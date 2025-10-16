Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Palkovics Lászlómesterséges inteligenciaMesterséges Intelligencia Kutatócsoport

Magyarország belépett a kvantumkorszakba

A humanoid robotok lehetnek a következő nagy technológiai áttörés, amelyben Magyarország részt vehet.

Forrás: Index2025. 10. 16. 14:14
A mesterséges intelligencia rohamléptekkel fejlődik, ami mindeddig teljesen elképzelhetetlen új civilizációs perspektívákat nyit meg Fotó: VSC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kvantum és Szuperszámítógép Platform megalakításának célja, hogy összefogja a kutatókat, vállalatokat, egyetemeket és az államot, hogy Magyarország élvonalba kerüljön a kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia terén.

20250624 Budapest Palkovics László mesterséges intelligenciáért felel?s kormánybiztos Fotó: Vémi Zoltán VZ MW
Palkovics László (Fotó: Vémi Zoltán)

„Két ipari forradalom zajlik, és ilyen nem volt még a történelemben, tehát büszkék lehetünk rá, hogy ennek a részesei vagyunk” – fogalmazott Pikéthy Árpád. Palkovics László kormánybiztos az Infotér Konferencián emlékeztetett, hogy a kormány kedden olyan határozatról döntött, amelyben három területet emelt ki – írja az Index. Az első a Kárpát-medencei nyelvi-kulturális modell létrehozása, amely magyar adatokra épül. A második a szuverenitás és az üzleti szempontú adatközpontokkal kapcsolatos stratégia kidolgozása – Magyarország energetikai adottságai alapján alkalmas ilyen központok működtetésére. 

A harmadik pedig a robotika területére fókuszál: a kormánybiztos szerint a humanoid robotok lehetnek a következő nagy technológiai áttörés, amelyben Magyarország részt vehet, hiszen a szükséges ipari és technológiai háttér rendelkezésre áll.

Hangsúlyozta, hogy az MI-Koalíció 2018-as megalakulása óta jelentős előrelépés történt. A Levente nevű szuperszámítógép-projekt 2022-ben európai uniós támogatást nyert, majd az ukrajnai háború és az energiaválság miatt késett. 

Most azonban a kiírás hamarosan megtörténik, és ha a beszállítók egy év alatt teljesíteni tudnak, akkor 2026 elejére üzembe állhat a gép.

Palkovics László rámutatott, hogy amikor a 20 petaflops teljesítményű Levente szuperszámítógépet tervezték, az még jelentős kapacitásnak tűnt, ma azonban már nem elég. A mesterséges intelligencia mögött álló matematika viszonylag egyszerű, 1900-as évekbeli alapokra épül – a kérdés az, hogy változtatni kell-e ezen, és ha igen, milyen számítási kapacitásokra lesz szükség.

Magyarországon 2020-ban alakult meg a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium, amely azóta eszköz- és vizsgálati szinten is foglalkozik a témával. 

A kormánybiztos javasolta, hogy az újonnan alakuló ipari-tudományos konzorcium fogalmazza meg, mit vár a kvantumtechnológiától, és mit vár el a környezettől.

 Ha ez megvalósul, „akkor létrehozhatjuk a magyar kvantumstratégiát, és a kormány elé terjesztjük” – mondta. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: VSC)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu