Rendkívüli

Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

összehasonlító tesztautótesztrenault 5BYD Dolphinelektromos autók

Értelem kontra érzelem: BYD Dolphin Surf és Renault 5 E-Tech összehasonlító teszt

Míg a bájosan retró formájú Renault 5 E-Tech elnyerte a legutóbbi Év autója címet, a BYD Dolphin Surf a közelgő szegedi gyártás miatt érdekes – miközben az ára már most is több mint versenyképes. Induljon a főleg városi használatra szánt, praktikus és gazdaságos villanyautók mérkőzése!

Lővei Gergely
2025. 11. 15. 9:44
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Furcsa, hogy összehasonlító tesztünkön belépő villanyautókról beszélünk, a négy méter alatti hossz miatt ugyanis egyértelműen kiskategóriáról van szó, de a 150-156 lóerős motorteljesítmény még a kompakt szegmensben is tisztességesnek számít. Persze nem is feltétlenül ez számít a vásárlóknak, hanem a praktikum, az ár, a takarékosság – és persze a formaterv. Utóbbi téren igen jól áll a hetvenes és főleg a nyolcvanas évek stílusjegyeiből építkező Zoe-utód, a Renault 5 E-Tech, amely aprólékosan kidolgozott, és minden részletén érezhető a minőség.

Lendületes a Dolphin megjelenése, igézően retró a R5 formavilága; az összehasonlító teszt mindkét résztvevője feltűnő színű
Fotó: Stefler Balázs

Bájos részletek kontra jó helykínálat

Lehengerlő műsora a motorháztető ablakában elhelyezett, ajtónyitáskor az akkumulátor töltöttségéről tájékoztató 5-ös számmal indul (ezt az alapkivitel nem kapja meg), a fényszórók sarkában pedig a francia trikolór fedezhető fel, és piros csík húzódik a tető peremén – igaz, utóbbi a matrica-dekorral együtt a feláras extrák közé tartozik. A plusz tételekkel alapvetően az egyedi kialakítást lehet elérni, de vannak előre összeállított csomagok, az otthoni töltőkábelért (230 V) például 150 ezer forintot kérnek.

Három szegmens világít az 5-ös számból, tehát kb. 60%-on van az akkumulátor
Fotó: Stefler Balázs

Az európai követelményekhez átalakított, a kínai minihez képest 20 centivel megnyújtott Dolphin Surfnél a színválasztáson kívül (ha a sárga nem jó, akkor 270 forint a felár) nincs más teendője a vásárlónak. Kötelezően szürke árnyalatú utasterébe a trapézminta mellett csak a forgatható központi érintőképernyő visz némi változatosságot. A két elérhető felszereltség között motorteljesítményben és pár extrában van csak eltérés (halogén vagy LED-es fényszórók, fűthető első ülések), viszont otthoni és Type 2-es kábelt is adnak alapáron.

Passzentos a Renault-ban a lábtér, a pepita tetőkárpit 1,9 méter testmagasságnál húzza meg a határt
Fotó: Stefler Balázs

Ami a helykihasználást illeti, egyértelműen a kínai versenyző van előnyben: a magasabb karosszériában természetesebb üléspozíciót tudtak kialakítani, hátul érezhetően több hely jut a lábaknak még úgy is, hogy tengelytávolsága 4 centivel marad el a francia versenyzőtől. Amíg a Renault USB-C csatlakozókat kínál, a BYD fedélzetén USB-A és USB-C is akad. A csomagtérnél döntetlen a helyzet, pár liter eltéréssel kell számolni, de támladöntés után hatalmas lépcső keletkezik mindkettőben, és a töltőkábel zsákjának itt kell helyet találni.

Ökölnyi hely marad a térd előtt, a fejtér is szellősebb. Integrált az első fejtámla, ami rontja a kilátást előre
Fotó: Stefler Balázs

Mindkettő fürge, de küzdenek a tapadásért

A futóművek hangolásnál mindkét autónál a kényelmet részesítették előnyben, az eltérő felni-átmérők (16 kontra 18 col) ellenére nem rázósabb a Renault, cserébe sokkal jobban kanyarodik. Kifejezetten élvezetesen lehet terelgetni az 5-öst, a padlóhoz közel, viszonylag nyújtott lábbal ül az ember. Jól reagál a kormánymozdulatokra, a menetpedál lenyomására fürgén jön a reakció, aztán csak arra kell figyelni, hogy lehetőleg egyenes útszakaszon gyorsítsunk - kanyarból kifelé ugyanis a nyomatékkal nehezen boldogulnak az első kerekek.

Sárga hangulatfénnyel az igazi a Renault-belső, a jobb oldali három bajuszkapcsoló (váltó, ablaktörlő, rádió) túlzás
Fotó: Stefler Balázs

Egészen más világ a BYD Dolphin Surf, már az üléspozíciója is magasabb, a kormányzása pedig érzéketlen. A tesztelt kivitelnél nem lehet panaszkodni a motorerőre, itt is óvatosan kell bánni a menetpedállal, hogy megőrizzük a tapadást. Vezetőtámogató rendszerek terén a BYD több csipogással üzemel, még a szabályos közlekedést is sokszor hibának véli, a Renault-nak pedig kritikán aluli képminőséget produkál a tolatókamerája. Mindkét villanyautóból nehéz a kilátás átlósan hátrafelé, viszont fordulékonyak, és kis parkolóhelyen elférnek.

Erősíti a tágasság érzetét a műszerfal formája; ahogy az a BYD-nél megszokott, a központi képernyő forgatható
Fotó: Stefler Balázs

Jelentős különbségek az árpolitikában

Listaár tekintetében a BYD bő 15%-kal olcsóbb, miközben felszereltségével állja a versenyt a Renault-val, igaz, utóbbinál az első években a kötelező szerviz költsége is benne van az árban. Míg a kínai gyártó 5 év/150 000 km teljes körű, illetve külön az akkumulátorra 8 év/200 000 km (70% feletti kapacitás) garanciát vállal, addig a franciák 5 év/100 000 km általános és 8 év/160 000 km (szintén 70% feletti kapacitás) akkugaranciát kínálnak, ami felár ellenében maximum 7 évre és 200 000 km-re kiterjeszthető az Easy Service-zel együtt.

Jó erőben van mindkét kisautó, a nagyobb akkuval felszerelt Renault messzebb jut egy töltéssel
Fotó: Stefler Balázs

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a magasabb árért cserébe a franciák ötödével nagyobb kapacitású akkumulátort adnak, ami érezhető a gyakorlati hatótávon is: amíg a jól fogyasztó BYD-nél bő 250 kilométerrel lehet számolni egy feltöltéssel, a Renaultnál ez az érték 350 km környékén alakul. Összességében, aki sima közlekedési eszközt keres, annak a BYD ajánlata a nyerő, kényelmesen tud célba juttatni négy embert, és olcsóbb. Az R5 azoknak jön be, akik valami pluszra vágynak, legyen szó vezetési élményről, hatótávról – és főleg stílusról. 

Alaphelyzetben 308 literes a Dolphin csomagtere (az R5-ösé 326 liter), támladöntés után nagy lépcső keletkezik
Fotó: Stefler Balázs

MŰSZAKI ADATOK

 
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt
1/22 Renault 5 E-Tech és BYD Dolphin Surf összehasonlító teszt

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu