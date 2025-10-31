korrupciós vádUkrajnaFire PointJehor SkalijaZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij filmes haverjai hatalmasat kaszálnak a háborún

Ukrajna egyik legnagyobb drón- és rakétagyártója, a Fire Point egykor a filmiparban tevékenykedett. A vállalat története igazi sikersztori és ma már hatalmas ukrán állami megrendeléseket nyernek el. A cég azonban korrupciós vádakkal néz szembe, a vizsgálati anyagokban pedig Zelenszkij neve is felmerül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 20:11
Zelenszkij elnök és rakáték a háttérben
Zelenszkij elnök és rakáték a háttérben Forrás: AFP
Egy ukrán cég régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma azonban már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt az orosz–ukrán háborúba. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált – írja a Kyiv Post.

Zelenszkij régi, filmszakmás ismerősei a háború kitörésével drón - és rakétagyártásra álltak át
Zelenszkij régi, filmszakmás ismerősei a háború kitörésével drón - és rakétagyártásra álltak át
Fotó: AFP

A Fire Point vállalat mintegy harminc, ukrajnai titkos telephelyen gyárt nagy hatótávolságú drónokat olcsó alapanyagokból — például hungarocellből, rétegelt lemezből, műanyagból és szénszálas anyagból. Ezeket a pilóta nélküli eszközöket elsősorban orosz olajfinomítók elleni csapásoknál vetik be, hogy minél nagyobb kárt okozzanak az orosz gazdaságnak és ezáltal erősítsék Ukrajna alkupozícióját a leendő béketárgyalásokon. Ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is.

A Flamingo egy nagy méretű cirkálórakéta, amely mintegy tizenkét méter hosszú, fesztávolsága hat méter, és akár 1150 kilogrammnyi hasznos terhet is képes célba juttatni, hatótávolságát pedig egyes források 3000 kilométerre teszik.

A The New York Times által megszerzett dokumentumok szerint a Fire Point bejegyzett tulajdonosa, Jehor Skalija – a háború kitörése előtt – egy filmes helyszínekre szakosodott vállalat, az At Point vezetője volt. A Fire Point műszaki igazgatója, Irina Tereh korábban pedig egy kültéri betonbútorokat gyártó cég vezetéséért volt felelős. 

Zelenszkij és a Fire Point körüli korrupciós vádak

A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja és vizsgálat indult a cég ellen. A vállalat eredetileg az ukrán film- és tévés szektorból indult és a 2016-ban, Zelenszkij főszereplésével készült Eight Best Dates forgatási helyszíneit is ők szervezték le. A beszámolók szerint Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Ügynöksége azt vizsgálja, van-e kapcsolat a Fire Point és az üzletember Timur Mindics között, illetve részesült-e Mindics a cég nyereségéből név nélkül említett tulajdonosként. Timur Mindics a Zelenszkij-féle Kvartal 95 társtulajdonosa és Zelenszkij régi üzleti partnere is.

A Fire Point vezetősége közölte, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és állításuk szerint a vizsgálat elsősorban kormányzati tisztviselőkre irányul.

A céget azzal is megvádolták, hogy kedvező bánásmódban részesült, miközben drónjaik minősége vitatható volt. A kritikusok szerint a Fire Point által prezentált drónok kevésbé voltak megbízhatóak más ukrán startupok prototípusainál. Emiatt a parlament felügyeleti szerve vizsgálatot kezdeményezett. 

Korábban, 2024 augusztusában a NABU nyomozást indított a Fire Point ellen. Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) azután kezdett el vizsgálódni a vállalatnál, miután felmerült a gyanúja, hogy a Fire Point túlárazta az alkatrészeket és a hadseregnek szállított drónokat. A vizsgálatban szóba került Timur Mindics üzletember neve is. 

Borítókép: Zelenszkij elnök és rakáték a háttérben (Fotó: AFP)

