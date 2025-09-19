Szentkirályi Alexandra: Most még üres az aréna, de holnap több ezren leszünk

Most még üres az aréna, de holnap több ezren leszünk az első DPK-találkozón. Megmutatjuk mekkora erő van bennünk! – írta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Mint arról beszámoltunk, szombaton tartják a digitális polgári körök első nagy találkozóját Budapesten, a Papp László Sportarénában. Orbán Viktor is jelen lesz a rendezvényen.

A gyűlés házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Mint megírtuk, a gyűlés 16 órakor kezdődik. Élőben tart Lázárinfót a közlekedési miniszter, de jelen lesznek a Zebra Digitális Polgári Kör tagjai is.

A kormányfő korábban közzétett egy fotót, amelyen Szabó Zsófival és Philippel látható, a képhez azt írta: Utolsó simítások.

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.