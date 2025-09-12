Roger Federer utódja a magyarok ellen, de Fucsovicsék az esélyesek

Soha nem jutott még be a magyar férfi teniszválogatott a Davis-kupa legjobb nyolc csapata közé, idén viszont abszolút reális esélye van erre. A februári, Kanada elleni bravúr után ma és holnap Ausztria ellen már a magyar csapat számít esélyesebbnek. Az osztrákoknak ugyan a közelmúltban Grand Slam-győztesük is volt, de a 2020-as US Open-bajnok Dominic Thiem már visszavonult. A jelenlegi csapatban egyértelműen a szövetségi kapitány, Jürgen Melzer a legnagyobb név, aki bizonyos szempontból Roger Federer közvetlen utódja volt: a svájci 1998-ban, Melzer 1999-ben lett junior wimbledoni bajnok. Federer húsz felnőtt Grand Slam-címéhez persze Melzer sem ért fel, de azért egyesben és párosban is eljutott a top 10-be, előbbiben a 2010-es Roland Garros-elődöntő volt a csúcsa a GS-tornákat tekintve, párosban két Grand Slam trófeát is nyert (Wimbledon, US Open). Vele viszont közvetlenül nem csap össze Marozsán Fábián vagy a szintén junior wimbledoni bajnok Fucsovics Márton, a jelenlegi osztrák játékosokkal szemben pedig csupa jó emlékük van Fucsovicséknak.

Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is magabiztos lehet a magyar válogatott Ausztria elleni Davis-kupa-párharca előtt (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A debreceni Főnix Arénában kemény pályán csap össze a magyar és az osztrák válogatott, az első meccsen pénteken 15.00-tól Marozsán Fábián (56. a világranglistán) Jurij Rodionov (158.) ellen játszik, majd Fucsovics Márton (59.) Filip Misolic (94.) ellen lép pályára. Szombaton 11.00-kor a párossal folytatódik a program, majd újabb két egyes következik, bár ha előbb eldől a párharc, nem biztos, hogy lejátsszák mind az öt meccset.

Davis-kupa: Marozsán Fábián párosozhat, Fucsovics Márton aligha

Az osztrákoknál a két specialista, a páros világranglistán egyaránt top 50-es Lucas Miedler és Alexander Erler áll majd össze, Bardóczky Kornél szövetségi kapitány egyelőre a Marozsán, Piros Zsombor (154.) duót nevezte ellenük, bár ezen az első nap eredményeinek függvényében még változtathat, akár Fajta Pétert (535.) vagy Valkusz Mátét (678.) is bevetheti. Azt Fucsovics Márton már a tegnapi bejelentés előtt előrevetítette lapunknak, hogy ő aligha párosozik.