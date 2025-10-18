A digitalizációval egyben olyan veszélyek is megnyíltak, amelyekre választ kell adni

– A digitalizációval egyben megnyíltak olyan veszélyek is, amelyekre reflektálni kell – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszalúcon tartott ifjúsági innovációs fórumon.

Koncz Zsófia közölte, a héten elindult a Mentál pajzs program, aminek keretein belül szűrőbuszok bevonásával foglalkoznak a lelki egészség vizsgálatával. Hozzátette, az iskolás korosztály számára is segítséget nyújtanak, felhívják a fiatalok figyelmét a testi és lelki egészség egyensúlyának fontosságára.

Az államtitkár elmondta, hogy az Országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amiben fontos ajánlásokat fogalmaznak meg a hat éven aluli gyermekek digitális eszközök használatával kapcsolatban.

Koncz Zsófia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, elmondta, a digitalizáció és az okoseszközök használata lehetőséget jelent, amit a kormányzat is felismert azzal, hogy megújították Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját.

Ismertetése szerint ebben olyan célokat tűztek ki, mint a GDP és a magyar vállalati termelékenység növelése a mesterséges intelligencia által, valamint egymillió, az AI-által támogatott magasabb hozzáadott értékű munkakör kialakítása.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezekre a kihívásokra és technológiai fejlődésre a mai oktatási rendszernek és a szakképzésnek is választ kell tudnia adni. Hangoztatta: ezen a területen is jó úton járunk, és emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a szakmák európai versenyén a magyar csapat az informatika területén minden kategóriában aranyérmet szerzett.

Az államtitkár a távirati iroda ismertetése szerint hozzátette, a magyar fiatalok az informatika és a digitalizáció területén kiemelkedő munkát végeznek. Példaként említette a bodrogkeresztúri általános iskolásokat, akik egy hongkongi világversenyen 420 csapat közül hozták el az első helyet.

A tiszalúci innovációs fórumot a Bakcsó Természetjáró, Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület szervezte, ahol az államtitkár vezetésével ifjúsági kerekasztal-beszélgetést tartottak.

