Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Marozsán FábiánDavis KupateniszCarlos Alcaraz

Az Alcaraz-verő magyar teniszező új célt talált, Magyarországon van feladata

A világ legjobb nyolc nemzete közé kerülhet Davis-kupa-csapatunk, azaz a magyar férfitenisz-válogatott. Első számú játékosunk, Marozsán Fábián lapunknak elmondta: ilyenkor mindent félretesz a csapat érdekeiért, hogy sikerüljön felülmúlni Ausztriát a pénteken kezdődő debreceni mérkőzéssorozaton. Beszélt a hazai trónról letaszított Fucsovics Mártonnal való kapcsolatáról, valamint arról, hogyan éli meg, hogy még mindig a 2023-as Carlos Alcaraz elleni győzelmével azonosítják. A világranglistán az 56. helyen álló Marozsán Fábián elárulta, mit jelent neki a válogatottság.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 09. 4:56
Marozsán Fábián Párizs, 2025. május 28. A spanyol Carlos Alcaraz (b) és Marozsán Fábián kezet fog a mérkőzésük végén a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2025. május 28-án. A találkoz
Két éve Carlos Alcaraz, idén Marozsán Fábián (jobbra) gratulált a meccsük után Fotó: Christophe Petit Tesson Forrás: MTI/EPA
A lehető legerősebb összeállításban veszi fel a küzdelmet Magyarország a vendég, Sebastian Ofnert nélkülöző Ausztriával a férfitenisz Davis-kupa-selejtezőjében. Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter és Valkusz Máté alkotja Bardóczky Kornél szövetségi kapitány csapatát a pénteken a debreceni Főnix Arénában kezdődő mérkőzésen.

Marozsán Fábián
Marozsán Fábián felemás időszak után Magyarország sikeréért küzd Fotó: Daniel Hambury/MTI/EPA

– Biztos, hogy átszellemül az ember. Szoktuk mondani: a válogatott mindig egy különleges pillanat. Az év túlnyomó részében egyéni mérkőzéseket játszunk, egyéni versenyzők vagyunk, most mégis csapatban kell szerepelnünk.

 Szerintem ilyenkor mindent félre kell tenni! Egy csapatként kell dolgozni, küzdeni, élni. Mindenkinek óriási a motivációja, hogy bejussunk a világdöntőbe, a legjobb csapat közé. A játékosoknak és a szövetségnek is hatalmas dolog lenne, ha sikerülne – osztotta meg lapunkkal az érzéseit boldogan a címeres melegítőfelsőben feszítő Marozsán Fábián, aki első számú magyar férfi teniszezőként alárendeli magát a csapatérdekeknek.

– Én annyit merek mondani, nem titok: bármire bevethető vagyok, szívesen játszom egyénit és párost is. Próbálok a legjobb formába lendülni, elkerülni a betegségeket. Ha esetleg a szövetségi kapitány nem engem tenne be, azt is elfogadnám. Azt nézem, mi a csapat érdeke. 

Marozsán Fábián
A 2020-as belgaverő együttes: Marozsán Fábián, Nagy Péter, Fucsovics Márton, Köves Gábor szövetségi kapitány, Balázs Attila és Piros Zsombor (b-j) a debreceni Főnix Csarnokban Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Két dudás egy csárdában

Kimondva-kimondatlanul hatalmas a rivalizálás a két magasan legjobb magyar férfi teniszező között. A 25 éves Marozsán Fábián egy ideje beelőzte a nála nyolc évvel idősebb, sokáig a legmagasabban jegyzett Fucsovics Mártont. A hétfőn frissített világranglistán az 59. helyre előlépő Fucsovics három pozícióra és 19 pontnyira megközelítette Marozsánt.

Attól függetlenül, hogy egyéni teniszezők vagyunk, világszerte találkozunk a versenyeken. Szoktunk együtt edzeni, és érintjük ezt a témát is. Ápoljuk a kapcsolatot, a Davis-kupáról is szót ejtünk. Mindketten igyekszünk a nemzeti csapatban is a lehető legjobban teljesíteni. 

Ezekkel a srácokkal együtt nőttem fel junior korom óta, a Nemzeti Edzésközpontban készültünk. Kivéve Marcit, mert ő ugye idősebb korosztályba tartozik. A többiekkel mindig együtt edzettünk és versenyeztünk, a válogatottság újra összehoz bennünket. Év közben külön vagyunk, más versenyeken veszünk részt. Itt össze vagyunk zárva, előjönnek a régi emlékek, amelyeket jó felidézni. A meccsen öröm támogatni a másikat, szurkolni neki, megélni a közös pillanatokat – nosztalgiázott a teniszező.

Marozsán Fábián visszakapaszkodna

Marozsán Fábián meglepetésre négy játszmában kikapott a selejtezőből érkezett Ugo Blanchet-től, így az első fordulóban kiesett az amerikai nyílt tenisz-bajnokságon. A világranglistán az 53.-ról azóta az 56.-ra visszacsúszott magyar játékos hullámzóan teljesít 2025-ben.

– Szép eredmény a mostani is, de szeretnék minél hamarabb visszakerülni a top 50-be. Stabilan a tagja akarok lenni. Ki merem mondani, ám nem állítom, hogy évekig ott tanyáznék. Szeretnék még előrébb kerülni. Idén voltak jó győzelmeim és fájó vereségek, nagyon rossz mérkőzések és sérüléseim. 

Azért Andrej Rubljov vagy salakon Joao Fonseca legyőzése nagy fegyvertény. Meg tudtam verni a kanadaiak legjobbját, Felix Auger-Aliassimét, aki bejutott az US Open elődöntőjébe. Ezek mind pozitív élmények

 – összegzett kérdésünkre „Fábi", aki igyekszik nem sokat rágódni a múlton.

– Gondolkodó típus vagyok, és időnként elmélkedem a múlton. Ezt mindenki megteszi. Az a kérdés, hogy mennyi ideig tart. Van, amikor egy-két óra, esetleg nap, de akár egy hét múlva is előjöhet edzésen, hogy az adott mérkőzésen milyen hibát követtem el. Így lehet rajta javítani, dolgozni. Néha gyorsan el kell felejteni, mi történt. Csak keményen kell dolgozni, és jönni fog az eredménye.

Élet Alcarazon túl 

Marozsán Fábián korábban azzal keltett világszenzációt, hogy kétszer is legyőzte napjaink egyik legjobbját, a jelenleg is világelső Carlos Alcarazt.  Még 2023 májusában a római ATP 1000-es tornán, salakon múlta felül a spanyolt. 

Én örülök neki, azért ez egy jó dolog, hogy ez ugrik be rólam az embereknek. Nem feltétlenül csak ezzel akarok elhíresülni.

Megy tovább az élet. Az egy nagyon fényes pontja volt a karrieremnek, de szeretnék még maradandót alkotni. Olyan eredményekre törekszem, amelyekre szintén jó érzésekkel gondolhatnak majd vissza a szurkolók – mondta lapunknak Marozsán Fábián. 

Azóta kétszer is nyert ellene Alcaraz, legutóbb a Roland Garroson 6:1, 4:6, 6:1, 6:2-re. Az újabb találkozóra még várni kell, addig is itthon van nagy feladata Marozsán Fábiánnak és a Davis-kupa-csapatnak.

 

