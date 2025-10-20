Különleges oktatási hálózat indul, máris óriási az érdeklődés

Nagy érdeklődés övezte az országos indulás után a „Jó igazgató = jó iskola” Igazgatói Mentorhálózat Program budapesti állomását, ahol részletesen ismertették a program céljait és a következő időszak terveit – közölte lapunkkal Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Mint ismertette, a most induló igazgatói mentorhálózat célja, hogy

minden vármegyében olyan szakmai és közösségi műhelyek alakuljanak ki, ahol az iskolavezetők megoszthatják egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, és együtt dolgozhatnak saját intézményeik fejlődésén.

A kezdeményezés a közös tanulásra és a vezetői kompetenciák megerősítésére épít, hiszen a pedagógiai munka minősége nagyrészt a vezetés minőségén múlik. Akinek ma Magyarországon van erre szándéka, az tud olyan minőségi oktatást biztosítani, amely megállja a helyét Európában és a világban. Fontos, hogy az egyedülálló kezdeményezésben a szakmaiság mellett megjelenik az emberség is. – Nagy szükség van arra, hogy ott álljunk emberileg is a pedagógusok és igazgatók mellett olyan kérdésekben, amelyek az oktatást, a családot és a gyerekeket, valamint a pedagógusokat kapcsolják össze – fogalmazott a miniszterelnöki biztos.

Balatoni Katalin: A jó iskola kulcsa a jó vezető (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A program három pillére

Balatoni Katalin hangsúlyozta: a jó iskola kulcsa a jó vezető. Amennyi jó igazgató van, legalább annyi jó iskola működik Magyarországon, olyan helyek, ahol jó tanulni, tanítani, és gyereknek, pedagógusnak, szülőnek lenni. A program három fő pillérre épül:

az első a bevált, innovatív megoldások megosztása, amelyek más intézményekben is hasznosíthatók.

A második olyan iskolai légkör kialakítása, amely motiváló és támogató minden érintett – diákok, pedagógusok, szülők – számára.

Harmadikként pedig a családbarát szemlélet erősítése és az iskolák-szülők közötti kapcsolat elmélyítése szerepel a fókuszban.

Az országos sorozat első állomása Kaposvár volt, a következő hetekben pedig 20 helyszínen kezdődik meg a munka, közel 600 intézményvezető részvételével. A mentorhálózat keretében vármegyénként öt-öt iskola fogad szakmai látogatókat, így több mint 140 találkozó ad teret a tudásmegosztásnak és az együttműködésnek – tudatta.