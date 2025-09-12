Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Marozsán FábiánFucsovics Mártondavis-kupaJürgen Melzertenisz

Roger Federer utódja a magyarok ellen, de Fucsovicsék az esélyesek

Szombaton két egyessel megkezdődik Debrecenben Magyarország és Ausztria párharca a Davis-kupában: a győztes bejut a sorozat nyolccsapatos világdöntőjébe. A tegnapi sorsoláson eldőlt, hogy Marozsán Fábián vívja az első, Fucsovics Márton a második meccset. Fucsovics nem fél kimondani, hogy a magyar válogatott az esélyes, a túloldalon a szövetségi kapitány, Jürgen Melzer a legnagyobb név, aki ugyanúgy junior wimbledoni bajnok volt, mint Roger Federer és Fucsovics Márton.

Koczó Dávid
2025. 09. 12. 5:00
Ausztria és Magyarország csapata a Davis-kupa-párharc előtt: Jürgen Melzer osztrák kapitány (sapkában) és Fucsovics Márton is wimbledoni bajnok volt a juniorok között Fotó: MTSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soha nem jutott még be a magyar férfi teniszválogatott a Davis-kupa legjobb nyolc csapata közé, idén viszont abszolút reális esélye van erre. A februári, Kanada elleni bravúr után ma és holnap Ausztria ellen már a magyar csapat számít esélyesebbnek.  Az osztrákoknak ugyan a közelmúltban Grand Slam-győztesük is volt, de a 2020-as US Open-bajnok Dominic Thiem már visszavonult. A jelenlegi csapatban egyértelműen a szövetségi kapitány, Jürgen Melzer a legnagyobb név, aki bizonyos szempontból Roger Federer közvetlen utódja volt: a svájci 1998-ban, Melzer 1999-ben lett junior wimbledoni bajnok. Federer húsz felnőtt Grand Slam-címéhez persze Melzer sem ért fel, de azért egyesben és párosban is eljutott a top 10-be, előbbiben a 2010-es Roland Garros-elődöntő volt a csúcsa a GS-tornákat tekintve, párosban két Grand Slam trófeát is nyert (Wimbledon, US Open). Vele viszont közvetlenül nem csap össze Marozsán Fábián vagy a szintén junior wimbledoni bajnok Fucsovics Márton, a jelenlegi osztrák játékosokkal szemben pedig csupa jó emlékük van Fucsovicséknak.

Balatonfüred 20241222 Tenisz OB Foto Nemzeti Sport - Kovács Péter A képen: Fucsovics Márton , Marozsán Fábián
Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is magabiztos lehet a magyar válogatott Ausztria elleni Davis-kupa-párharca előtt (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A debreceni Főnix Arénában kemény pályán csap össze a magyar és az osztrák válogatott, az első meccsen pénteken 15.00-tól Marozsán Fábián (56. a világranglistán) Jurij Rodionov (158.) ellen játszik, majd Fucsovics Márton (59.) Filip Misolic (94.) ellen lép pályára. Szombaton 11.00-kor a párossal folytatódik a program, majd újabb két egyes következik, bár ha előbb eldől a párharc, nem biztos, hogy lejátsszák mind az öt meccset.

Davis-kupa: Marozsán Fábián párosozhat, Fucsovics Márton aligha

Az osztrákoknál a két specialista, a páros világranglistán egyaránt top 50-es Lucas Miedler és Alexander Erler áll majd össze, Bardóczky Kornél szövetségi kapitány egyelőre a Marozsán, Piros Zsombor (154.) duót nevezte ellenük, bár ezen az első nap eredményeinek függvényében még változtathat, akár Fajta Pétert (535.) vagy Valkusz Mátét (678.) is bevetheti. Azt Fucsovics Márton már a tegnapi bejelentés előtt előrevetítette lapunknak, hogy ő aligha párosozik.

– Régen végignyomtam a három napot Davis-kupákon, ötszettes egyéni és páros meccseket is megvívtam. Most már, ha lehet, inkább csak a fontosabb mérkőzésekre állnék be, két egyénire mindenképp – mondta a harminchárom éves teniszező, aki augusztusban, Winston-Salemben ATP-tornát nyert. – Szerintem még soha nem teniszeztem ilyen jól és élveztem ennyire a játékot. 

Óriási lehetőség előtt állunk, mi vagyunk az esélyesek. Az én karrieremben is egy nagy mérföldkő lenne, idáig még egyszer sem jutottunk el a Davis-kupa-csapattal.

Sőt, utóbbi állítás nemcsak Fucsovics tizenöt évet felölelő válogatott-pályafutása, hanem a Davis-kupa 1900 óta íródó történelme esetében is megállja a helyét.

Marozsán, Fucsovics, Piros: jó a mérleg az osztrákok ellen

A magyar válogatott tehát történelmi sikerhez vívta ki magának az esélyt, ráadásul nemcsak a világranglista alapján esélyesebbek a mieink, hanem az egymás elleni múlt miatt is. Fucsovics mérlege 3-0 Rodionov ellen, Marozsán őt kétszer, Misolicot egyszer győzte le. Piros utóbbi ellen 3-0-s mérleggel rendelkezik, és eddigi egyetlen egymás elleni mérkőzésükön nyert az osztrákok tartalékja, Lukas Neumayer (173.) ellen is.

Újra átalakult a Davis-kupa

Az elmúlt években szeptemberben már csoportkört rendeztek tizenhat csapat részvételével, most viszont újabb, a Davis-kupa hagyományait ápoló, ötmeccses párharcokból álló fordulót vezettek be, innen lehet bejutni a nyolccsapatos világdöntőbe, amelyet novemberben Bolognában rendeznek, s a címvédő és házigazda Olaszország alanyi jogon résztvevő.

A további hét hely sorsa ezen a héten dől el, a párosítások:

  • Magyarország–Ausztria
  • Hollandia–Argentína
  • Ausztrália–Belgium
  • Egyesült Államok–Csehország
  • Japán–Németország
  • Spanyolország–Dánia
  • Horvátország–Franciaország.

A februári, Kanada ellen sorsdöntő meccs összefoglalója

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu