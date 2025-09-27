Parádés fordítás! A pokol legmélyebb bugyraiból jött vissza a Fradi

A szurkolók úgy vélekedtek, hogy szombat délután a zöld-fehérek hatalmas esélyt kaptak a felzárkózáshoz a norvég Sola csapata ellen a Bajnokok Ligája csoportmeccsén. A hazai pályán játszó Fradi nem kezdte jól a BL-szezont, a B csoportban pont nélkül várta az összecsapást, miután a nyitányon vendéglátóként 34-32-re kikapott az Odense csapatától, majd a 2. fordulóban 31-28-as vereséget szenvedett Bukarestben, a CSM Bucuresti vendégeként. A kezdő sípszó előtt úgy vélte mindenki, a norvég csapatnál ideálisabb ellenfelet és körülményeket nehéz elképzelni magyar szempontból.

Elképesztő izgalmak után, hatalmasat hajrázva szerezte meg idei első BL-győzelmét a Fradi Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi ellen pályára lépett a rákos kézilabda-legenda

Folyamatban lévő kemoterápiás kezelése ellenére, kihullott hajjal, szőke tüsifrizurával tért vissza a pályára múlt héten a világ egyik legjobb női kézilabdázója, Camilla Herrem. A kétszeres olimpiai bajnok norvég klasszis szombaton a Bajnokok Ligájában a Fradi ellen is pályára lépett, és igazolta, a sport csodákra képes. Herrem csapata első két BL-meccsén a legeredményesebb játékos volt 11 góljával, és Érden, amikor pályára szólította őt a hangosanbeszélő, hatalmas tapsot kapott a Fradi tábortól. A meccsen aztán bebizonyította, tényleg világklasszis, fantasztikusan játszott, összesen hat gólt lőtt a zöld-fehérek hálójába, és megint csapata legeredményesebbjeként zárta a találkozót.

Emily Vogel is sokat tett azért, hogy végre meglegyen az első Fradi-siker Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Előbb bealudt a Fradi, majd tíz perccel a vége előtt felriadt Csipkerózsika-álmából, és csodát tett

Amire senki sem számított, az az első 10 perc volt, amikor a Sola nemcsak egyszerűen állva hagyta a Fradit, hanem annak a veszélyét is felvillantotta, hogy a zöld-fehérek egymás után a harmadik BL-csoportmeccsüket is elveszíthetik.

Az FTC először 0-6-nál talált be a Sola kapujába Simon Petra révén.

Ekkor Jesper Jensen túl volt már egy időkérésen, egy kisebb infarktuson, ám a világ legjobb utánpótlás-játékosának a találata varázsütésszerűen megváltoztatta a játék képét.

A Fradi ebben az időszakban a találkozó első nagy feltámadását bemutatva 9-10-re feljött, támadott az egyenlítésért. Ám a norvégok megint megrázták magukat, és gyorsan lőttek négy gólt, amire a zöld-fehérek képtelenek voltak válaszolni, így a szünetre 9-14-es eredménnyel vonulhattak az öltözőbe a csapatok.