Szentkirályi Alexandrarendezvényaréna

Szentkirályi Alexandra: Most még üres az aréna, de holnap több ezren leszünk

Közösségi oldalán jelentkezett Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 20:04
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook/ Szentkirályi Alexandra
Most még üres az aréna, de holnap több ezren leszünk az első DPK-találkozón. Megmutatjuk mekkora erő van bennünk! – írta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Mint arról beszámoltunk, szombaton tartják a digitális polgári körök első nagy találkozóját Budapesten, a Papp László Sportarénában. Orbán Viktor is jelen lesz a rendezvényen. 

A gyűlés házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Mint megírtuk, a gyűlés 16 órakor kezdődik. Élőben tart Lázárinfót a közlekedési miniszter, de jelen lesznek a Zebra Digitális Polgári Kör tagjai is. 

A kormányfő korábban közzétett egy fotót, amelyen Szabó Zsófival és Philippel látható, a képhez azt írta: Utolsó simítások.

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.


