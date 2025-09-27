  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Parádés fordítás! A pokol legmélyebb bugyraiból jött vissza a Fradi
FradikézilabdablSolagyőzelem

Parádés fordítás! A pokol legmélyebb bugyraiból jött vissza a Fradi

Végre, a harmadik meccsen sikerült átlépni a saját árnyékát a Ferencváros a női kézilabdacsapatának a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben, hiszen elképesztő hátrányból felállva 26-25-re nyerni tudott a norvég Sola ellen. A Fradi ezzel elmozdult a táblázat végéről, és a most megszerzett két ponttal elindult álma megvalósítása, a budapesti Final Four felé. A norvég csapatban pályára lépett a kétszeres olimpiai bajnok, rákos betegségével küzdő Camilla Herrem.

Molnár László
2025. 09. 27. 18:07
Jesper Jensen, a Ferencváros vezetőedzője nem véletlenül örül, csapata hatalmas hajrával szerezte meg első BL-sikerét Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szurkolók úgy vélekedtek, hogy szombat délután a zöld-fehérek hatalmas esélyt kaptak a felzárkózáshoz a norvég Sola csapata ellen a Bajnokok Ligája csoportmeccsén. A hazai pályán játszó Fradi nem kezdte jól a BL-szezont, a B csoportban pont nélkül várta az összecsapást, miután a nyitányon vendéglátóként 34-32-re kikapott az Odense csapatától, majd a 2. fordulóban 31-28-as vereséget szenvedett Bukarestben, a CSM Bucuresti vendégeként. A kezdő sípszó előtt úgy vélte mindenki, a norvég csapatnál ideálisabb ellenfelet és körülményeket nehéz elképzelni magyar szempontból.

Elképesztő izgalmak után, hatalmasat hajrázva szerezte meg idei első BL-győzelmét a Fradi
Elképesztő izgalmak után, hatalmasat hajrázva szerezte meg idei első BL-győzelmét a Fradi     Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi ellen pályára lépett a rákos kézilabda-legenda

Folyamatban lévő kemoterápiás kezelése ellenére, kihullott hajjal, szőke tüsifrizurával tért vissza a pályára múlt héten a világ egyik legjobb női kézilabdázója, Camilla Herrem. A kétszeres olimpiai bajnok norvég klasszis szombaton a Bajnokok Ligájában a Fradi ellen is pályára lépett, és igazolta, a sport csodákra képes. Herrem csapata első két BL-meccsén a legeredményesebb játékos volt 11 góljával, és Érden, amikor pályára szólította őt a hangosanbeszélő, hatalmas tapsot kapott a Fradi tábortól. A meccsen aztán bebizonyította, tényleg világklasszis, fantasztikusan játszott, összesen hat gólt lőtt a zöld-fehérek hálójába, és megint csapata legeredményesebbjeként zárta a találkozót.

Emily Vogel is sokat tett azért, hogy végre meglegyen az első Fradi-siker
Emily Vogel is sokat tett azért, hogy végre meglegyen az első Fradi-siker     Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Előbb bealudt a Fradi, majd tíz perccel a vége előtt felriadt Csipkerózsika-álmából, és csodát tett

Amire senki sem számított, az az első 10 perc volt, amikor a Sola nemcsak egyszerűen állva hagyta a Fradit, hanem annak a veszélyét is felvillantotta, hogy a zöld-fehérek egymás után a harmadik BL-csoportmeccsüket is elveszíthetik. 

Az FTC először 0-6-nál talált be a Sola kapujába Simon Petra révén. 

Ekkor Jesper Jensen túl volt már egy időkérésen, egy kisebb infarktuson, ám a világ legjobb utánpótlás-játékosának a találata varázsütésszerűen megváltoztatta a játék képét.

A Fradi ebben az időszakban a találkozó első nagy feltámadását bemutatva 9-10-re feljött, támadott az egyenlítésért. Ám a norvégok megint megrázták magukat, és gyorsan lőttek négy gólt, amire a zöld-fehérek képtelenek voltak válaszolni, így a szünetre 9-14-es eredménnyel vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

A második félidőben újfent nekidurálta magát a Fradi, megint eljutott  a majdnem döntetlenig, ám a nagy rohanásnak, akarásnak megint nyögés lett a vége. A Sola nyolc perccel a vége előtt négy góllal vezetett, és úgy nézett ki, a Fradi háromból hármat veszít az idei BL-sorozatban. Azonban ekkor hirtelen elkezdett Janurik Kinga védeni a kapuban, elől az eddig kihagyott ziccerek helyett gólokat lőtt a Ferencváros, és 

elképesztő hajrát bemutatva a végén megfordította a találkozót –  Klujber Katrin értékesített egy hétméterest az utolsó másodpercekben –, és 26-25-re nyerte a rettentően fontos meccset.

A meccs statisztikája

  • Ferencváros–Sola
  • lövések/gólok: 51/26, illetve 43/25
  • gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/2
  • kiállítások: 2, illetve 12 perc

Klujber és Simon hat-hat találattal zárt, míg Janurik Kinga 11 védéssel járult hozzá a hazai sikerhez. A Fradi ezzel megszerezte első BL-győzelmét a Jesper Jensen-érában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.