

A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja, és vizsgálat indult a cég ellen.

Miközben a frontvonalon katonák küzdenek a túlélésért, a háttérben egy új elit épült ki – ugyanazzal a módszerrel, mint a régi: állami kapcsolatokkal és kenőpénzekkel.