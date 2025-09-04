Magyarország legnagyobb ipari digitalizációs eseménye szeptemberben érkezik

Az ipar jövője ma dől el. A mesterséges intelligencia, a robotika és az ipari digitalizáció forradalmi szintű változásokat indított el világszerte – és Magyarországon is. Hogyan lehet a technológiai újításokat mindennapi gyakorlatba ültetni? Hogyan segítheti az ipart a digitalizáció a termelékenység növelésében és a nemzetközi versenyben való helytállásban?

Erre ad választ idén szeptemberben a SmartMan Fesztivál és Konferencia, amely a hazai ipari digitalizáció legnagyobb eseménysorozata. A rendezvény nemcsak szakmai fórum, hanem élő bizonyíték arra, hogy a digitalizáció és az AI (mesterséges intelligencia) kézzelfogható, működő megoldásokat kínál.

SmartMan Konferencia: a jövő kulcsszereplői egy helyen

A programsorozat 2025. szeptember 11-én indul a Bosch Innovációs Kampuszon megrendezett SmartMan Konferenciával. Az egynapos esemény célja, hogy átfogó képet adjon a magyar ipar előtt álló lehetőségekről és kihívásokról.

Az előadók között szerepel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Prof. Dr. Palkovics László, AI kormánybiztos, valamint Dr. Szászi István, a Bosch csoport magyarországi és adriai régiós vezetője. A program fókusza a termelési hatékonyság növelése, az AI ipari alkalmazásai, valamint az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

A SmartMan Konferencia az ipar, a kutatás és az oktatás meghatározó szereplőit sorakoztatja fel

A plenáris előadások mellett tematikus panelbeszélgetések várják a résztvevőket, amelyekben külön szekcióban vitatják meg a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozások (KKV-k), valamint a kutatás és az oktatás szereplői a digitalizáció adta lehetőségeket. A konferencia így valódi térképet ad azoknak, akik érteni akarják a változásokat, és iránymutatást keresnek a következő évek ipari beruházásaihoz.

SmartMan Fesztivál: a digitalizáció testközelből

A konferenciát követően 2025. szeptember 15–26. között kerül sor a SmartMan Fesztiválra, amely országszerte mintegy 100 helyszínen nyitja meg kapuit. Ez a kéthetes programsorozat igazi különlegességet kínál: a látogatók nem csupán hallanak az ipari digitalizációról, hanem működés közben láthatják azokat.