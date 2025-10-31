Zelenszkij filmes haverjai hatalmasat kaszálnak a háborún

Egy ukrán cég régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma azonban már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt az orosz–ukrán háborúba. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált – írja a Kyiv Post.

Zelenszkij régi, filmszakmás ismerősei a háború kitörésével drón - és rakétagyártásra álltak át

A Fire Point vállalat mintegy harminc, ukrajnai titkos telephelyen gyárt nagy hatótávolságú drónokat olcsó alapanyagokból — például hungarocellből, rétegelt lemezből, műanyagból és szénszálas anyagból. Ezeket a pilóta nélküli eszközöket elsősorban orosz olajfinomítók elleni csapásoknál vetik be, hogy minél nagyobb kárt okozzanak az orosz gazdaságnak és ezáltal erősítsék Ukrajna alkupozícióját a leendő béketárgyalásokon. Ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is.

A Flamingo egy nagy méretű cirkálórakéta, amely mintegy tizenkét méter hosszú, fesztávolsága hat méter, és akár 1150 kilogrammnyi hasznos terhet is képes célba juttatni, hatótávolságát pedig egyes források 3000 kilométerre teszik.

A The New York Times által megszerzett dokumentumok szerint a Fire Point bejegyzett tulajdonosa, Jehor Skalija – a háború kitörése előtt – egy filmes helyszínekre szakosodott vállalat, az At Point vezetője volt. A Fire Point műszaki igazgatója, Irina Tereh korábban pedig egy kültéri betonbútorokat gyártó cég vezetéséért volt felelős.

Zelenszkij és a Fire Point körüli korrupciós vádak

A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja és vizsgálat indult a cég ellen. A vállalat eredetileg az ukrán film- és tévés szektorból indult és a 2016-ban, Zelenszkij főszereplésével készült Eight Best Dates forgatási helyszíneit is ők szervezték le. A beszámolók szerint Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Ügynöksége azt vizsgálja, van-e kapcsolat a Fire Point és az üzletember Timur Mindics között, illetve részesült-e Mindics a cég nyereségéből név nélkül említett tulajdonosként. Timur Mindics a Zelenszkij-féle Kvartal 95 társtulajdonosa és Zelenszkij régi üzleti partnere is.

Це фіаско - в NYT вийшла стаття про Фаєрпоінт, пишуть що фірма власника цієї компанії в 2016 р допомагала підбирати локації для зйомок фільму Зелі "8 лучших свиданий" в підмосков'ї 🤦‍♀️ І при цьому отримала замовлення на 10% всього оборонного бьюджетуhttps://t.co/RTImtoYBuN pic.twitter.com/IlwupD03M8 — Pandamonium ☕ (@RudijLis) October 27, 2025

A Fire Point vezetősége közölte, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és állításuk szerint a vizsgálat elsősorban kormányzati tisztviselőkre irányul.

A céget azzal is megvádolták, hogy kedvező bánásmódban részesült, miközben drónjaik minősége vitatható volt. A kritikusok szerint a Fire Point által prezentált drónok kevésbé voltak megbízhatóak más ukrán startupok prototípusainál. Emiatt a parlament felügyeleti szerve vizsgálatot kezdeményezett.