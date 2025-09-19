Ferencz Orsolyapolgári körSzabó Zsófi

Tudományos digitális polgári kör alakult, kormánybiztosok és kutatók is vannak a tagok között

Ferencz Orsolya és Palkovics László is alapító tag.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 21:04
Megalakult a Tudomány és AI Digitális Polgári Kör – derül ki a DPK weboldaláról. A kör alapító tagja mások mellett Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Ferencz Orsolya űrkutató, miniszteri biztos, Jakab Roland, AI-kutató és Papp László, Debrecen polgármestere.

„A tudomány felszabadítja az emberben rejlő lehetőségeket, 

felelős és etikus használattal pedig értékes jövőt teremt. 

A Tudomány és AI Digitális Polgári Kör célja, hogy Magyarország alakítója legyen a digitális korszaknak, tagjaink ennek a szellemiségnek a közössége” – olvasható a legújabb digitális polgári kör bemutatkozásában.

Azt írják, számukra a digitális jövő, a digitális önrendelkezés nem csupán adatokról és algoritmusokról szól, hanem arról, hogy ezeket az eszközöket az ember szolgálatába állítsák. A technológia és a mesterséges intelligencia fejlődése nem önmagában érték csak akkor válik azzá, ha tudományos megalapozottsággal, társadalmi céllal és emberi felelősséggel párosul. Az AI alkalmazásában elengedhetetlen, hogy a valóságos igények, az etikus használat, az átláthatóság és az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető szempontként jelenjen meg.

Úgy fogalmaznak, 

a mesterséges intelligencia új lehetőségeket teremt. Azért dolgozunk, hogy Magyarország ne csak felhasználója, hanem alakítója legyen ennek az új korszaknak.

„Ez a szándék vezérel akkor is, amikor a Tudomány és AI Digitális Polgári Kört építjük” – írják az alapítók a bemutatkozásban. Hozzáteszik, közös gondolkodásra hívnak mindenkit, fiatalt és idősebbet, technológia iránt érdeklődőt és kétkedőt egyaránt. Mert a jövőt nem szoftverek határozzák meg, hanem azok az emberek, akik elég bátrak kérdezni, tanulni és alkotni.

Mint ismert, szeptember 20-án rendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját. E mellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek 

visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. 

Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek nem illik a karakteréhez a csatározás. A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.

Borítókép: Ferencz Orsolya (Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila)


