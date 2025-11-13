Aranyvécén az unióba

Egy világ omlott össze bennünk, mert soha nem feltételeztünk volna ilyesmit: Ukrajnában elharapódzott a korrupció. Most már ténynek is vehetjük, hiszen a világmédia olyan, minden vitán felül álló etalonja is beszámolt róla, mint a BBC. A százmillió dollárosra tartott botrány középpontjában Timur Mindics oligarcha áll, akit Volodimir Zelenszkij elnök pénztárosának is neveznek, de most már a felső kormányköröket is eléri az ügy. Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert felfüggesztették tisztségéből, nála és Mindicsnél is házkutatást tartottak. Utóbbi otthonában járva a nyomozók egy aranyvécén könnyíthettek magukon. Több gyanúsítottat őrizetbe vettek. Timur és csapata a hírek szerint maffiaszerűen működve, 10-15 százalékokra „fejték meg” az Enerhoatom atomenergia-vállalat beszállítóit. Kérdés, még hány fejesig ér fel az ügy Kijevben, illetve megingatja-e Zelenszkij helyzetét is. (A Politicóban azt olvassuk, maga Mindics nem bízott semmit a véletlenre: Izraelbe „fürstgyörgyözött”, azaz szökött el egy füles jóvoltából az igazságszolgáltatás elől.)

A csak a tündérmesékben járatos olvasónak meglepő fejleményről – valójában a sokadik korrupciós ügy ez – régebben izmos egyhasábos cikkben számoltak volna be a lapok, valahol a belső oldalakon. 2022 óta azonban az orosz invázió nemcsak jelentősen felértékelte északkeleti szomszédunkat az európai porondon, hanem a nyugati fősodor szerelmi tébolyának tárgyává is lett. Az ilyen mámor könnyen elfedi, ha szívünk választottjának szépsége másodlagos frissességű vagy esetleg mindig is rút volt.

– Egy tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó, az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat, mint a háborúban álló Ukrajna – ezt egy hete jelentette ki a brüsszeli szerelmesek közül a nyíltan oroszfóbiás Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Elképzelhetőnek tartják Kijev 2030-as uniós csatlakozását, a tárgyalások 2028-as lezárásával. Igen ám, de ott a fránya magyar vétó; kormányunk elhibázottnak, a magyar és európai érdekekkel ellentétesnek tartja Ukrajna csatlakoztatását. Ennek megkerülésére Brüsszelben már nem egy trükköt eszeltek ki. Például „okosban” lezavarnák a csatlakozási tárgyalásokat, mindent előkészítve arra az esetre, ha jövő tavasszal kormányváltás lesz Budapesten. Vagy – szintén a vétót megkerülve – nem rendes, hanem afféle „levelezőtagságot” ajánlanának Kijevnek, amely azonban a pénzét így is megkaphatná. Az EU 2028–34 közötti költségvetésének tervezete hivatalosan is százmilliárd ­eurót szánt Ukrajnára, burkoltan még sokkal többet.