Magyarország belépett a kvantumkorszakba

A Kvantum és Szuperszámítógép Platform megalakításának célja, hogy összefogja a kutatókat, vállalatokat, egyetemeket és az államot, hogy Magyarország élvonalba kerüljön a kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia terén.

Palkovics László (Fotó: Vémi Zoltán)

„Két ipari forradalom zajlik, és ilyen nem volt még a történelemben, tehát büszkék lehetünk rá, hogy ennek a részesei vagyunk” – fogalmazott Pikéthy Árpád. Palkovics László kormánybiztos az Infotér Konferencián emlékeztetett, hogy a kormány kedden olyan határozatról döntött, amelyben három területet emelt ki – írja az Index. Az első a Kárpát-medencei nyelvi-kulturális modell létrehozása, amely magyar adatokra épül. A második a szuverenitás és az üzleti szempontú adatközpontokkal kapcsolatos stratégia kidolgozása – Magyarország energetikai adottságai alapján alkalmas ilyen központok működtetésére.

A harmadik pedig a robotika területére fókuszál: a kormánybiztos szerint a humanoid robotok lehetnek a következő nagy technológiai áttörés, amelyben Magyarország részt vehet, hiszen a szükséges ipari és technológiai háttér rendelkezésre áll.

Hangsúlyozta, hogy az MI-Koalíció 2018-as megalakulása óta jelentős előrelépés történt. A Levente nevű szuperszámítógép-projekt 2022-ben európai uniós támogatást nyert, majd az ukrajnai háború és az energiaválság miatt késett.

Most azonban a kiírás hamarosan megtörténik, és ha a beszállítók egy év alatt teljesíteni tudnak, akkor 2026 elejére üzembe állhat a gép.

Palkovics László rámutatott, hogy amikor a 20 petaflops teljesítményű Levente szuperszámítógépet tervezték, az még jelentős kapacitásnak tűnt, ma azonban már nem elég. A mesterséges intelligencia mögött álló matematika viszonylag egyszerű, 1900-as évekbeli alapokra épül – a kérdés az, hogy változtatni kell-e ezen, és ha igen, milyen számítási kapacitásokra lesz szükség.

Magyarországon 2020-ban alakult meg a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium, amely azóta eszköz- és vizsgálati szinten is foglalkozik a témával.

A kormánybiztos javasolta, hogy az újonnan alakuló ipari-tudományos konzorcium fogalmazza meg, mit vár a kvantumtechnológiától, és mit vár el a környezettől.

Ha ez megvalósul, „akkor létrehozhatjuk a magyar kvantumstratégiát, és a kormány elé terjesztjük” – mondta.