A magyar kapitány átadja a stafétát, senki nem mondott nemet

Minden adott ahhoz, hogy Magyarország úja felhívja magára a figyelmet, s bejusson a Davis-kupa legjobb 8 csapata közé. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a belső motivációt és a csapategységet szeretné tovább erősíteni az egyik legjobbjukat nélkülöző sógorok ellen.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány és csapata már Debrecenben gyakorol (Fotó: MTSZ/Zador Peter)

– Szeretném megköszönni a játékosoknak, hogy az első hívásra azonnal igent mondtak a válogatottságra újból. Azt gondolom, ez nagy dolog – fogalmazott még a csapathirdető sajtótájékoztatón Bardóczky Kornél, a Davis-kupa-csapat szövetségi kapitánya. Ez a felvetés szöget ütött a fejünkbe, és külön megkérdeztük, miért akkora nagy dolog, hogy Fucsovics Mártonék vállalják a hazajövetelt.

– Igazság szerint pont azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a magyar teniszben ez nem nagy szó.

Ha megnézzük az elmúlt 8-10 évet, akkor 95 százalékban a legjobbjaink mindig rendelkezésre álltak. Globálisan, világszerte viszont egyéb nemzeteknél ez nem feltétlenül van így.

Lásd például az előző fordulóban idegenben legyőzött Kanadát, amelynek két legmagasabban jegyzett játékosa is lemondta a részvételt. A játékosok óriási terhelésnek vannak kitéve a nemzetközi vérkeringésben. Nálunk általában mindenki hazajön és magáénak érzi a válogatottat – fejtette ki a hátteret lapunknak Bardóczky Kornél.

Marozsán Fábián (balra fent) és Valkusz Máté játszik a Magyarország–Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 3-án (

Bardóczky Kornél figyelmeztet

A következő ellenfél, Ausztria is egyik legjobbja, a világranglistán 139. Sebastian Ofner nélkül érkezik Magyarországra. A 94. helyen jegyzett Filip Misolic a sógorok első számú játékosa, akinél nálunk a korábbi Alcaraz-verő Marozsán Fábián (56.) és Fucsovics Márton (59.) is jóval előrébb áll a rangsorban, és Piros Zsombor 154. pozíciója is erős.

– Biztos, hogy ők gyengülnek ezzel, hiszen Ofner tavaly még a 37. volt a világranglistán. Nagyon komoly játékerőt képvisel. Ettől függetlenül a világ férfitenisze eszméletlenül erős: aki a top 200-ban van, mindenki magas színvonalon játszik. Pont szegény Fábi (Marozsán Fábián) érezte a saját bőrén, a selejtezőből érkezett, 150-en kívüli játékostól kapott ki. Ugo Blanchet egyébként utána a legjobb 20 közé tartozó Jakub Mensíket is legyőzte!

Az osztrákoknál is például az Ofner helyébe lépő játékos is mindent meg fog tenni, kellemetlen balkezes. Abszolút nem becsüljük le Ausztriát.

Papíron mi vagyunk az esélyesebbek, és nagyon-nagyon szeretnénk nyerni és kijutni Bolognába a döntőbe. Száz százalékot kell nyújtania mindenkinek, hogy győzelemmel tudjuk elhagyni a pályát. Hatalmas szó lenne bekerülni a világ legjobb nyolc nemzete közé. Ilyenre még nem volt példa, mióta a Davis-kupa ebben a lebonyolításban zajlik több évtized óta. Tenisztörténelmi siker lenne Magyarországnak. Erre most minden lehetőségünk megvan, a játékosaink is átérzik ezt, feldobja őket a tét – fogalmazott óvatosan szövetségi kapitányunk, akinek a tét nagyságát is felvetettük. Kérdés, mit hoz ki a játékosokból majd éles helyzetben várhatóan 4 ezer néző előtt Debrecenben.

Nyilván beszélgettünk is erről a fiúkkal, de ezek a játékosok inkább sikerorientáltak, valóban feldobja őket a kihívás. Amikor Tatabányán és Keszthelyen játszottunk telt ház előtt, hihetetlenül motiválta őket, hatalmas pluszerőt adott nekik.

Ezúton is kérem, aki tud, jöjjön el és szurkoljon, mert ez a csapat megérdemli a biztatást. Biztos vagyok benne, ha jó formában és egészségesek lesznek, meg fogják hálálni a bizalmat – tekintett előre Bardóczky Kornél.