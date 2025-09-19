Tudományos digitális polgári kör alakult, kormánybiztosok és kutatók is vannak a tagok között

Megalakult a Tudomány és AI Digitális Polgári Kör – derül ki a DPK weboldaláról. A kör alapító tagja mások mellett Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Ferencz Orsolya űrkutató, miniszteri biztos, Jakab Roland, AI-kutató és Papp László, Debrecen polgármestere.

„A tudomány felszabadítja az emberben rejlő lehetőségeket,

felelős és etikus használattal pedig értékes jövőt teremt.

A Tudomány és AI Digitális Polgári Kör célja, hogy Magyarország alakítója legyen a digitális korszaknak, tagjaink ennek a szellemiségnek a közössége” – olvasható a legújabb digitális polgári kör bemutatkozásában.

Azt írják, számukra a digitális jövő, a digitális önrendelkezés nem csupán adatokról és algoritmusokról szól, hanem arról, hogy ezeket az eszközöket az ember szolgálatába állítsák. A technológia és a mesterséges intelligencia fejlődése nem önmagában érték csak akkor válik azzá, ha tudományos megalapozottsággal, társadalmi céllal és emberi felelősséggel párosul. Az AI alkalmazásában elengedhetetlen, hogy a valóságos igények, az etikus használat, az átláthatóság és az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető szempontként jelenjen meg.

Úgy fogalmaznak,

a mesterséges intelligencia új lehetőségeket teremt. Azért dolgozunk, hogy Magyarország ne csak felhasználója, hanem alakítója legyen ennek az új korszaknak.

„Ez a szándék vezérel akkor is, amikor a Tudomány és AI Digitális Polgári Kört építjük” – írják az alapítók a bemutatkozásban. Hozzáteszik, közös gondolkodásra hívnak mindenkit, fiatalt és idősebbet, technológia iránt érdeklődőt és kétkedőt egyaránt. Mert a jövőt nem szoftverek határozzák meg, hanem azok az emberek, akik elég bátrak kérdezni, tanulni és alkotni.

Mint ismert, szeptember 20-án rendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.