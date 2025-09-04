smartman konferenciarobotikatechnológiafesztivál

Magyarország legnagyobb ipari digitalizációs eseménye szeptemberben érkezik

A SmartMan 2025 két részből áll: szeptember 11-én konferencia, majd két héten át tartó fesztivál közel száz helyszínen. A látogatók közelről ismerhetik meg a digitalizáció és az AI legújabb ipari megoldásait. (X)

2025. 09. 04.
Az ipar jövője ma dől el. A mesterséges intelligencia, a robotika és az ipari digitalizáció forradalmi szintű változásokat indított el világszerte – és Magyarországon is. Hogyan lehet a technológiai újításokat mindennapi gyakorlatba ültetni? Hogyan segítheti az ipart a digitalizáció a termelékenység növelésében és a nemzetközi versenyben való helytállásban? 
Erre ad választ idén szeptemberben a SmartMan Fesztivál és Konferencia, amely a hazai ipari digitalizáció legnagyobb eseménysorozata. A rendezvény nemcsak szakmai fórum, hanem élő bizonyíték arra, hogy a digitalizáció és az AI (mesterséges intelligencia) kézzelfogható, működő megoldásokat kínál.

SmartMan Konferencia: a jövő kulcsszereplői egy helyen 

A programsorozat 2025. szeptember 11-én indul a Bosch Innovációs Kampuszon megrendezett SmartMan Konferenciával. Az egynapos esemény célja, hogy átfogó képet adjon a magyar ipar előtt álló lehetőségekről és kihívásokról.

Az előadók között szerepel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Prof. Dr. Palkovics László, AI kormánybiztos, valamint Dr. Szászi István, a Bosch csoport magyarországi és adriai régiós vezetője. A program fókusza a termelési hatékonyság növelése, az AI ipari alkalmazásai, valamint az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

A SmartMan Konferencia az ipar, a kutatás és az oktatás meghatározó szereplőit sorakoztatja fel

A plenáris előadások mellett tematikus panelbeszélgetések várják a résztvevőket, amelyekben külön szekcióban vitatják meg a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozások (KKV-k), valamint a kutatás és az oktatás szereplői a digitalizáció adta lehetőségeket. A konferencia így valódi térképet ad azoknak, akik érteni akarják a változásokat, és iránymutatást keresnek a következő évek ipari beruházásaihoz.

SmartMan Fesztivál: a digitalizáció testközelből 

A konferenciát követően 2025. szeptember 15–26. között kerül sor a SmartMan Fesztiválra, amely országszerte mintegy 100 helyszínen nyitja meg kapuit. Ez a kéthetes programsorozat igazi különlegességet kínál: a látogatók nem csupán hallanak az ipari digitalizációról, hanem működés közben láthatják azokat.

A fesztivál során nagyvállalatok, kkv-k, egyetemek és kutatólaborok nyitják meg kapuikat és engednek betekintést mindennapi működésükbe. A résztvevők valós gyártósorokat, automatizált termelési folyamatokat, robotikai megoldásokat és mesterséges intelligenciára épülő technológiákat láthatnak.

A SmartMan Fesztiválon működés közben ismerhetik meg a látogatók a robotikát és az automatizált gyártást

A program célja, hogy közelebb hozza a jövő technológiáját mind a szakemberekhez, mind pedig az ipar iránt érdeklődő nagyközönséghez. A fiatal mérnökök és hallgatók számára ez egyedülálló lehetőség, hogy pályaválasztásukat, karrierjük irányát valódi példák segítsék. A vállalatoknak pedig esélyt ad, hogy inspirálják a következő generációt, és bemutassák, hogyan lesz a digitalizációból kézzel fogható versenyelőny.

Miért érdemes ellátogatni?

A SmartMan 2025 egyedülálló alkalom arra, hogy egy helyen találkozzon a hazai ipari ökoszisztéma teljes spektrumával.

Látogatóknak:

● Inspiráló élmények valós gyártási környezetben.

● Innovációk testközelből: robotika, AI, okosgyártás.

● Karrierlehetőségek, szakmai inspiráció a jövő mérnökeinek.

Kiállítóknak:

● Bemutatkozási lehetőség a hazai ipar kulcsszereplői előtt.

● Láthatóság a médiában és a szakmai közéletben.

● Tudásmegosztás, kapcsolatépítés és employer branding.

Hogyan lehet csatlakozni?

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletes programok és a regisztráció elérhetők a hivatalos oldalon: 👉 https://smartmanfest.hu

