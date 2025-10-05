FerencvárosBajnokok Ligájanői kézilabda

A Ferencváros fölényes sikerrel folytatta a BL-t

Két vereség után két győzelemmel folytatta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét az FTC. A Ferencváros azonnal meglépett az ellenfelétől, majd 33-22-re nyert a Krim Mercator Ljubljana vendégeként vasárnap.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 16:12
Emily Vogel volt a Ferencváros legeredményesebb játékosa a Krim Mercator Ljubljana Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert
A csoportkört két vereséggel kezdő zöld-fehérek múlt hétvégén megszenvedtek első sikerükért saját közönségük előtt az újonc Sola ellen, ezúttal pedig az eddig pont nélküli Krim vendégeként lépett pályára Jesper Jensen együttese.

Laura Glauser is sokat tett a Ferencváros sikeréért
Laura Glauser is sokat tett a Ferencváros sikeréért Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Az első perceket pályakarbantartás szakította meg, a magabiztos játékkal kezdő Ferencváros negyedóra elteltével 10-4-re vezetett. A valamennyi játékelemben házigazdája fölé kerekedő magyar klub a szünet előtt már kilenc góllal is vezetett (10-19), a különbségből a Krim két találatot faragott le a pihenőre.

A Ferencváros a második félidőben sem lassított

A tízgólos előny így az első félidőben nem lett meg a Ferencvárosnak, negyven perc telt el a mérkőzésből, amikor 25-15-nél két számjegyű lett a zöld-fehérek előnye. A hajrában már csak a különbség volt kérdés, az FTC könnyedén növelte a különbséget a fiatal játékosokat bevető vendéglátójával szemben, és végül 11 találattal nyert.

Emily Vogel nyolc, Darja Dmitrijeva hét, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Klujber Katrin öt góllal, a kapuban remeklő Laura Glauser 17 védéssel vette ki a részét a fölényes sikerből. A hazaiakat erősítő Tamara Horacek hétszer talált be.

A Ferencvárosra szombaton bajnoki rangadó vár a pontvadászatban és a BL-ben egyaránt címvédő Győr vendégeként.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló, B csoport

Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria 22-33 (12-19)

 

 

 

