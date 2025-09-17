Rendkívüli

Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része

Kibertámadás érte a Duna House-t

Azt állítják, az ügyfelek adatai nem kerültek veszélybe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 21:29
Illusztráció Fotó: R.bussarin Forrás: Shutterstock
„A társaság jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, a magyar és külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ugyanakkor ennek sikeressége bizonytalan. Jelenleg úgy látszik, hogy az incidens nem érintett semmilyen ügyfél-, beszállítói vagy munkatársi információt vagy adatot” – közölte szerda este a Duna House. 

„A Duna House az eset észlelése után azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket” 

– jelezték a rendkívüli közleményben.

A csoport erős mérleggel rendelkezik, jelenleg több mint kilencmilliárd forint rendelkezésre álló likviditáshoz fér hozzá, és továbbra is erős cash flow-t generál működéséből. Hangsúlyozták, hogy 

a csoport rendkívül komolyan veszi a pénzügyi ellenőrzéseket és az informatikai biztonságot, és jelenleg csoportszintű felülvizsgálatot végez az összes rendszer és folyamat kapcsán a jövőbeni stabilabb üzletmenet biztosítása érdekében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

