A Downing Streetet is megrázta az Epstein-botrány

Hétfőn rendőrségi vizsgálat is indult annak az újonnan felmerült gyanúnak az ügyében, hogy András egykori yorki herceg, a brit uralkodó öccse bizalmas kormányzati információkat szolgáltatott ki Jeffrey Epsteinnek, a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek. Tim Allan, a londoni miniszterelnöki hivatal kommunikációs igazgatója hétfőn jelentette be lemondását. Mindössze kétmondatos indoklásában Allan azzal magyarázta távozását, hogy szeretné elősegíteni egy új stáb felépítését a Downing Streeten. Hozzátette, hogy sok sikert kíván Keir Starmer miniszterelnöknek és csapatának.

A Downing Street szóvivője szerint Starmer nem készül lemondani

Allan a kormányfői hivatal kommunikációs stábjának régi veteránja: 1994 és 1998 között Tony Blair akkori munkáspárti vezető – 1997-től miniszterelnök – sajtófőnöke volt, Starmer kommunikációs igazgatójának tisztségét pedig tavaly szeptember óta töltötte be.

Előző este Morgan McSweeney, a londoni miniszterelnöki hivatal kabinetfőnöke, az Epstein-botrányba súlyos mértékben belekeveredett és visszahívott volt washingtoni brit nagykövet, Peter Mandelson kinevezésének egykori fő szószólója is bejelentette távozását.

McSweeney – aki kabinetfőnöki minőségében Keir Starmer miniszterelnök Downing Street-i stábjának legmagasabb beosztású vezetője volt – a kormányfőnek írt lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott: Mandelson kinevezése olyan léptékű hiba volt, amely kárt okozott a kormányzó Munkáspártnak, az országnak és általánosságban a politikába vetett bizalomnak. Starmer volt kabinetfőnöke a levélben elismerte, hogy ő tanácsolta Mandelson kinevezését a washingtoni nagyköveti posztra – amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége –, és ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget.