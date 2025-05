A mi villanyautónk? – BYD Dolphin Surf menetpróba (top5)

Másfél éve jelent meg Magyarországon a világ piacvezető villamosított márkájának számító BYD, és minket – sokakkal együtt – azóta foglalkoztat a kérdés: mikor fut be Seagull első szállítmánya? Nos, csak nemrég kötött ki az óriáshajó, ugyanis az EU-s piaci bevezetés előtt a mérnököknek az elektromos miniautó karosszériáját, hajtását és futóművét is át kellett tervezniük, a marketingesek pedig ezalatt új nevet kerestek neki, így lett a sirályból a tengeri tematikánál maradva szörfös delfin.

Jópofa stílusjegy a hátsó szélvédő folytatásában induló lámpasáv; ide már nem került ablaktörlő. Ez az első hazai (természetesen zöld) rendszámos példány (Fotó: BYD)

1. Miniből kiskategóriás autóvá nyújtották

Markáns, szögletes vonásaival a márka, illetve a konkurencia felhozatalából is kilóg a Dolphin Surf, főleg az alapáras lime-zöld színben. 15 vagy 16 colos felniken gördül, mozgalmas övvonala bizony nem javítja az átlós hátralátást, de kis fordulóköre mellett a széria tolatókamera- és radar is könnyíti a városi manőverezést. Több mint 20 centivel hosszabb lett az európai kivitel, mint a belpiacos kínai és a latin-amerikai, ez a biztonsági normák miatt főleg az orr-rész megnyúlását jelentette, az új lökhárító kétségtelenül csinosabb lett. Műszaki alapját az e-Platform 3.0 adja, vékony lítium-vasfoszfát Blade akkumulátorral és nyolc az egyben integrált elektromos hajtáslánccal.

Változatlanul 2,5 méter a tengelytáv, de hátul és főleg elöl nagyobb túlnyúlású az európai Surf, mint kínai (Seagull) és dél-amerikai (Dolphin Mini) rokonai (Fotó: BYD)

2. Ebből sem maradt ki a forgatható kijelző

Hullámzó ívek és – a csúcsmodellben legalábbis – puha borítások dominálják a műszerfalat, csak az alsóbb részeken tűnik fel kemény plasztik, pár riválisával ellentétben a BYD nem érződik fájóan olcsónak. Klasszikus fizikai gombok és tárcsák könnyítik meg a kezelését, minden szinten széria a 10,1 colos, fekvőből álló formátumúra elforgatható érintőképernyő és a vezető előtti digitális műszeregység. Elöl a szerény oldaltartású ülésekben felnőttek is egész kényelmesen elférnek, és a méretet tekintve örömteli, hogy 1,80-as testmagasságig hátul is élhető. Az alsó rekesszel együtt korrekt 308 literes a csomagtér, a praktikumon tologatható paddal lehetett volna javítani.

Lendületes vonalú a műszerfal, a középkonzolra csak a Comfort csúcsmodell kap vezeték nélküli telefontöltőt. Összesen 20 tárolórekeszbe pakolhatunk (Fotó: BYD)

3. Kétféle akku, háromféle teljesítmény

Annak, aki – az autó karakteréhez illően – városi utakon jár, illetve van otthoni/munkahelyi töltési lehetősége, megfelelő lehet az árbajnok Active alapmodell a maga 30 kW-os akkujával, illetve 220 kilométeres hatótávjával. Aki többször menne vidékre, inkább ruházzon be a 45 kW-os telepű Boost kivitelbe, amely 102 km-el hosszabb megtehető utat ígér, és egyenáramú oszlopnál a szerény 65 helyett 85 kW-tal tölthető. Mindkét változat villanymotorjának csúcsteljesítménye 88 lóerő, ez jobban hangzik, mint a kínai belpiacos eredeti 75 lovacskája. Nem is beszélve a nagy akkus és 156 lóerős Comfort sportmodellről, amely 9,1 másodperc alatt sprintel 100 km/h-ra!

Szerény alapterületű, de magas, és alsó rekeszt (például töltőkábelnek) is kínál a csomagtartó. Ülésdöntéssel – némi lépcsővel – 1037 literre bővíthető (Fotó: BYD)

4. Fürge, és nem kegyelmez a gumiknak

Lehetőségünk volt rövid tesztvezetésre elvinni a Dolphin Surf legdrágább változatát, mely több riválisánál kevésbé intenzíven rekuperál (nincs egypedálos mód), viszont a kigurulással ügyesen élve is hatékony. Fokozza gazdaságosságát a relatív alacsony, 1,39 tonnás saját tömeg (az alapmodell egy mázsával könnyebb), ráadásul alacsonyan van a súlypontja. Így kemény rugózás nélkül is egész agilisan tud kanyarodni, a 156 lóerő és főleg a 310 Nm nyomaték pedig impresszív kigyorsításokra elegendő. Ám még száraz aszfalton is nehezen találnak tapadást az első gumik, heroikus harcot vív a kipörgésgátló – fogadnánk rá, hogy a 88 lovas verziók harmonikusabbak.

A kormányon lévő gombot megnyomva 90 fokkal elforgatható az érintőképernyő. Van hang- és (a klímához) gesztusvezérlés is, három menetmódból választhatunk (Fotó: BYD)

5. Másfél millióval olcsóbb a villany Daciánál

Jó néhány, korábban említett extra mellett vegán bőr kárpitozást, kifelé töltési lehetőséget (V2L), adaptív tempomatot és telefonos/okosórás (NFC) ajtónyitási lehetőséget is felvonultat az Active alapmodell, korlátozott hatótávval, viszont szenzációs, 7,99 millió forintos bevezető árral. Emlékeztetnénk rá, hogy a jóval szerényebb tudású Dacia Spring 9,49, a You nevű bázisszinten érintőképernyő nélküli Citroen e-C3 pedig 9,99 millió forintba kerül. Ennyiből a Dolphin Surf középső, nagy akkus és több extrás Boost kivitele is kijön, az izmosabb Comfort ára pedig 10,8 millió. Tarolhat tehát a kis BYD, amihez a keret kifogyásáig még állami támogatás is elérhető.

Négyszemélyes az utastér, széria a vegán bőr kárpitozás (csak a csúcsmodellben van ülésfűtés). Hasznos, hogy a jobb első ülésre is került Isofix rögzítés (Fotó: BYD)