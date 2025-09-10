Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

A magyar kapitány átadja a stafétát, senki nem mondott nemet

Tenisztörténelmet írhatnak a magyarok a Davis-kupában a debreceni selejtezőn. A Bardóczky Kornél vezette csapat Ausztriával mérkőzik meg a világdöntőbe, a legjobb 8 közé kerülésért. A tavaly kinevezett szövetségi kapitány szerint senkit nem kellett győzködni, hogy elvállalja a válogatottságot, így Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is rendelkezésre áll, miközben az osztrákok egyik legjobbja távol marad. A korábban 15 éven át válogatott Bardóczky Kornél jelképesen átadja a stafétabotot Fucsovicsnak, aki szintén másfél évtizede szerepel a nemzeti csapatban. Az immár a pálya mellől irányító szakember lapunknak beszélt az érzéseiről, az esélyekről és az utódok hozzáállásáról is.

2025. 09. 10.
Bardóczky Kornél (szemből) és Fucsovics Márton nagy tettre készül a magyar Davis-kupa-csapattal Fotó: Magyar Tenisz Szövetség
Bardóczky Kornél (szemből) és Fucsovics Márton nagy tettre készül a magyar Davis-kupa-csapattal Fotó: Magyar Tenisz Szövetség
Minden adott ahhoz, hogy Magyarország úja felhívja magára a figyelmet, s bejusson a Davis-kupa legjobb 8 csapata közé. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a belső motivációt és a csapategységet szeretné tovább erősíteni az egyik legjobbjukat nélkülöző sógorok ellen.

Bardóczky Kornél
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány és csapata már Debrecenben gyakorol (Fotó: MTSZ/Zador Peter)

– Szeretném megköszönni a játékosoknak, hogy az első hívásra azonnal igent mondtak a válogatottságra újból. Azt gondolom, ez nagy dolog – fogalmazott még a csapathirdető sajtótájékoztatón Bardóczky Kornél, a Davis-kupa-csapat szövetségi kapitánya. Ez a felvetés szöget ütött a fejünkbe, és külön megkérdeztük, miért akkora nagy dolog, hogy Fucsovics Mártonék vállalják a hazajövetelt.

– Igazság szerint pont azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a magyar teniszben ez nem nagy szó. 

Ha megnézzük az elmúlt 8-10 évet, akkor 95 százalékban a legjobbjaink mindig rendelkezésre álltak. Globálisan, világszerte viszont egyéb nemzeteknél ez nem feltétlenül van így. 

Lásd például az előző fordulóban idegenben legyőzött Kanadát, amelynek két legmagasabban jegyzett játékosa is lemondta a részvételt. A játékosok óriási terhelésnek vannak kitéve a nemzetközi vérkeringésben. Nálunk általában mindenki hazajön és magáénak érzi a válogatottat – fejtette ki a hátteret lapunknak Bardóczky Kornél.

Bardóczky Kornél
Marozsán Fábián (balra fent) és Valkusz Máté játszik a Magyarország–Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 3-án (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka)

Bardóczky Kornél figyelmeztet

A következő ellenfél, Ausztria is egyik legjobbja, a világranglistán 139. Sebastian Ofner nélkül érkezik Magyarországra. A 94. helyen jegyzett Filip Misolic a sógorok első számú játékosa, akinél nálunk a korábbi Alcaraz-verő Marozsán Fábián (56.) és Fucsovics Márton (59.) is jóval előrébb áll a rangsorban, és Piros Zsombor 154. pozíciója is erős. 

– Biztos, hogy ők gyengülnek ezzel, hiszen Ofner tavaly még a 37. volt a világranglistán. Nagyon komoly játékerőt képvisel. Ettől függetlenül a világ férfitenisze eszméletlenül erős: aki a top 200-ban van, mindenki magas színvonalon játszik. Pont szegény Fábi (Marozsán Fábián) érezte a saját bőrén, a selejtezőből érkezett, 150-en kívüli játékostól kapott ki. Ugo Blanchet egyébként utána a legjobb 20 közé tartozó Jakub Mensíket is legyőzte! 

Az osztrákoknál is például az Ofner helyébe lépő játékos is mindent meg fog tenni, kellemetlen balkezes. Abszolút nem becsüljük le Ausztriát.

Papíron mi vagyunk az esélyesebbek, és nagyon-nagyon szeretnénk nyerni és kijutni Bolognába a döntőbe. Száz százalékot kell nyújtania mindenkinek, hogy győzelemmel tudjuk elhagyni a pályát. Hatalmas szó lenne bekerülni a világ legjobb nyolc nemzete közé. Ilyenre még nem volt példa, mióta a Davis-kupa ebben a lebonyolításban zajlik több évtized óta. Tenisztörténelmi siker lenne Magyarországnak. Erre most minden lehetőségünk megvan, a játékosaink is átérzik ezt, feldobja őket a tét – fogalmazott óvatosan szövetségi kapitányunk, akinek a tét nagyságát is felvetettük. Kérdés, mit hoz ki a játékosokból majd éles helyzetben várhatóan 4 ezer néző előtt Debrecenben.

Nyilván beszélgettünk is erről a fiúkkal, de ezek a játékosok inkább sikerorientáltak, valóban feldobja őket a kihívás. Amikor Tatabányán és Keszthelyen játszottunk telt ház előtt, hihetetlenül motiválta őket, hatalmas pluszerőt adott nekik.

Ezúton is kérem, aki tud, jöjjön el és szurkoljon, mert ez a csapat megérdemli a biztatást. Biztos vagyok benne, ha jó formában és egészségesek lesznek, meg fogják hálálni a bizalmat – tekintett előre Bardóczky Kornél.

Átadja a stafétát

Bardóczky Kornél októbertől irányítja a Davis-kupa-csapatot, de edzőként például már 2016-ban is segítette a válogatottat. Teniszezőként 15 éven át erősítette Magyarország csapatát 1997 és 2012 között. Érdekesség, hogy az ő oldalán mutatkozott be 2010-ben párosban Fucsovics Márton, aki most utoléri, s meg is előzi a szereplési rangsorban.

– Nem bánom, hogy megelőz, semmilyen rossz érzés nincs bennem. Pont ellenkezőleg, annak örülök, hogy az én kapitányságom alatt jutott el ő is a 15 éves Davis-kupa-csapattagsághoz.

Ez is mutatja Marci elköteleződését a válogatottnak, hogy milyen régóta játszik. Én is nagyon szerettem szerepelni a nemzeti együttesben. Azt láttam a mostani játékosokon, hogy ugyanazzal az attitűddel vannak megáldva.

Szövetségi kapitányként ezt szeretném bennük erősíteni, hogy a nemzetért játszani mindig óriási dolog. Egymásért is tudnak küzdeni, ez csapatunk egyik nagy erőssége, amit szeretnénk az osztrákok ellen is a javunkra fordítani – mondta lapunknak Bardóczky Kornél.

A Magyarország–Ausztria férfi tenisz Davis-kupa-selejtező mérkőzést szeptember 12–13-án rendezik Debrecenben, a Főnix Arénában. A győztes részt vehet a nyolc csapatos világdöntőn.

A program:

Szeptember 12. (péntek):
14.45 - megnyitóünnepség
15.00 - két egyéni mérkőzés
(a magyar csapat első számú játékosa az osztrák csapat második számú játékosával, valamint a magyar csapat második számú játékosa az osztrák csapat első számú játékosával)

Szeptember 13. (szombat):
11.00 - 1 páros és 2 egyéni mérkőzés
(amennyiben a találkozó eldől a páros után vagy a két első számú játékos mérkőzését követően, úgy az ötödik meccs lejátszása opcionális)

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

