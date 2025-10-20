mentorhálózat programpedagógusiskolaPéterffy BalázsBalatoni Katalin

Különleges oktatási hálózat indul, máris óriási az érdeklődés

Balatoni Katalin: cél az olyan szakmai és közösségi műhelyek kialakítása, ahol van lehetőség a jó gyakorlatok megosztására.

2025. 10. 20. 18:33
Nagy érdeklődés övezte az országos indulás után a „Jó igazgató = jó iskola” Igazgatói Mentorhálózat Program budapesti állomását, ahol részletesen ismertették a program céljait és a következő időszak terveit – közölte lapunkkal Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Mint ismertette, a most induló igazgatói mentorhálózat célja, hogy 

minden vármegyében olyan szakmai és közösségi műhelyek alakuljanak ki, ahol az iskolavezetők megoszthatják egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, és együtt dolgozhatnak saját intézményeik fejlődésén. 

A kezdeményezés a közös tanulásra és a vezetői kompetenciák megerősítésére épít, hiszen a pedagógiai munka minősége nagyrészt a vezetés minőségén múlik. Akinek ma Magyarországon van erre szándéka, az tud olyan minőségi oktatást biztosítani, amely megállja a helyét Európában és a világban. Fontos, hogy az egyedülálló kezdeményezésben a szakmaiság mellett megjelenik az emberség is. – Nagy szükség van arra, hogy ott álljunk emberileg is a pedagógusok és igazgatók mellett olyan kérdésekben, amelyek az oktatást, a családot és a gyerekeket, valamint a pedagógusokat kapcsolják össze – fogalmazott a miniszterelnöki biztos. 

Balatoni Katalin: A jó iskola kulcsa a jó vezető (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

 

A program három pillére

Balatoni Katalin hangsúlyozta: a jó iskola kulcsa a jó vezető. Amennyi jó igazgató van, legalább annyi jó iskola működik Magyarországon, olyan helyek, ahol jó tanulni, tanítani, és gyereknek, pedagógusnak, szülőnek lenni. A program három fő pillérre épül: 

  • az első a bevált, innovatív megoldások megosztása, amelyek más intézményekben is hasznosíthatók. 
  • A második olyan iskolai légkör kialakítása, amely motiváló és támogató minden érintett – diákok, pedagógusok, szülők – számára. 
  • Harmadikként pedig a családbarát szemlélet erősítése és az iskolák-szülők közötti kapcsolat elmélyítése szerepel a fókuszban. 

Az országos sorozat első állomása Kaposvár volt, a következő hetekben pedig 20 helyszínen kezdődik meg a munka, közel 600 intézményvezető részvételével. A mentorhálózat keretében vármegyénként öt-öt iskola fogad szakmai látogatókat, így több mint 140 találkozó ad teret a tudásmegosztásnak és az együttműködésnek – tudatta.

 

Át kell adni a jó gyakorlatokat

Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese szerint az iskolákban működő jó gyakorlatokat meg kell osztani egymással. A tankerületek feladata, hogy a felvetődő problémákra adott korábbi jó gyakorlatokat az iskolák be tudják csatornázni, valamint biztosítsák annak lehetőségét, hogy ezek eljussanak másokhoz is – mutatott rá.

Jusztin Klaudia, a Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetője a hazai köznevelési rendszer megújítása szempontjából mérföldkőnek nevezte a mentorhálózat-programot, amely a szakmai támogatás mellett valódi közösséget is formál.

Ez egy olyan fórum, kapcsolati háló, amelyben az iskolaigazgatók megoszthatják egymással jó gyakorlataikat, tapasztalatokat tudnak cserélni, el tudják mondani a véleményüket, és ezáltal közösen formálhatják a jövő iskoláját. 

Emellett a program személyes, a vezetői kompetenciák támogatására is segítséget nyújthat – véledett.

Borítókép: Balatoni Katalin (b) szerint a szakmaiság mellett az emberség is fontos az oktatásban (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

