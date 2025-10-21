A mesterséges intelligencia nem válthatja ki az emberi nevelést, bár a hagyomány és az innováció ma már kéz a kézben jár

– Noha a mozdulatlannak tűnő felszín alatt folyamatos a fejlesztés, és a filmekből van némi felkészültségünk, szó sincs a gépek háborújáról. Az MI velünk marad, és használni fogjuk, hiszen az ember kíváncsi, és ami megkönnyíti a dolgát, azt alkalmazza – jelentette ki Maruzsa Zoltán a Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában – Hagyomány és innováció kéz a kézben című konferencián.

Maruzsa Zsoltán (Fotó: Kovács Attila/MTI Fotószerkesztõség)

A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerint a szoftverek lassan lehagynak minket, de az örök emberi kérdés az marad, hogy mit bízhatunk rájuk és mit nem.

Az MI velünk lesz, és az a kérdés, hogy az oktatásban hogyan és miként használjuk, különösen a kisgyermekek körében, ahol a személyiség még nem alakult ki, ahol a nevelés, a manipuláció vagy adott esetben a hiba lehetősége hatalmas.

Az MI még sokat „hallucinál”

György László kormánybiztos is az MI használatának és hatékonyságnövelésének szükségességét emelte ki. Vitaindító előadásában felvázolta: fontosnak tartja a mérlegelő gondolkodás fejlesztését, hiszen az MI rengeteget hallucinál, és könnyen befolyásolás eszközévé válhat. Éppen ezért az államnak nem szabad lemondania az értékrend szerepéről, és szükség van a saját nyelvi modellre, hogy elkerülhető legyen mások gondolkodásmódjának átvétele. A rutinmunkák részben kiválthatóak (pénztáros, sofőr), de a művészi hitelesség, a terápia, az orvosi vagy a pedagógusi munka felértékelődik. Beszélt az ellustulás veszélyéről is, aláhúzva: a magyar javaslat az érdemalapú részvétel, megőrizve a munka emberi méltóságot őrző szerepét.

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos szerint a kérdés, hogy akarjuk-e az MI-t, már meghaladott.

Orbán Viktor is kijelentette a Máérten: kiesünk a holnapból, a holnaputánból, ha nem foglalkozunk az MI-vel.

Ugyanakkor hangoztatta: ne vegyük el a lehetőséget a gyerekektől, hogy a gondolkodási képességeik kialakuljanak, épp ezért szerinte csak felső tagozattól kellene bevezetni az MI oktatását.