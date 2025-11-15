Értelem kontra érzelem: BYD Dolphin Surf és Renault 5 E-Tech összehasonlító teszt

Furcsa, hogy összehasonlító tesztünkön belépő villanyautókról beszélünk, a négy méter alatti hossz miatt ugyanis egyértelműen kiskategóriáról van szó, de a 150-156 lóerős motorteljesítmény még a kompakt szegmensben is tisztességesnek számít. Persze nem is feltétlenül ez számít a vásárlóknak, hanem a praktikum, az ár, a takarékosság – és persze a formaterv. Utóbbi téren igen jól áll a hetvenes és főleg a nyolcvanas évek stílusjegyeiből építkező Zoe-utód, a Renault 5 E-Tech, amely aprólékosan kidolgozott, és minden részletén érezhető a minőség.

Lendületes a Dolphin megjelenése, igézően retró a R5 formavilága; az összehasonlító teszt mindkét résztvevője feltűnő színű

Fotó: Stefler Balázs

Bájos részletek kontra jó helykínálat

Lehengerlő műsora a motorháztető ablakában elhelyezett, ajtónyitáskor az akkumulátor töltöttségéről tájékoztató 5-ös számmal indul (ezt az alapkivitel nem kapja meg), a fényszórók sarkában pedig a francia trikolór fedezhető fel, és piros csík húzódik a tető peremén – igaz, utóbbi a matrica-dekorral együtt a feláras extrák közé tartozik. A plusz tételekkel alapvetően az egyedi kialakítást lehet elérni, de vannak előre összeállított csomagok, az otthoni töltőkábelért (230 V) például 150 ezer forintot kérnek.

Három szegmens világít az 5-ös számból, tehát kb. 60%-on van az akkumulátor

Fotó: Stefler Balázs

Az európai követelményekhez átalakított, a kínai minihez képest 20 centivel megnyújtott Dolphin Surfnél a színválasztáson kívül (ha a sárga nem jó, akkor 270 forint a felár) nincs más teendője a vásárlónak. Kötelezően szürke árnyalatú utasterébe a trapézminta mellett csak a forgatható központi érintőképernyő visz némi változatosságot. A két elérhető felszereltség között motorteljesítményben és pár extrában van csak eltérés (halogén vagy LED-es fényszórók, fűthető első ülések), viszont otthoni és Type 2-es kábelt is adnak alapáron.

Passzentos a Renault-ban a lábtér, a pepita tetőkárpit 1,9 méter testmagasságnál húzza meg a határt

Fotó: Stefler Balázs

Ami a helykihasználást illeti, egyértelműen a kínai versenyző van előnyben: a magasabb karosszériában természetesebb üléspozíciót tudtak kialakítani, hátul érezhetően több hely jut a lábaknak még úgy is, hogy tengelytávolsága 4 centivel marad el a francia versenyzőtől. Amíg a Renault USB-C csatlakozókat kínál, a BYD fedélzetén USB-A és USB-C is akad. A csomagtérnél döntetlen a helyzet, pár liter eltéréssel kell számolni, de támladöntés után hatalmas lépcső keletkezik mindkettőben, és a töltőkábel zsákjának itt kell helyet találni.