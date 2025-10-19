Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Nekem ne mondja senki, hogy attól a felvételtől, mely a világhálón megjelenve „megszólaltatta” Jókai Mórt meg még más hírességeket is, szebb lett a világ. Nyilván már kétségtelenül a maradiak csapatába tartozom, ezért döbbenten néztem, ahogy Jókai külsejét „összerakva”, majd a vélt hangját is valahonnan előásva és megalkotva „meghívták” a televízióba nagy írónkat, természetesen a mesterséges intelligencia segítségével. Többek közt azt bizonyítva ezzel, mily jó, hogy Jókai fényképe, vagy inkább egy-egy festmény róla ifjú korunktól kezdve ismert, így aztán a technika segítségével föl lehetett „támasztani” őt. Aligha gondolta volna bárki is, hogy nagy írónk egyszer csak meg fog szólalni 2025-ben, mégpedig az új világ kiötlőinek és híveinek segítségével, lényegében azt üzenve a világnak, hogy ma a technika szinte mindenre képes. Pontosabban én inkább azt mondom, mindenre képes, és szinte mindent el tud hitetni az emberekkel. Még tán azt is, hogy éppen a róla készített felvételen ő maga, tehát Jókai Mór szólalt meg, holott már 1904 óta nincs az élők között. Hogy miképpen sikerülhet bizonyítaniuk a mesterséges intelligencia élharcosainak, hogy a Jókai hangjához bármennyire is hasonlatos hangot lehetett találni a közölt felvétel elkészítése céljából, az jó kérdés, de sok jelentősége nincsen, mert a technika ma már tényleg minden „csodára” képes. Aztán hogy a csodák valódi csodaként működnek-e, az már más kérdés. Hiszen a lényeg az, hogy mit adnak majd a szájába azoknak, akiket ezen „intelligencia” segítségével „feltámasztunk”? Mi lesz az a szöveg, amit elmondatnak velük a mesterséges intelligencia élharcosai, pontosan azért, hogy elhiggyük, a tudománynak ez a bravúrja áldásos ajándék. Elgondolkodtam, de hiába, mert engem cseppet sem „érzékenyített” el, hogy maga Jókai szólalt meg a mesterséges intelligencia segítségével. Jókait ugyanis mind irodalmi, mind politikai munkásságát illetően népünk büszkeségének tartjuk. Mit tesz ehhez hozzá a mesterséges intelligencia segítségével bemutatott megszólalása a 121 év eltelte után? Szerintem semmit, csak annyit, hogy a technika, s a tudomány halad a maga útján, csodálatos eredményekre is képes, ám nem feltétlenül kell örülnünk minden „vívmányának”. Lásd például a gyilkolásra szánt eszközök fantasztikus „fejlődését” jelen világunkban. No meg még azt a „vívmányt” is felemlegethetjük, hogy bizony a technika és a tudomány segítségével jó sokszor sikerült átverni is az emberiség jelentős részét.
