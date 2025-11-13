UkrajnaZelenszkijkorrupció

A korrupció szerves része Zelenszkij államának

Az ukrán korrupciós ügyektől hangos a nemzetközi sajtó. Most Zelenszkij elnök egyik bizalmasa került célkeresztbe, az eset azonban nem egyedi. Az ukrán elnök és emberei már többször lebuktak különböző korrupciós ügyekkel. A háború számukra nem az emberéletekről, hanem a haszonszerzésről és a gazdagodásról szól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 18:02
Az ukrán és a francia elnök Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: POOL
Az elmúlt évek ukrán korrupciós ügyei nem egyszeri és nem is egyedi esetek. Ukrajnában rendszerszintű a korrupció, a szálak pedig Zelenszkijig érnek.

A korrupció átszövi az ukrán államigazgatást és jó eséllyel a védelmi beszerzések rendszerét is
Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas

A legújabb korrupciós botrányban Zelenszkij bizalmasa, az üzletember Timur Mindics is érintett. Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami intézmények működésébe.  Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció mértéke soha nem látott módon emelkedett Ukrajnában. Miközben Ukrajna sorra kapja a nyugati támogatásokat, az elnöki körök és a hadiipari vezetők egy része gyanús beszerzésekből és túlárazott szerződésekből húz hasznot. A korrupció továbbra is rendszerszintű probléma a Zelenszkij által vezetett Ukrajnában.

Az oligarchák, akik korábban a médiát és az ipart uralták, ma a háborús gazdaság haszonélvezői. Az az ukrán cég például, amelyik régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált, és ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is. 

A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja, és vizsgálat indult a cég ellen.

Miközben a frontvonalon katonák küzdenek a túlélésért, a háttérben egy új elit épült ki – ugyanazzal a módszerrel, mint a régi: állami kapcsolatokkal és kenőpénzekkel. 

Borítókép: Az ukrán és a francia elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

