digitálisKoncz Zsófiadigitalizáció

A digitalizációval egyben olyan veszélyek is megnyíltak, amelyekre választ kell adni

Fontos ajánlásokat fogalmaznak meg a hat éven aluli gyermekek digitális eszközök használatával kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 19:19
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a II. Tiszalúci Ifjúsági Innovációs Fórumon a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban 2025. október 18-án Fotó: MTI/Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A digitalizációval egyben megnyíltak olyan veszélyek is, amelyekre reflektálni kell – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszalúcon tartott ifjúsági innovációs fórumon.

Koncz Zsófia közölte, a héten elindult a Mentál pajzs program, aminek keretein belül szűrőbuszok bevonásával foglalkoznak a lelki egészség vizsgálatával. Hozzátette, az iskolás korosztály számára is segítséget nyújtanak, felhívják a fiatalok figyelmét a testi és lelki egészség egyensúlyának fontosságára.

Az államtitkár elmondta, hogy az Országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amiben fontos ajánlásokat fogalmaznak meg a hat éven aluli gyermekek digitális eszközök használatával kapcsolatban.

Koncz Zsófia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, elmondta, a digitalizáció és az okoseszközök használata lehetőséget jelent, amit a kormányzat is felismert azzal, hogy megújították Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját.

Ismertetése szerint ebben olyan célokat tűztek ki, mint a GDP és a magyar vállalati termelékenység növelése a mesterséges intelligencia által, valamint egymillió, az AI-által támogatott magasabb hozzáadott értékű munkakör kialakítása.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezekre a kihívásokra és technológiai fejlődésre a mai oktatási rendszernek és a szakképzésnek is választ kell tudnia adni. Hangoztatta: ezen a területen is jó úton járunk, és emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a szakmák európai versenyén a magyar csapat az informatika területén minden kategóriában aranyérmet szerzett.

Az államtitkár a távirati iroda ismertetése szerint hozzátette, a magyar fiatalok az informatika és a digitalizáció területén kiemelkedő munkát végeznek. Példaként említette a bodrogkeresztúri általános iskolásokat, akik egy hongkongi világversenyen 420 csapat közül hozták el az első helyet.

A tiszalúci innovációs fórumot a Bakcsó Természetjáró, Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület szervezte, ahol az államtitkár vezetésével ifjúsági kerekasztal-beszélgetést tartottak.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.